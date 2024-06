Mikautadze trop gourmand, Cherki prolonge ? Un Niçois vers l’Ajax…Les infos mercato concurrents OM du jour !

FCM vous fait un recap des infos et rumeurs mercato du jour ! Au programme : Mikautadze trop gourmand, Cherki prolonge ? Un Niçois vers l’Ajax…

Mikautadze trop exigeant!

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Georges Mikautadze est pisté par l’AS Monaco, mais aussi plusieurs clubs français dont l’OM. Mais les demandes financières de l’international géorgien ont de quoi refroidir !

Selon Sacha Tavolieri, seul Monaco serait toujours en course. « Même si le dossier Mikautadze est une cible et date de l’époque Hébert/Pouille (déjà en discussions avec ses représentants avant leur départ du RC Lens), les exigences de Mikautadze face à la volonté des dirigeants lensois de baisser tous les salaires rend l’opération complexe. 270k€/mois. 850k€ à la signature. À ce prix, même l’OL (qui a la faveur du Géorgien) ne peut se positionner qu’en cas de départ de Lacazette. À cet égard, l’AS Monaco reste favori en Ligue1. » En plus du salaire et de la prime à la signature il faut aussi satisfaire le FC Metz qui attendrait plus de 20M€ pour son attaquant…

Mikautadze veut 270k€/mois et 850k€ à la signature ?

🇬🇪 Même si le dossier Mikautadze est une cible et date de l’époque Hébert/Pouille (déjà en discussions avec ses représentants avant leur départ du #RCLens), les exigences de Mikautadze en chiffres complémentée à la volonté des dirigeants lensois de baisser tous les salaires rend… pic.twitter.com/PZPy08Nq0C — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 19, 2024





Alors que l’AS Monaco doit recruter un attaquant pour remplacer Wissam Ben Yedder, Le club de la principauté aimerait attirer Georges Mikautadze. « Oui je le confirme. Je vais rester en France mais je ne connais pas encore le club. Ce sera bientôt clair », a déclaré le joueur du FC Metz. Néanmoins, lorsque les rumeurs l’envoyaient à Monaco, il est directement démenti sur son compte Instagram. L’attaquant géorgien a réalisé une très bonne saison avec le FC Metz revenu à l’hiver. Il a joué 20 matchs sur 20 possibles en inscrivant 13 buts et en délivrant 4 passes décisives. La valeur marchande du joueur de 23 ans, est de 15 millions d’euros et il est sous contrat avec le FC Metz jusqu’en 2028. Toutefois, l’AS Monaco n’est pas la seule équipe de Ligue 1 à être sur le coup, l’Olympique Lyonnais reste proche du dossier. Le joueur a un attachement tout particulier pour ce club où il y a évolué en jeune de 2008 à 2015. L’OM garde un œil sur la situation.

Monaco sans 9 ?

🚨EXCL #ASMonaco 🔴⚪️

▶️ La piste Georges Mikautadze s’enlise à Monaco

▶️ l’ASM a activé d’autres pistes offensives pour remplacer Wissam Ben Yedder

🆕 Arnaud Kalimuendo fait partie des pistes sérieuses creusées par Thiago Scuro https://t.co/AuZmWga9ge pic.twitter.com/77ia5NWsJb — Sébastien Denis (@sebnonda) June 17, 2024

Si le dossier venait à échouer l’ASM aurait un plan B. Sébastien Denis, le rédacteur en chef de Foot Mercato a annoncé sur son Twitter, Arnaud Kalimuendo serait une piste sérieuse en cas d’échec de Mikautadze. L’attaquant espoir français formé au Paris Saint-Germain, a joué 30 matchs de championnat. Il a inscrit 10 buts et délivré 4 passes décisives avec le Stade Rennais. Le joueur de 22 ans à une valeur marchande de 20 millions d’euros, il est sous contrat jusqu’en 2027 avec Rennes.

Cherki vers une prolongation ?

