OM : faut-il réintégrer Pol Lirola ?

Thierry Mode (titi c’est toi le boss), Massimo Stern et les journalistes du FCM ont discuté du secteur défensif Marseillais, lors de l’émission de ce jeudi. Ils se sont notamment posé une question : faut-il réintégrer Pol Lirola après sa belle performance face à Lyon ?

Pol Lirola avait été placé dans le « loft » par les dirigeants de l’Olympique de Marseille, cet été. Roberto De Zerbi l’a fait entrer en seconde période la semaine dernière face à l’Olympique Lyonnais. Le défenseur a été décisif : il a marqué un but et a délivré une passe décisive !

« Il faut perdurer ! »

Massimo Stern pense qu’il ne faut pas juger un joueur sur des fulgurances. « Je pense que dans la gestion d’un groupe, on ne récompense pas les mecs juste parce qu’ils ont fait un bon match », estime le supporter de l’Olympique de Marseille. « Il faut perdurer ! Même s’il nous fait gagner le match en marquant un but et en délivrant une passe décisive contre Lyon, je vais oublier tous les services que Murillo nous a rendus ? À la base c’est un mec qu’on a acheté 2,5 millions d’euros et qui ne devait pas être titulaire », rappelle-t-il.

Thierry Mode a ensuite évoqué une autre possibilité : Brassier, latéral gauche ; Murillo latéral droit ; Kondogbia et Cornelius en défenseur centraux.

