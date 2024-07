Mikautadze dossier bouclé, Nice a trouvé le remplaçant de Todibo et Rennes se renforce… Les infos mercato concurrents OM du jour !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le dossier Mikautadze enfin réglé !

Annoncé sur le départ depuis le début du mercato. C'est le dossier chaud en Ligue 1, en effet Georges Mikautadze a annoncé qu'il resterait dans le championnat français. Annoncé du côté de tous les plus gros clubs de Ligue 1, c'est Monaco qui devrait avoir le dernier mot sur le dossier.

D’après l’Equipe Georges Mikautadze devrait s’engager avec Monaco d’ici quelques heures. Longtemps annoncé du côté de Lens qui avait un temps d’avance sur le dossier, le joueur aurait choisi de s’engager avec le club du rocher. Séduit par le projet et notamment par le fait de disputer La Ligue des Champions, l’international géorgien devrait donc s’engager avec l’ASM. D’après le quotidien un accord de principe avait été trouvé avant l’euro entre le FC Metz et Monaco, mais aucune offre officielle. Le montant du transfert devrait être aux alentours de 25 millions d’euros bonus compris. Le club de la principauté va recruter un joueur en pleine forme, auteur d’un euro très solide avec 3 buts et une passe décisive, plus un huitième de finale avec la Géorgie.

🚨🚨 Accord total entre le @FCMetz et l’@AS_Monaco pour le transfert de Georges Mikautadze ! Le buteur géorgien va rejoindre le Club de la Principauté contre 25M€ 💰 Il signera comme prévu un contrat jusqu’en 2029 sur le Rocher (@lequipe & @FabrizioRomano) pic.twitter.com/Av3p2DGk1B — TEAM GRENAT (@TeamGrenat) July 11, 2024

Nice connaît le remplaçant de Todibo

Plusieurs grands clubs européens s'intéresseraient fortement au défenseur central français Jean-Clair Todibo. L'OGC Nice est déjà à la recherche de son remplaçant.

Cette saison Jean-Clair Todibo a disputé 30 matchs de championnat, il a été titulaire 88% du temps. À l’OGC Nice depuis 2021, il a joué 136 matchs avec les aiglons. Le défenseur de 24 ans est sous contrat avec l’OGC Nice jusqu’en 2027. Sa valeur marchande actuelle est estimé à 35 millions d’euros pour l’international français. 35 millions d’euros, c’est l’offre que Nice a repoussée de la part de West Ham pour son défenseur selon l’Equipe. Nice espère et pense pouvoir en tirer encore plus. Plusieurs clubs européens suivre de près la situation de l’international français, comme le Bayern Leverkusen, Dortmund ou encore Aston Villa. La Juventus qui aimerait s’attacher les services du Français. Le défenseur central français plairez énormément au club italien. Il pourrait rejoindre son coéquipier Khéphren Thuram tout proche de s’engager avec la Juventus.

Son remplaçant déjà connu ?

🚨EXCL #OGCNice 🔴⚫️

🆕 pour remplacer Jean-Clair Todibo, Nice lorgne Teden Mengi 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

▶️l’ancien grand espoir de Manchester United, titulaire avec Luton Town en Premier League plait beaucoup au Gym. Concurrence de Fulham.

💰valeur du joueur : entre 12 et 14 M€… pic.twitter.com/LuC3yMOSEn — Sébastien Denis (@sebnonda) July 11, 2024

D’après Foot Mercato le remplaçant de Jean-Clair Todibo, est Teden Mengi. L’ancien espoir de Manchester United, évolue actuellement à Luton Town. Auteur d’une saison très solide il a disputé 35 matches toutes compétitions confondues. La valeur marchande du joueur de 22 ans est estimée à environ 12 millions d’euros. Le natif de Manchester intéresse la direction niçoise, en effet il a un grand potentiel et une marge de progression immense.

Du renfort en défense pour Rennes

Le Stade Rennais est sur le point de perdre son défenseur central international belge Arthur Theate. Le club Breton va s'attacher les services d'un défenseur central international croate évoluant en Série A.

D’après le journaliste Alfredo Pedulla, Marin Pongracic va quitter Lecce pour rejoindre le Stade Rennais. Le Stade Rennais devrait débourser 15 millions d’euros pour s’attacher les services de l’international croate. Le défenseur de 26 ans compte 10 sélections avec la Croatie. Auteur d’une saison plus que pleine, il a disputé 38 matches toutes compétitions confondues avec l’US Lecce. Durant sa carrière il a évolué à Salzbourg ou encore Dortmund, le joueur connaît la pression d’un transfert.

Pongracic renfort idéale

#Pongracic al #Rennes: confermate le indiscrezioni da Lecce di due giorni fa https://t.co/1ZgWah4zFZ — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 11, 2024

Le défenseur d’1m93 devrait remplacer Arthur Theate annoncé sur le départ. Le nouveau directeur sportif de Rennes Frédéric Massara connaît bien la Série A. En effet, il était le directeur sportif de l’AC Milan. Il voit Marin Pongracic comme un très bon renfort à la défense du Stade Rennais. C’est le secteur où Rennes a du mal à trouver un équilibre, comme on a pu le voir la saison dernière. Et ça a coûté des points aux bretons dans la course à l’Europe.