Tandis que le board lyonnais essaye de se séparer du joueur depuis plusieurs mois, il semble qu’aucun club ne soit pour l’instant passé à l’attaque. Une situation compliquée pour le joueur et le club alors qu’une prolongation avec une baisse de son salaire serait en cours de réflexion.

Convoqué pour faire les Jeux Olympiques avec l’équipe de France, Rayane Cherki constitue l’un des dossiers les plus complexes pour l’OL. Après une saison mitigée sur le plan personnel et un déclassement dans la hiérarchie, le club essayerait de vendre son joueur à qui il ne reste qu’une année de contrat. Espérant en tirer aux alentours des 20 millions d’euros selon l’Équipe, Lyon pourrait cependant changer de plan concernant son attaquant en cas d’absence d’offres intéressantes.

Une prolongation de contrat ?

L’option envisagée par les dirigeants lyonnais serait donc de prolonger le joueur de 20 ans pour une durée de 3 ans, afin d’éviter de le voir partir libre la saison prochaine. Une première offre lui aurait été faites en début de semaine selon l’Équipe, assortie d’une baisse de son salaire, dans une période où l’OL cherche à réduire ses coûts le plus que possible. Avec un salaire de 300 000 euros par mois, nul doute que le club cherchera à faire des économies sur le joueur, qui n’est toutefois pas contre un départ de son club.

Aucune offre officielle pour le moment

Capable de jouer en tant que milieu offensif mais aussi sur le flanc droit de l’attaque, Rayane Cherki reste un joueur complet et avec un bel avenir devant lui. Plusieurs clubs s’étaient déjà renseignés sur le joueur comme le PSG, qui pourrait peut-être tenter de passer à l’attaque dans les semaines qui viennent.

Un niçois direction l’ajax

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). L’OGC Nice a perdu son coach Francesco Farioli qui a rejoint l’Ajax Amsterdam, un joueur pourrait le rejoindre !

En effet, selon De Telegraaf Francesco Farioli aimerait récupérer un des ses ancien joueurs de l’OGC Nice, Pablo Rosario. L’Ajax lui aurait proposé un contrat de quatre ans. Le milieu néerlandais de 27 ans peut jouer à plusieurs poste, il pourrait être séduit à l’idée de retourner au Pays Bas. Reste à convaincre Nice, car Rosario dispose encore de deux ans de contrat avec les Aiglons.





Robson Bambu avait été recruté par Nice en 2020 pour un joli montant de 8M€. Il n’a disputé que 24 matchs avec l’OGCN et va rejoindre le Portugal. Selon RMC, « le Brésilien n’a jamais confirmé les espoirs placés en lui et poursuivra sa carrière sous les couleurs de Braga. » Le joueur de 26 ans avait encore un an de contrat, il devrait rapporter 1,2M€ à Nice dans le cadre de ce transfert. L’ancien joueur des Corinthians avait été prêté au Brésil puis au Portugal la saison dernière.

Robson Bambu jouera à Braga

Que va-t-il se passer dans les prochaine semaine du côté de Nice ? On apprend en effet que le Propriétaire des aiglons, Jim Ratcliffe serait prêt à vendre l’OGC Nice. L’homme d’affaire anglais est devenus il y a quelques mois, un actionnaire minoritaire de Manchester United.

Selon les informations de The Independant, Jim Ratcliffe souhaiterait ainsi désormais se concentrer sur les Red Devils, alors que les deux clubs sont qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue Europa la saison prochaine.

Ineos est ainsi confronté aux problèmes de multipropriété, comme a connu RedBird Capital avec le TFC et le Milan AC cette saison. Les dirigeants niçois avaient entamé des discussions avec l’UEFA pour régler la situation et permettre aux deux équipes de jouer la C3 l’an prochain.

Après avoir acheté le club azuréen en 2019, Ineos voudrait donc déjà se séparer de l’OGC Nice. C’est un véritable coup de tonnerre pour le club azuréen.

