OM Mercato

Voici les 3 infos OM de ce mardi !

MERCATO OM : UN NOUVEAU PRÉTENDANT SUR DARÍO BENEDETTO !

Alors que l’OM et São Paulo étaient sur le point de trouver un accord pour Darío Benedetto, ce dernier n’a pas trouvé d’accord avec le club brésilien. Toutefois, un nouveau club serait à ses trousses !

Arrivé à l’Olympique de Marseille en provenance de Boca Juniors pour un montant de 14 millions d’euros à l’été 2019, Darío Benedetto aurait de grandes chances de partir d’ici la fin du mercato estival. Malgré une bonne préparation où il a été auteur de 3 réalisations en 7 rencontres, l’attaquant argentin ne rentrerait pas dans les plans de Jorge Sampaoli la saison prochaine. Le technicien argentin semble vouloir faire confiance à Cheikh Bamba Dieng pour être la doublure d’Arkadiusz Milik. En effet, l’avenir de Darío Benedetto semble donc s’écrire loin de Marseille. Ces dernières semaines, de nombreux clubs ont manifesté leur intérêt. Alors que São Paulo a échoué dans les négociations avec le joueur, Elche et Fenerbahçe garderaient un œil sur le profil de l’Argentin.

L’ATLÉTICO MINEIRO INTÉRESSÉ PAR DÁRIO BENEDETTO

Darío Benedetto ne manquerait pas de prétendants. À en croire le compte Twitter, Central da Bola, un nouveau club brésilien s’intéresserait au profil de l’attaquant olympien. En effet, après São Paulo, ce serait cette fois l’Atlético Mineiro qui aurait fait part de son intérêt pour Darío Benedetto. Le second du championnat brésilien verrait en lui de sérieuses qualités pour devenir son nouveau buteur. Toutefois, l’attaquant argentin ne semblerait pas enclin à l’idée de partir de l’OM. Il souhaiterait prouver à Jorge Sampaoli qu’il peut compter sur lui la saison prochaine. De plus, en cas de départ, Darío Benedetto préférerait poursuivre sa carrière sur le continent européen. Avant son arrivée à l’OM, il a toujours évolué du côté de l’Amérique et ne souhaiterait pas y retourner pour l’instant. Depuis son arrivée à l’OM il y a deux ans, Darío Benedetto a inscrit 17 buts en 69 apparitions sous la tunique olympienne.

Atlético Mineiro faz sondagem pelo atacante Darío Benedetto. — Central da Bola (@futebol_pontual) August 2, 2021

J’ESPÈRE POUVOIR ÊTRE ICI LA SAISON PROCHAIN — BENEDETTO

Après avoir inscrit son doublé face au Servette FC le 15 juillet, Dario Benedetto s’était exprimé au micro de l’Olympique de Marseille. L’attaquant avait partagé son souhait de rester à Marseille. Reste à savoir de quelle manière évoluera le dossier jusqu’à l’issue du mercato estival.

« J’espère qu’on va continuer comme ça, je suis content pour l’équipe et pour moi. J’espère continuer comme ça, avec du travail et de la continuité. J’espère pouvoir être ici la saison prochaine» Dario Benedetto – Source : Olympique de Marseille (15/07/21)

OM : ARKADIUSZ MILIK EST DE RETOUR !

Arrivé cet hiver en provenance de Naples, Arkadiusz Milik s’apprête à débuter une nouvelle saison du côté de l’OM. Après avoir soigné sa blessure, il devrait rapidement réintégrer l’effectif de Jorge Sampaoli.

Il était attendu depuis plusieurs semaines par les supporters de l’OM, Arkadiusz Milik est de retour à la Commanderie depuis ce matin. Après avoir réalisé une bonne préparation estivale en étant invaincus, les Olympiens vont pouvoir compter sur un renfort de taille avec le retour de l’attaquant polonais. Toutefois, Arkadiusz Milik doit encore se remettre de sa blessure au genou qui l’avait privé de disputer l’Euro 2020 sous les couleurs de la Pologne. Pablo Longoria avait même tenu à le remercier pour son dévouement avec l’OM en seconde partie de saison.

