OM : Maupay peut évoluer dans le rôle que 9…

Jean-Charles De Bono (consultant FCM), Raouf Ben Belgacem (conseiller technique au district de Provence) et les journalistes du FCM ont discuté de l’actualité de ce mercato estival. Ils ont notamment évoqué le cas Neal Maupay.

Cité parmi les recrues potentielles de l’Olympique de Marseille, Neal Maupay est un joueur particulier. Jean-Charles De Bono et Raouf Ben Belgacem s’expriment sur le profil de cet attaquant.

« Maupay ? C’est un 9 et demi »

Raouf Ben Belgacem nous parle du profil de Neal #Maupay qu’il a eu sous ses radars en tant que Conseiller Technique Départemental au District de Provence ! #OM #Mercato #MercatOM pic.twitter.com/OdGfiu97Fc — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 27, 2024

Jean-Charles De Bono commence par donner son avis sur Neal Maupay. « Il a du potentiel mais, pour moi, ce n’est pas un vrai numéro 9 », estime l’ancien milieu défensif de l’OM. « Il est capable de dépanner et de jouer derrière, dans le rôle d’Amine Harit. C’est un 9 et demi. Il l’a déjà fait dans les clubs où il est passé », ajoute-t-il.

« On l’a eu en sélection régionale »

Raouf Ben Belgacem se demande quel serait la stratégie de Roberto De Zerbi si Neal Maupay intégrait l’Olympique de Marseille. « On l’a eu en sélection régionale. Il était au centre de formation de l’OGC Nice », dévoile le conseiller technique au district de Provence. « La question que je me pose c’est : quel est le style de jeu de Roberto De Zerbi ? Est-ce qu’il faut un joueur qui va servir d’appui ou un qui va jouer la profondeur ? Quel type de joueur on cherche pour le plan de jeu que l’entraîneur souhaite mettre en place ? », se questionne-t-il.

