Meunier à Lille, Rennes dévalisé, Lyon en danger… Les infos mercato concurrents OM du jour !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l'actualité des concurrents de l'OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Voici le récapitulatif des infos de ce Vendredi.

Meunier à Lille ?

Annoncé du coté de Monaco ou encore de Lyon, Thomas Meunier pourrait atterrir en France, mais prêt de son pays. Le belge de 32 ans va s'engager librement dans nord de la France selon l'Equipe.

🚨 Thomas Meunier va S’ENGAGER au LOSC pour 2 saisons ! ❤️🤍 (@sachatavolieri) pic.twitter.com/WOl9ZZycCs — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) July 19, 2024

La semaine dernière c’était l’AS Monaco qui voulait s’attacher les services de l’ancien joueur parisien Thomas Meunier. Il était sous contrat avec Trabzonspor encore un an avant de de rompre son contrat il y a quelques jours (illégalement d’après le club turc), le joueur disposait d’une clause qui lui permettait de quitter le club avec un transfert gratuit. C’est l’ASM qui aurait aimé profiter de cette clause pour recruter le latéral droit de 32 ans. Thomas Meunier connaît bien le championnat français où il a passé 4 saisons avec le Paris Saint-Germain de 2017 en 2021 avant de rejoindre le Borussia Dortmund. Arrivé en Turquie cet hiver pour se relancer, il pourrait bien quitter le championnat turc dès cet été. Malgré un temps de jeu conséquent avec 14 matchs disputés en tant que titulaire sur 14 possibles. L’Olympique Lyonnais était aussi à l’affut sur dossier Thomas Meunier à la recherche d’un arrière droit expérimenté. Néanmoins c’est bien le LOSC qui pourrait avoir le dernier mot sur le cas Meunier. Selon l’Equipe, il devrait rejoindre le club nordiste pour 2 ans, donc jusqu’en 2026. Un bon renfort pour Lille qui va devoir faire preuve d’expérience, lors des barrages de qualification de Ligues des Champions à venir prochainement.

Rennes va encore perdre un titulaire ?

Il y a quelques semaines le jeune crack du Stade Rennais Désiré doué était annoncé sur le départ. Aujourd'hui c'est son frère qui pourrait aussi quitter le Bretagne cet été.

Guéla Doué va signer un contrat de 4 ans avec Galatasaray. Il est attendu à Istanbul pour la visite médicale, selon les médias turcs. pic.twitter.com/Z0ViPi9IJE — SOUTIENAUXELEPHANTS🇨🇮 (@saedeciv) July 19, 2024

Désiré Doué, l’ailier gauche du Stade Rennais en contrat jusqu’en 2026, âgé de 19 ans. Il est courtisé par les plus grands clubs européens. Tel que Chelsea, le Bayern, le Paris Saint-Germain, le Bayern Leverkusen, Manchester United ou encore Arsenal Malgré l’intérêt de tous les clubs européens le jeune international espoir français aimerait rester dans son pays. Le Stade Rennais va perdre beaucoup de joueurs cet été, Martin terrier sur le point de rejoindre Leverkusen, Bourigeaud l’Arabie Saoudite de même pour Arthur Theate.

Titulaire au poste de latéral, Guela Doué aussi transféré ?

Actuellement, c’est le grand frère de Désiré Doué qui est annoncé sur le départ. En effet, Guela Doué intéresserait fortement Galatasaray selon le quotidien l’équipe. Le club turc a formulé une offre de 6 millions d’euros plus des bonus, pour le jeune latéral droit de 21 ans. Le joueur semble séduit par le projet du club turc, et pense que c’est une bonne option pour son développement. À un an de la fin de son contrat avec le club Breton, Galatasaray voudrait lui proposer un contrat de 4 ans. Cette saison il a disputé 33 matchs avec le Stade Rennais et délivré 2 passes décisives. Sa valeur marchande est estimée à 7 millions d’euros. Le champion turc serait en tête dans le dossier, le joueur envisage sérieusement cette option. Rennes pourrait encore perdre un de ses joueurs fort, le prix à payer lorsqu’un club de ce calibre ne dispute aucune coupe d’Europe.

Lyon pourrait avoir un sanction à la fin du mercato si…

L'Olympique Lyonnais est très actif sur ce mercato, mais attention à ne pas se faire piéger par la DNCG. En effet le club rhodanien s'est engagé à vendre pour près de 100 millions d'euros à la DNCG. Pour l'instant l'olympique lyonnais à dépenser 120 millions d'euros durant ce mercato estival, il n'a quasi rien vendu.

L’Olympique Lyonnais vient tout juste d’annoncer la signature de l’attaquant géorgien, Georges Mikautadze en provenance de Metz. Un transfert qui s’élève aux alentours des 20 millions d’euros. Alors qu’il devait signer à Monaco, l’attaquant 23 ans a décidé de rejoindre son club de cœur. Ce transfert conséquent qui vient s’ajouter aux 31,9 millions dépensés pour Moussa Niakhaté (recrue la plus cher de l’histoire du club) et au 8 millions pour Abner Vinicius. Mais ce n’est pas tout puisque cet été, l’OL a aussi décidé de lever l’option d’achat d’Orel Mangala (23,4 millions), Ernest Nuamah (28,5 millions), Mama Baldé (6 millions), Caleta-Car (3,59 millions). En tout, le club dirigé par John Textor a déjà brûlé 125 millions d’euros lors de ce mercato estival. Sur le continent personne ne fait mieux.

Un déséquilibre trop important

OL : les investissements pharaoniques sur le mercato inquiètenthttps://t.co/K7FTQF3LKi — Foot Mercato (@footmercato) July 19, 2024

Pour rappel l’Olympique Lyonnais s’est engagé devant le gendarme financier du football a vendre à hauteur de 100 millions d’euros cet été. Pour l’instant le club rhodanien n’a vendu qu’en hauteur de 4,75 millions d’euros. De quoi inquiéter les spécialistes qui ne voit pas comment Lyon pourrait atteindre cet objectif. Seul Rayan Cherki en partance pour Dortmund pourrait rapporter un peu de liquidités. D’autres joueurs sont poussés vers la sortie ils sont même placés dans un loft ((Dejan Lovren, Paul Akouokou, Amin Sarr et Sinaly Diomandé). Même avec la vente de tous ces joueurs Lyon n’atteindra pas les 100 millions. John Textor va devoir trouver une solution au risque d’être lourdement sanctionné par la DNCG

