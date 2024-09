Strasbourg – OM : le choix cornélien de De Zerbi !

Selon L’Équipe, Adrien Rabiot ne jouera peut-être pas le match de ce week-end, face au RC Strasbourg. Le technicien italien devra donc faire un choix : qui de Ismaël Koné et Valentin Rongier sera titularisé pour jouer aux côté de Pierre-Emile Hojbjerg ?

L’Olympique de Marseille a très bien commencé sa saison ! Invaincus pour l’instant (4 victoires et 1 nul), les hommes de Roberto De Zerbi sont considérés comme les principaux concurrents du Paris Saint-Germain cette saison. Les deux équipes occupent d’ailleurs la première place de Ligue 1, égalités avec l’AS Monaco (13 points). L’OM, pourtant en infériorité numérique, s’est imposé face à l’OL sans sa nouvelle recrue : Adrien Rabiot.

Rabiot absent contre Strasbourg ?

Adrien Rabiot a rejoint l’Olympique de Marseille il y a quelques jours, mais le natif de Saint-Maurice (Val-de-Marne) n’a pas encore joué son premier match avec la tunique bleu et blanc. Selon les informations du journal L’Équipe, les dirigeants du club phocéen n’ont pas l’intention d’aller trop vite concernant l’entrée en lice de l’international français. Il ne jouera peut-être pas le prochain match de l’OM face au RC Strasbourg dimanche prochain, au stade de la Meinau. Roberto De Zerbi devra donc choisir un autre joueur pour épauler Pierre-Emile Hojbjerg, deux choix s’offrent à lui.

Koné ou Rongier ?

🔹En attendant les premiers pas d’Adrien Rabiot ou l’OM ne compte pas se précipiter, Roberto De Zerbi devra trancher entre Ismaël Koné 🇨🇦 et Valentin Rongier 🇫🇷 pour accompagner Hojbjerg face à Strasbourg. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/CkfRTgsUmk — Infos OM (@InfosOM_) September 25, 2024

Après la victoire de l’Olympique de Marseille contre Nice (2-0), Roberto De Zerbi avait annoncé sa volonté de renforcer son entrejeu. Le technicien italien veut intégrer Adrien Rabiot dans son 4-2-3-1, aux côtés de Pierre-Emile Hojbjerg. Si l’international français n’est pas présent contre Strasbourg, l’ancien coach de Brighton devra trouver une alternative. D’un côté, Ismaël Koné, recruté le 3 juillet dernier. De l’autre, Valentin Rongier, qui a rejoint le club des Bouches-du-Rhône il y a plus de 5 ans. De Zerbi devra donc choisir entre une nouvelle recrue et un joueur plus expérimenté, puisque le joueur formé au FC Nantes a joué plus de 170 matchs avec l’OM, tandis que le canadien n’en a expérimenté que 2. De plus, la suspension de Balerdi devrait relancer Cornelius au poste de défenseur central…

