Paris piste Sancho, Ajorque à Brest, Guela Doué refuse la Turquie, Lens recrute à Chelsea… Les infos mercato concurrents OM du jour !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l'actualité des concurrents de l'OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Voici le récapitulatif des infos de ce Lundi.

Ajorque à Brest ?

À la recherche de renfort dans le secteur offensif, Brest aimerait s'attacher les services de Ludovic Ajorque. D'autres clubs de Ligue 1 seraient aussi sur le dossier

À la recherche d’attaquants depuis les départs de Steve Mounié et de Martin Satriano, le Stade Brestois aurait activer la piste Ludovic Ajorque. Formé à Anger l’attaquant français connais bien la Ligue 1, notamment avec Strasbourg. Le joueur a disputé 151 matchs avec le club alsacien entre 2018 et 2023, il a inscrit 51 buts. L’année dernière il a rejoint un Mayence en Bundesliga, il a disputé 46 matchs et inscrit 9 buts avec le club allemand depuis son arrivée. À 30 ans il pourrait relever le défi avec le Stade Brestois, Pour rappel le club va disputer les phases de poules de la Ligue des champions. Le profil du gaucher colle parfaitement, expérimenté il pourrait apporter un grand plus dans le vestiaire du Stade Brestois. Le point positif et que le joueur s’est montré à l’écoute du projet de Brest qui pourrait lui donner énormément de responsabilités.

D’autres club de Ligue 1 sur le dossier Ajorque !

🚨EXCL #SB29 🔴⚪️

🆕Brest a jeté son dévolu sur Ludovic Ajorque ‼️

💰discussions entre Mayence et Brest autour d’un deal estimé entre 4⃣ et 5⃣ M€

▶️joueur convaincu par le projet et sur son rôle à venir

▶️le LOSC toujours là mais apporte moins de garanties sportives au joueur… https://t.co/RVZclcVDje pic.twitter.com/UsBRHJMEqC — Sébastien Denis (@sebnonda) July 22, 2024

Brest n’est pas le seul club qui piste Ludovic Ajorque. En Ligue 1 le LOSC ou encore le FC Nantes seraient intéressés par le profil de l’ancien strasbourgeois. Néanmoins les garanties sportives ne sont pas aussi importantes qu’au Stade Brestois. Sous contrat jusqu’en 2026 avec Mayance Ajorque Pourrait bien rejoindre Brest. Un transfert aux alentours des 5 millions d’euros est envisagé les discussions sont en cours entre les 2 clubs, selon footmercato.

Guela Doué, ça coince !

Il y a quelques semaines le jeune crack du Stade Rennais Désiré Doué était annoncé sur le départ. Aujourd'hui c'est son frère qui pourrait aussi quitter le Bretagne cet été, mais ça coince…

Désiré Doué, l’ailier gauche du Stade Rennais en contrat jusqu’en 2026, âgé de 19 ans. Il est courtisé par les plus grands clubs européens. Tel que Chelsea, le Bayern, le Paris Saint-Germain, le Bayern Leverkusen, Manchester United ou encore Arsenal Malgré l’intérêt de tous les clubs européens le jeune international espoir français aimerait rester dans son pays. Le Stade Rennais va perdre beaucoup de joueurs cet été, Martin terrier sur le point de rejoindre Leverkusen, Bourigeaud l’Arabie Saoudite de même pour Arthur Theate.

Titulaire au poste de latéral, Guela Doué aussi transféré ?

🚨 Guéla Doué 🇨🇮 refuse Galatasaray 🇹🇷 ! ❌ Aucun accord a été trouvé avec Strasbourg pour le moment, un club de Premier League est également sur le dossier. 👀 (@Santi_J_FM) pic.twitter.com/1ocfwKNNN9 — Actu Foot (@ActuFoot_) July 21, 2024



La semaine dernière, c’est le grand frère de Désiré Doué qui était annoncé sur le départ. En effet, Guela Doué intéresserait fortement Galatasaray selon le quotidien l’Equipe. Le club turc a formulé une offre de 6 millions d’euros plus des bonus, pour le jeune latéral droit de 21 ans. Le joueur aurait refusé les avances du club turc. À un an de la fin de son contrat avec le club Breton, Galatasaray lui a proposé un contrat de 4 ans. Cette saison il a disputé 33 matchs avec le Stade Rennais et délivré 2 passes décisives. Sa valeur marchande est estimée à 7 millions d’euros. Strasbourg serait aussi très intéressé par le jeune joueur. Néanmoins le club alsacien ne peut pas assurer les attentes financières du joueur selon Foot Mercato. Rennes pourrait encore perdre un de ses joueurs fort, le prix à payer lorsqu’un club de ce calibre ne dispute aucune coupe d’Europe. Mais pour l’heure, rien n’est acté pour le jeune latéral rennais. Selon footmercato un club anglais s’intéresserait aussi aux dossiers.

