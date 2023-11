Mercato, Textor veut négocier avec Longoria, ça s’agite autour de Gueye et un doute concernant Lodi… Les 3 infos OM de ce mardi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Textor veut faire baisser le prix de Luis Henrique, Gueye interesse en Allemagne et Lodi trop court pour jouer samedi ?

Textor veut négocier avec l’OM ?

La Provence explique ce mardi que John Textor, propriétaire de Botafogo et de Lyon veut conserver Luis Henrique mais doit négocier avec Pablo Longoria !

Luis Henrique est prêté à Botafogo depuis l’hiver dernier. L’attaquant brésilien pourrait revenir dès le début de l’année 2024 à Marseille puisqu’il ne devrait pas atteindre le nombre de matchs nécessaires à la levée de son option d’achat convenue lors de sa signature.

Seulement, La Provence nous informe ce mardi que John Textor, propriétaire du club de Botafogo au Brésil aimerait tout de même conserver Luis Henrique. L’investisseur américain aimerait entrer en contact avec Pablo Longoria pour renégocier et faire signer le Brésilien à moindre coût. La première option d’achat était à 8 millions d’euros, une somme trop élevée pour Textor.

« Les mouvements potentiels dans cette équipe, c’est le retour de Pape Gueye après sa suspension. L’autre arrivée potentiel, c’est le retour de Luis Henrique lors du mercato d’hiver, il fait de belles choses au Brésil, a expliqué Pablo Longoria en septembre dernier. Cela dépendra de son nombre de matches, de son temps de jeu avec Botafogo, cela ne dépend pas de l’OM. L’option d’achat est obligatoire selon le nombre de minutes jouées d’ici décembre. Ce sont les deux seuls mouvements imaginables dans cet effectif. »

Henrique pourrait apporter à l’OM

« Aujourd’hui il est beaucoup plus puissant qu’avant il va plus vite et met pas mal de buts. », explique Demetrius Ferreira. Selon l’ancien joueur, « il pourrait apporter à l’OM, s’il retourne là-bas. ». D’autant plus que le Brésilien est « un joueur de couloir et pas un numéro 9″ comme il avait été présenté à son arrivé à Marseille. Il est souvent positionné à gauche. Un poste où, actuellement, l’OM a un manque de joueur. Même si l’Olympique de Marseille va sûrement recruter, il sera intéressant de lui donner sa chance à son retour. « Je crois qu’il pourrait s’imposer à Marseille il a vraiment progressé, mais il faudra lui donner le temps et avoir un autre brésilien dans l’équipe ça pourrait l’aider. Le revoir à l’OM serait une bonne chose. Je conseille aux dirigeants de le récupérer après son prêt. », explique notre invité.

Pape Gueye visé aussi par Borussia Mönchengladbach

Gennaro Gattuso va pouvoir compter sur le retour de suspension de Pape Gueye suite à la blessure de Valentin Rongier. Si le joueur doit revenir en décembre, après Fenerbahce, c’est un club allemand qui s’intéresse au milieu de terrain marseillais !

Alors que le nom de Pape Gueye est annoncé du côté du Fener (voir plus bas), l’international segalais est aussi pisté en Bundesliga. Selon le média allemand Bild, le Borussia Mönchengladbach, 9ᵉ de Bundesliga, a mis Gueye dans sa short list pour le mercato de janvier pour pallier le départ annoncé de Manu Koné. Pape Gueye n’est pas le seul joueur de Ligue 1 a être surveillé, car le Montpelliérain Joris Chotard et le Strasbourgeois Ibrahima Sissoko sont aussi dans le viseur du club. Pour rappel Pape Gueye sera libre en juin prochain, le président Pablo Longoria est en négociation avec ce dernier dans l’optique de signer une prolongation de contrat…

Fenerbahce et le Borussia Mönchengladbach visent Pape Gueye !

Borussia Mönchengladbach are looking to Ligue 1 for Manu Koné’s (22) replacement – Pape Gueye (24), Ibrahima Sissoko (26) and Joris Chotard (22) are all candidates. (Bild) https://t.co/aQPCJYte4g — Get German Football News (@GGFN_) November 20, 2023



En effet, Ömer Necati Albayrak de Fanatik relayé par le média Ulusal Spor affirme que Fenerbahce aimerait recruter le milieu de terrain de l’OM, Pape Gueye. Pour rappel, l’international sénégalais est suspendu suite à son contrat non respecté avec Watford, il reprendra début décembre. Cependant, le milieu de terrain sera libre en juin prochain.

Fenerbahçe’de Hedef Pape Gueye! Sarı-Lacivertliler Gözünü Orta Saha Transferine Dikti!https://t.co/dz93nsYwfC — Ulusal Spor (@UlusalSpor) November 16, 2023



Suspendu quatre mois en raison de son transfert avorté à Watford à l’été 2020, le milieu olympien pourra revenir à la compétition le 10 décembre prochain lors déplacement à Lorient. L’international sénégalais était titulaire dans un système en 4-1-4-1. Un retour vivement attendu dans les rangs marseillais, d’autant plus depuis la blessure du capitaine Valentin Rongier. L’international sénégalais a en effet rejoué avec la réserve de l’OM ce samedi en match amical face à l’Olympique de Valence (défaite 2-1).

