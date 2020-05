Mitroglou pisté, un minot convoité et Eyraud isolé… Les 3 infos OM de ce jeudi !

L’attaquant grec a une touche, Rocchia attire les convoitises et l’isolement d’Eyraud… Les 3 infos OM de ce jeudi !

OM Mercato : Mitroglou dans le viseur d’un entraîneur, mais…

Après un an et demi de prêt, l’attaquant grec Kostas Mitroglou va faire son retour à l’OM. L’ancien attaquant de Benfica serait dans le viseur d’un entraîneur, mais ce dernier est en fin de contrat avec son club…

Suite à une première saison moyenne, entre blessures et temps de jeu limité, Kostas Mitroglou a quitté Marseille au milieu de sa seconde saison afin de laisser de la place à Mario Balotelli. L’ancien buteur du Benfica aura marqué 16 buts en 50 matches sous le maillot olympien. Après deux prêts à Galatasaray et au PSV, sans s’y imposer, Mitro va rentrer à Marseille avec encore un an de contrat en poche. Selon la Provence, la direction compte bien lui trouver une porte de sortie. Un club turque serait sur le coup…

Bulut voudrait Mitroglou, mais il est en fin de contrat…

Malgré un passage très mitigé à Galatasaray, Kostas Mitroglou aurait encore la cote en Turquie. Selon Enialanya, le coach d’Alanyaspor, Erol Bulut, aurait fait de Mitroglou sa priorité. Mais il y aurait une condition et pas des moindres. Il faut que le coach reste à Alanyaspor car ce dernier est en fin de contrat et pourrait recevoir des offres de clubs plus huppés en Turquie (le Fener?). Si Erol Bulut prolonge, il aurait fait de Mitroglou sa priorité afin de palier le départ de Papiss Cissé, lui aussi en fin de contrat. Encore une piste mal embarquée…

Selon @yenialanya, Alanyaspor s’intéresserait à la situation de Mitroglou et pourrait tenter de le recruter cet été. pic.twitter.com/Lcl9PjrVHj — OManiaque (@OManiaque) May 27, 2020

Mercato : Visé par plusieurs clubs, ce minot formé à l’OM va devoir trancher !

Il fait partie de la longue liste des joueurs de l’OM dont le contrat se termine en juin 2021. Après un prêt satisfaisant en Ligue 2, Christopher Rocchia va devoir faire un choix important cet été…

Mis à part une très courte apparition en Ligue 1, Christopher Rocchia n’a pas (encore) eu sa chance avec l’OM. Pourtant, le poste de latéral gauche est peu fourni depuis le départ de Patrice Evra il y a presque 3 ans (novembre 2017). Seul Jordan Amavi est un spécialiste du poste. Pour autant, Christopher Rocchia a été envoyé en Ligue 2 pour s’aguerrir, il sort de 18 mois de prêt au FC Sochaux.

ROcchia enfin prêt pour prendre le rôle de doublure à l’OM ?

A un an de la fin de son contrat, le joueur et l’OM vont devoir faire un choix. D’autant que selon la Provence, le latéral de 22 ans aurait des prétendants. Le quotidien local précise ce jeudi que « Rocchia suscite l’intérêt de plusieurs formations, en France (Ligue 1, Ligue 2) et à l’étranger (Belgique). » Reste à connaitre la position d’André Villas-Boas, qui ne l’avait pas retenu en début de saison. Une prolongation du joueur peut rester accessible pour les finances très serrées du club olympien. De plus, du côté de Sochaux on souligne sa progression surtout physiquement et dans le domaine défensif…

Interrogé par la Provence, le coach sochalien, Omar Daf ne serait pas contre le récupérer.

Aujourd’hui, Rocchia a sa place dans un club de Ligue 1 — Daf

« Partir en prêt a été très intelligent de sa part, ça lui a permis de se frotter à la Ligue 2, qui est très difficile physiquement. Aujourd’hui, il a sa place dans un club de Ligue 1. En tout cas, si l’OM hésite, moi je le reprends. » Omar Daf – source : La Provence

OM : Eyraud écarté du sportif par McCourt ?

Jacques-Henri Eyraud semble de plus en plus isolé au sein du club olympien. Alors qu’un « head of football » ainsi qu’un « head of business » vont prochainement être nommés, le président de l’Olympique de Marseille pourrait être complément écarté du domaine sportif. C’est en tout cas ce qu’indique le 10 Sport.

JHE n’a plus guère de soutien au sein de l’OM. Ce dernier a en effet réussi le tour de force de se mettre à dos, l’entraineur, les joueurs, les supporters, et une partie non négligeable des salariés du club. L’arrivée prochaine de deux nouveaux dirigeants (directeur du football et Directeur Général) pourrait impliquer une mise à l’écart du président olympien.

Selon les informations du 10 Sport, Jacques-Henri Eyraud devrait ainsi voir ses fonctions évoluer au sein du club. Il devrait être écarté complètement du domaine sportif pour n’ assumer plus qu’un rôle exécutif.

Le média précise également que Frank McCourt aurait compris qu’un « problème Eyraud » existait au sein du club.