Malang Sarr à Lens !

Le Racing club de Lens devrait recruter Malang Sarr. Le club nordiste il doit se renforcer en défense. Le joueur devrait s'engager pour 2 ans avec le club nordiste.

Le Racing club de Lens est très actif durant ce mercato estival, l’arrivée de Will Still y joue beaucoup. En effet, le Racing club de Lens devrait enregistrer la venue de Malang Sarr. Il arrive en provenance de Chelsea, club qui l’a rejoint en 2020, après 4 ans au club il devrait donc revenir en France définitivement. En effet lors de sa période à Chelsea, le défenseur central a été prêté 2 fois. Une fois à Porto et une fois à l’AS Monaco. Formé dans le sud de la France à Nice le défenseur de 25 ans, va s’engager pour 2 ans dans le nord avec le Racing club de Lens. D’après footmercato un accord total a été trouvé entre le joueur et le club. Le gaucher est attendu dans les prochaines heures et passera sa visite médicale pour s’engager 2 ans avec Lens. Une bonne pioche pour le joueur et pour le club, Sarr devrait se relancer en Ligue 1 un championnat qu’il connait. Lens va bénéficier de l’expérience du joueur qui a disputé plus de 170 matchs dans sa carrière.

🚨EXCL: 🔴🟡🇫🇷 #Ligue1 | 🔐 Accord trouvé entre Malang Sarr et le RC Lens 🩺 Le joueur devrait passer sa visite médicale dans les 48H ✍️ Contrat jusqu'en juin 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ Avec @sebnonda Plus d'infos sur @footmercato pic.twitter.com/ikjOsu7wn8 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 21, 2024





Paris piste Sancho

Le Paris Saint-Germain doit se renforcer en attaque après le départ de Kylian Mbappé a Madrid. Le club de la capitale piste Jadon Sancho. Le joueur de 24 ans est de retour à Manchester United après son prêt de 6 mois à Dortmund. Un prêt qui lui a permis de retrouver son niveau et du temps de jeu, Sancho a même atteint la finale de League champions avec Dortmund.

Le club de la capitale aimerait recruter Jadon Sancho, l’ailier de 24 ans serait très intéressé par le projet du Paris Saint-Germain selon Santi Aouna. Le PSG aurait formulé une proposition contractuelle au joueur, les positions des 2 parties seraient rapprochées. Le joueur est sous contrat jusqu’en 2026 avec Manchester United, lors de son prêt à Dortmund, il a disputé 21 matches inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives. Hormis, les statistique il a retrouvé ses qualités, dribles, vivacité, des qualités qu’il avait perdu à Manchester United. Arrivé à l’été 2021 contre 85 millions d’euros à United, Jadon Sancho n’a jamais montré l’étendue de son talent en Angleterre, ce qui lui a valu énormément de critiques. Le coach Ten Hag était en conflit avec le joueur mais a récemment déclaré « Nous avons bien parlé. Tout le monde peut se tromper. Nous sommes passés à autre chose. Ce club a besoin de bons joueurs et une chose est sûre : Jadon est un très bon joueur. C’est bon de retrouver Jadon» a-t-il dit suite à son retour.

Sancho le remplaçant de Mbappé

🚨EXCL : 🔴🔵🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #Ligue1 | 🔐 Le PSG a formulé une proposition contractuelle à Jadon Sancho. Les positions sont rapprochées. ✅️ De sources parisiennes, l'ailier de MU est hyper emballé par le projet présenté par le PSG ⏳️ Reste à voir si Manchester United souhaitera libérer… pic.twitter.com/Z3MVVf4Ogs — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 22, 2024

La direction parisienne voit le profil de Jadon Sancho, parfait pour remplacer Kylian Mbappé. En effet, l’international anglais a tapé dans l’œil du Paris Saint-Germain, notamment lors de la double confrontation entre Paris et Dortmund en demi-finale de la Champions League. L’ailier anglais avait éclaboussé les 2 matchs de son talent en donnant le tournis à Nuno Mendes. À l’heure actuelle, Manchester United en demanderait 50 millions, le joueur était estimé à environ 30 millions sur tranfermarkt. Reste à voir si le Paris Saint-Germain et Manchester United trouveront un accord pour Sancho.

