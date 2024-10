OM : Rothen dresse le bilan de McCourt !

Frank McCourt a pris les rênes de l’Olympique de Marseille le 17 octobre 2016, succédant à la famille Louis-Dreyfus après deux décennies de hauts et de bas pour le club phocéen. L’ancien joueur du PSG Jérôme Rothen dresse un bilan globalement bien que l’OM n’ait pas remporté de trophée sous son mandat.

McCourt avait déboursé entre 45 et 50 millions d’euros pour acquérir le club, et n’a pas hésité à injecter régulièrement des fonds supplémentaires pour renforcer l’effectif et maintenir l’ambition sportive. Toutefois, malgré ces investissements, l’OM n’a toujours pas ajouté de titre à son palmarès, ce qui soulève des questions sur les choix stratégiques du club sous sa gouvernance. Pour l’ancien joueur du PSG et actuel consultant de RMC Sport, Jérome Rothen, le bilan de McCourt demeure positif.

McCourt a investi plus de 550 millions

« Pour moi, c’est une réussite. Il a investi plus de 550 millions d’euros au total. Ce ne sont pas les milliards des Qataris, mais c’est beaucoup d’argent. Ensuite, il y a tout ce que l’OM représente aujourd’hui. Quand il a repris le club l’OM était 75e à l’indice UEFA, aujourd’hui ils sont dans les 30-35 meilleurs équipes européennes. Il y a une réelle progression. J’ai aussi beaucoup de respect pour lui parce qu’après l’année blanche de la saison dernière, il a investi beaucoup d’argent sur Roberto De Zerbi et son staff, il a fait venir Medhi Benatia… Il y a aussi l’arrivée d’Adrien Rabiot. Il a montré qu’il avait envie que Marseille gagne et il s’est bien entouré », a tranché Jérôme Rothen ce jeudi dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC.

🗣 @RothenJerome : « Le bilan de McCourt après 8 ans au club est une réussite. En faisant beaucoup d’effort, il a récupéré le retard financier qu’il avait au départ. Il a montré qu’il avait envie que l’OM gagne. » ➡ https://t.co/NORJzuj5E6 pic.twitter.com/N5LZBuuMzN — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) October 17, 2024

A lire aussi : OM : L’incroyable anecdote de Thauvin (qui donne rendez -vous à Labrune « pour se taper »)

En huit ans de présidence, Frank McCourt a indéniablement transformé l’Olympique de Marseille, bien que l’absence de trophée majeur reste un point sensible. Son engagement financier, avec plus de 550 millions d’euros investis, et son choix de faire venir des personnalités de premier plan comme l’entraîneur Roberto De Zerbi et des joueurs tels qu’Adrien Rabiot et Medhi Benatia, témoignent de sa volonté de faire progresser le club. Cependant, pour que McCourt laisse une empreinte durable à Marseille, la conquête d’un trophée semble être l’étape nécessaire qui manque encore à son palmarès.

A lire aussi : Pogba ne veut rien dire, Reda Belahyane suivi et les stats incroyables de Turpin… Les 3 infos OM de ce jeudi !

A lire aussi : OM : Thauvin déballe tout sur Payet