OM : Cette recrue lâche « ma mentalité colle avec celle des supporters » marseillais

Sur le site de l’Olympique de Marseille, Neal Maupay a exprimé son enthousiasme à propos de sa signature. L’ancien joueur de Brighton est heureux de rejoindre le club phocéen. Il partage ses impressions en évoquant son évolution personnelle.

Neal Maupay fait son grand retour en Ligue 1 ! Sept ans après avoir quitté l’AS Saint-Étienne, le joueur de 28 ans réintègre le championnat français aux couleurs de l’Olympique de Marseille. Il a d’ailleurs joué ses premières minutes avec la tunique bleu et blanc, samedi dernier, face au TFC.

« Je vais tout faire pour honorer ce maillot »

Neal Maupay a manifesté son allégresse concernant sa signature à l’Olympique de Marseille, lors d’une interview mené par les médias de l’OM. « Je suis assez excité car ça fait longtemps que j’ai quitté le championnat de France », se réjouit l’attaquant. « Revenir dans un club comme l’OM est la plus belle porte de retour […] C’est un club mythique, des joueurs emblématiques, son stade, ses supporters, la ville… Je pense que l’OM est le plus grand club français. Être ici est un privilège, un honneur, je vais tout faire pour honorer ce maillot et je suis sûr qu’il y a de belles choses qui nous attendent. »

Je reviens en tant qu’adulte — Maupay

Neal Maupay poursuit en évoquant son changement de mentalité. Il est prêt à donner le meilleur de lui même pour l’Olympique de Marseille. « J’ai évolué. J’étais un enfant lorsque je suis parti, je reviens en tant qu’adulte », affirme le natif de Versailles. « J’ai plus confiance en mes qualités, mon jeu, et je sais ce que je peux apporter à mon équipe. Je donne tout pour le maillot que je porte et ma mentalité colle avec celle des supporters et celle du club », ajoute-t-il.