𝗚𝘂𝗲𝘀𝘀 𝗪𝗵𝗼’𝘀 𝗯𝗮𝗰𝗸 👀🇵🇱 Auteur de 1️⃣0️⃣ buts la saison dernière, @arekmilik9 est de retour au 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗱’𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁 𝗟𝗼𝘂𝗶𝘀-𝗗𝗿𝗲𝘆𝗳𝘂𝘀.💙 pic.twitter.com/wLNfJlZSP4 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 3, 2021

JE DOIS REMERCIER MILIK POUR ÇA– LONGORIA

« L’avenir de Milik ? Comme je l’ai déjà dit, je n’ai pas une boule de cristal. Mais c’est un joueur de l’OM, un joueur très engagé avec l’OM. Ce qu’il a fait avant l’Euro, en prenant en considération la situation du club et sa santé, de ne pas forcer pour aller à l’Euro et bien commencer le championnat avec nous, c’est un geste que l’on considère comme très fort, je dois le remercier pour ça. Je l’ai fait personnellement. Le niveau d’engagement qu’il a avec le club est haut, en tant qu’institution il faut l’en remercier » Pablo Longoria— Source: Conférence de presse (08/07/21)

MILIK EST HEUREUX À L’OM

Après s’être relancé du côté de l’OM, Arkadiusz Milik est très heureux à Marseille et n’a pas cessé de le répéter. L’attaquant polonais a inscrit pas moins de 10 buts sur ses 16 apparitions toutes compétitions confondues. De quoi emballer les supporters olympiens pour la saison à venir. Toutefois, il faudra attendre encore un peu avant de le voir revêtir la tunique olympienne. Le Polonais pourrait être opérationnel d’ici la fin du mois. En avril dernier, Arkadiusz Milik affirmait à nouveau au micro de Canal+ sa volonté de poursuivre l’aventure ici la saison prochaine.

« Je n’ai jamais dit que je voulais quitter l’OM. C’est faux. C’est ce qu’inventent les médias. Je suis très heureux ici, l’OM m’a donné ma chance dans un moment difficile. J’ai vraiment apprécié. J’ai un contrat à l’OM, ça dépendra aussi du club. » Arkadiusz Milik – Source : Canal + (30/04/2021)

MERCATO OM : VALENCE TROP GOURMAND POUR DANIEL WASS ?

Après avoir repris l’entraînement avec Valence, Daniel Wass a informé à ses dirigeants sa volonté de partir cet été. L’OM est le seul club sur le dossier. Mais le club espagnol se montrerait trop gourmand pour son joueur…

On le sait depuis quelques semaines maintenant. L’OM est intéressé par le profil de Daniel Wass et ferait tout pour le récupérer cet été. Sans latéral droit dans l’effectif depuis le départ d’Hiroki Sakai à Urawa Red Diamonds et le retour de Pol Lirola à la Fiorentina, Pablo Longoria fait de ce dossier une priorité du mercato désormais. À une semaine de la reprise du championnat, le poste de latéral droit est laissé vacant. Durant la préparation, Jorge Sampaoli a tant bien que mal tenté de trouver des solutions en alignant Boubacar Kamara ou encore Valentin Rongier à ce poste-là. Le recrutement d’un latéral droit est donc urgent dans l’effectif. Alors qu’il tente de récupérer définitivement Pol Lirola, Pablo Longoria a lancé les grandes manœuvres pour Daniel Wass. Il y a une semaine, le journal L’Équipe annonçait même un dénouement imminent. Toutefois, l’offre olympienne ne semble pas être en capacité de satisfaire les dirigeants de Valence. Le président olympien a formulé une première offre inférieure à 1 million d’euros, jugée insuffisante par le club espagnol.

VALENCE RÉCLAME 8 MILLIONS D’EUROS POUR DANIEL WASS

Mais visiblement, le dénouement semble tout de même loin de proche. À en croire les informations de Superdeporte, Valence réclamerait pas moins de 8 millions d’euros pour se séparer de Daniel Wass. Une somme bien loin de la première offre olympienne. Alors que la valeur marchande de Daniel Wass est estimée à 7 millions d’euros sur Transfermarkt, il semble difficile de voir Pablo Longoria investir autant sur un joueur de 32 ans. De plus, le latéral droit danois est en fin de contrat avec Valence en juin 2022. Reste à savoir si les deux parties parviendront à trouver un accord pour le joueur, qui veut quitter son club.

#ValenciaCF 🦇 ⚠️ | Todo sobre el tira y afloja Wass-VCF. El club lo tasa en ocho millones de euros. https://t.co/R0GRpwKJtG — Superdeporte (@superdeporte_es) August 2, 2021

LONGORIA A CONFIRMÉ UN INTÉRÊT POUR WASS

Interrogé à son sujet en conférence de presse lundi dernier, Pablo Longoria en a profité pour faire le point. Le président olympien a confirmé l’intérêt de l’OM pour Daniel Wass.

« Pour Pol, les négociations avec la Fiorentina sont en cours, dans ce marché ça évolue lentement pour certains joueurs. Comme toujours dans une négociation, il faut arriver au moment où tout le monde est content. (…) Pour Wass, on a beaucoup de respect pour ce joueur que j’ai connu à Valence. Il y a un intérêt qu’on a transmis au joueur et au club de Valence. Mais comme toujours ce sont des négociations difficiles. Wass n’a plus qu’un an de contrat, Valence a essayé de le prolonger, il faut agir en respectant tout le monde, surtout envers un club que je connais bien. Attendons et voyons les possibilités » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/21)