Mercato OM : « Mon interrogation… ce sont les latéraux »

Christophe Maussin(CMFootball), Matthieu Ruzzante (supporter de l’OM) et les journalistes du FCM ont discuté de la défense de l’Olympique de Marseille, dans l’émission de jeudi dernier. Ils ont notamment évoqué les latéraux Marseillais ainsi que le cas Lilian Brassier.

L’Olympique de Marseille (2e) affrontera l’OGC Nice (8e) samedi prochain. Les phocéens tenteront de reprendre la première place du classement pour repasser devant le Paris Saint-Germain. À 5 jours de la rencontre, les supporters de l’OM ont toujours des doutes concernant les latéraux marseillais.

« Un point d’interrogation sur Brassier »

#OM : Une interrogation sur la défense après les 3 premières journées de Ligue 1… Inquiétude pour Brassier?

Matthieu Ruzzante s’exprime tout d’abord sur le numéro 20 de l’Olympique de Marseille. Il remarque des imperfections dans le jeu du défenseur central français. « J’ai un point d’interrogation sur Lilian Brassier », confie le supporter de l’OM. « On n’est qu’au début de la saison mais je trouve qu’il manque un petit peu de personnalité sur ses prises de balles, sur ses premiers choix et sur ses passes. Peut-être qu’il doit encore s’adapter à un club comme celui de l’Olympique de Marseille […] Il faudra voir mais les automatismes doivent naître. »

« On n’a pas de solution mais va devoir bricoler »

Christophe Maussin, CMFootball sur X (anciennement Twitter) se questionne sur la places des latéraux dans le jeu de Roberto De Zerbi. « Mon interrogation c’est les latéraux », avoue le créateur de contenu. « On n’a pas réussi à doubler les postes ni à trouver le pendant de Quentin Merlin à droite. Michael Murillo c’était correct, sans plus, mais cette année attention. On sait que la position moyenne de Merlin est vouée à être plus haute donc est-ce qu’il y aura un déséquilibre avec Murillo qui tient son couloir droit ? », se demande-t-il.

Il poursuit en donnant son point de vue concernant la stratégie à adopter. « On n’a pas de solution mais on va devoir bricoler », affirme Christophe Maussin. « N’y a-t-il pas des joueurs pour jouer à droite et suppléer Murillo et ainsi libérer de l’espace à l’avant du côté gauche ? », annonce-t-il sous forme de question rhétorique, en faisant référence à Luis Henrique, auteur d’un doublé face à Brest et de 2 passes décisives contre Toulouse.

