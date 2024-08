Mercato OM : Wahi ou Nketiah ?

Hugo FTBL (youtubeur spécialisé dans le football), Adam Lablack (acteur et réalisateur) et les journalistes du FCM, ont discuté des cas Eddie Nketiah et Elye Wahi, lors de l’émission Apéro Mercato de ce jeudi.

Wahi ou Nketiah ? C’est la question que tous les supporters marseillais se posent en ce moment. L’Olympique de Marseille cherche à renforcer son attaque, et ces deux attaquants sont les principaux candidats pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang.

« Il y en a un qui a une expérience que n’a pas l’autre »

Hugo FTBL, youtubeur spécialisé dans le football, ne cache pas sa préférence pour l’international anglais. « Nketiah a été entraîné par Arteta et par Bielsa. Il a un parcours », explique le fan de l’OM. « Il est beaucoup plus expérimenté et c’est beaucoup plus sûr selon moi. Entre les deux pour le même prix, je trouve qu’il y en a un qui a une expérience que n’a pas l’autre. Nketiah a été entraîné par de très grands coachs qui ont une philosophie proche de celle de Roberto De Zerbi. Il connaît le haut niveau et la pression de grands clubs, là où Wahi n’a été mis sous pression qu’à Lens. »

Qui sera nouvel attaquant marseillais ?

🚨Négociations à l’arrêt entre Lens et Marseille pour Elye Wahi 🔹Deuxième offre de l’OM : prêt payant de 2M€ + OA de 20M€ + 4M de bonus ➡️Rejetée par Lens 🔹Marseille se tourne vers Eddie Nketiah pour qui Arsenal a rouvert la porte. Les Gunners demandent autour de 25M€ pic.twitter.com/9yaOiQ2ACT — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 8, 2024

Selon les informations de Fabrice Hawkins, journaliste RMC Sport, les dirigeants olympiens favoriseraient Nketiah. Les négociations difficiles entre l’Olympique de Marseille et le RC Lens, concernant le transfert de Wahi, profitent à l’international anglais. L’OM a d’ailleurs fait une nouvelle offre à Arsenal, pour acquérir l’attaquant de 25 ans.