🔴 𝗜𝗡𝗙𝗢 @ODMByTreize013 – Pape Gueye 🇸🇳 de retour ! Le milieu de terrain de l’#OM, international sénégalais, a joué hier avec la N3 du club en match amical face à l’Olympique de Valence (N3). Le vainqueur de la CAN 2022 a joué en N°6, dans un 4-1-4-1. Défaite 2-1, et Sayha… pic.twitter.com/XeycuURIa8 — ODM By Treize013 (@ODMByTreize013) November 19, 2023

Lodi trop juste face à Strasbourg ?

C’est bientôt la fin de cette troisième trêve internationale de la saison 2023/2024. Le Panama d’Amir Murillo s’est est encore imposé face au Costa Rica, le joueur de l’OM était titulaire. Quelle a été la performance du latéral droit ? Pierre Gerbeaud nous en dit plus et s’interroge sur le cas Lodi.

Le Panama s’est imposé 3-1 face au Costa Rica, Amir Murillo était titulaire et a disputé l’intégralité de cette rencontre. Le journaliste pour Lucarne Opposée, Pierre Gerbeaud nous a parlé de son match. « Murillo a fait 90 minutes comme la semaine dernière, c’est l’inamovible titulaire sur le côté droit de la défense à 5. Il avait envie de jouer offensivement, ils ont gagné 3-1, le faire jouer toute la partie ce n’était pas forcément nécessaire car la rencontre a été vite plié. Il a fait des choses intéressantes offensivement, de bons centre, il est à l’origine du premier but. Mais par contre défensivement, je ne l’ai pas trouvé très impliqué, surtout en première période. Il a fait des retours à deux à l’heure… Ce n’était pas du grand Murillo même si le contexte n’était pas favorable car le Panama s’était déjà imposé 3-0 à à l’aller, il y avait 3-0 à la mi-temps et je pensais que Murillo allait sortir à ce moment là. Le Panama va donc jouer une demi-finale de Concacaf, je pense que cela sera en mars et je crois face aux USA. » Notre confrère s’inquiéte aussi pour Lodi qui va affronter la Colombie ce mardi. « Concernant Lodi, il y a des chaleurs incroyable au Brésil, les organismes souffrent énormément et je ne suis pas sur que l’international brésilien sera opérationnel pour jouer samedi soir à Strasbourg. Je mise sur une titularisation de Murillo du coup ! »

Très chaud au Brésil et match à jouer face à la Colombie ce mardi

𝙏𝙞𝙩𝙪𝙡𝙖𝙞𝙧𝙚 𝙚𝙩 𝙗𝙪𝙩𝙚𝙪𝙧 ! 🔥⚽️

𝗚𝗲𝗼𝗳𝗳𝗿𝗲𝘆 𝗞𝗼𝗻𝗱𝗼𝗴𝗯𝗶𝗮 a marqué le but égalisateur de la République centrafricaine 🇨🇫 dans le match face au Mali comptant pour les éliminatoires du prochain mondiale !

Score final : 1-1 🙅‍♂️ pic.twitter.com/EN3LNgTXnw — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 20, 2023

Ils seront 12. En effet, Renan Lodi a été rappelé après son forfait par la seleçao. Par contre, Aubameyang n’est pas convié par le Gabon. Clauss, Mbemba, Harit, Soglo, Murillo, Ndiaye et Sarr seront avec leur sélection. Les jeunes Soglo, Van Neck, Nadir et Van Neck ont été aussi convié par les équipes U20 ou U23 de leur pays.

Mercredi 15 novembre

CHANCEL MBEMBA / RD Congo 2-0 Mauritanie / Qualifications Mondial 2026

Jeudi 16 novembre

AMIR MURILLO / Costa Rica 0–3 Panama / Ligue des Nations Concacaf – Quart de finale aller

RENAN LODI / Colombie 2-1 Brésil / Qualifications Mondial 2026

GEOFFREY KONDOGBIA / Comores 4-2 République Centrafricaine / Qualifications Mondial 2026

AMINE HARIT / Maroc annulé Érythrée /Qualifications Mondial 2026

BILAL NADIR / Danemark 3–0 Maroc U23 / Amical

EMRAN SOGLO / Angleterre U20 1–2 Italie

Samedi 18 novembre

JONATHAN CLAUSS / France 14–0 Gibraltar / Qualifications Euro 2024

JELLE VAN NECK / Belgique U20 0–1 France / Amical

ISMAÏLA SARR ET ILIMAN NDIAYE / Sénégal 4–0 Soudan du Sud / Qualifications Mondial 2026

Dimanche 19 novembre

CHANCEL MBEMBA / RD Congo 0–1 Soudan / Qualifications Mondial 2026

Lundi 20 novembre

AMIR MURILLO / Panama 3–1 Costa Rica / Ligue des Nations Concacaf

GEOFFREY KONDOGBIA / Mali 1-1 République Centrafricaine / Qualifications Mondial 2026

EMRAN SOGLO / Allemagne 2-3 Angleterre U20

Mardi 21 novembre à 20h45

JONATHAN CLAUSS / Grèce – France / Qualifications Euro 2024

RENAN LODI / Brésil – Colombie / Qualifications Mondial 2026

ISMAÏLA SARR ET ILIMAN NDIAYE / Togo – Sénégal / Qualifications Mondial 2026

AMINE HARIT / Tanzanie – Maroc / Qualifications Mondial 2026

BILAL NADIR / USA – Maroc U23 / Amical

BAMO MEÏTÉ / Cote d’Ivoire U23 – Irak / Amical

JELLE VAN NECK / Belgique U23 – France / Amical