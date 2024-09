Rabiot, Cherki, une nouvelle recrue ?… Les 3 infos OM de ce vendredi 27 septembre 2024 !

Comme chaque jour, retrouvez les 3 informations importantes concernant l’Olympique de Marseille. Ce vendredi 27 septembre 2024, nous évoquons le premier match de Adrien Rabiot avec l’OM, la potentiel arrivée d’un nouveau milieu de terrain et la déception de Rayan Cherki !

1 – OM : De Zerbi annonce Rabiot dans le groupe face à Strasbourg !

Adrien Rabiot a été aperçu à l’entraînement, ce matin. L’international français a été annoncé dans le groupe de Roberto De Zerbi pour affronter le RC Strasbourg, dimanche prochain à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1 !

Adrien Rabiot a rejoint l’Olympique de Marseille depuis quelques jours mais il n’a toujours pas joué son premier match avec le maillot du club phocéen. Il sera dans le groupe de joueurs sélectionnés par Roberto De Zerbi, ce week-end.

Rabiot à l’entraînement !

🔵⚪️ Les premières images de Rabiot à l’entraînement 👀 pic.twitter.com/TR5AeXjq0V — RMC Sport (@RMCsport) September 27, 2024

RMC Sport a publié les premières images d’Adrien Rabiot à l’entraînement ! Le natif de Saint-Maurice (Val-de-Marne) était absent lors du dernier match de l’Olympique de Marseille. Il devrait jouer son premier match en bleu et blanc ce week-end, face au Racing Club de Strasbourg !

Rabiot présent face à Strasbourg !

Après leur victoire face à l’Olympique Lyonnais (2-3) le week-end dernier, les hommes de Roberto De Zerbi se déplaceront au stade de la Meinau pour affronter le RC Strasbourg, dimanche prochain. Invaincu au cours des 5 premières journées de Ligue 1 (4 victoires, 1 nul), l’OM est actuellement premier du classement de Ligue 1, égalité avec le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco (13 points). De Zerbi a annoncé cet après-midi qu’Adrien Rabiot sera présent dans le groupe face à Strasbourg, avec une nuance : « Il sera dans le groupe, mais il commencera le match sur le banc », a révélé le technicien italien en conférence de presse.

2 – Mercato OM : Un ancien joueur de De Zerbi visé cet été ?

Le mercato de l’ OM a particulièrement été agité cet été. Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi, les dirigeants ont décidé de lancer un nouveau cycle en modifiant l’effectif en profondeur. Un ancien joueur du coach italien a été contacté par le club marseillais mais n’a finalement pas pu le rejoindre.

L’Olympique de Marseille a exploré de nombreuses pistes durant le mercato estival pour renforcer son milieu de terrain. Des anciens joueurs de Roberto De Zerbi ont notamment été contactés. Parmi eux, Alfred Duncan a donc visiblement suscité l’intérêt du club marseillais. C’est en tout cas ce que rapporte le média italien Tutto Mercato.

Ducan visé par De Zerbi cet été ?

Âgé de 31 ans, ce milieu de terrain international ghanéen a évolué sous les ordres de De Zerbi à Sassuolo. Au terme de son contrat avec la Fiorentina, Duncan a finalement choisi de poursuivre sa carrière en Italie avec Venise. De son côté l’OM a réussi à recruter deux joueurs de très au niveau au milieu de terrain avec Adrien Rabiot (29 ans) arrivé libre il y a une dizaine de joueurs seulement, et l’ancien joueur de Tottenham Pierre-Emile Højbjerg (29 ans).

Quant à Alfred Duncan, il figurait certainement dans une liste très élargie de joueurs de compléments.

3 – Rayan Cherki (lyon) toujours marqué par la défaite face à l’OM !

Lyon s’est imposé face à l’Olympiakos ce jeudi soir lors de son premier match de Ligue Europa (2-0). Au terme de la rencontre le milieu de terrain lyonnais Cherki est de nouveau revenu sur la défaite face à l’OM dimanche dernier.

Après sa défaite face à l’Olympique de Marseille, Lyon a réussi à rebondir en Ligue Europa. Les lyonnais se sont en effet imposés (2-0) face à l’Olympiakos hier soir. Au terme de cette rencontre, l’attaquant du club rhodanien Rayan Cherki avait encore en tête la défaite face à l’OM.

« Ça nous tenait à cœur de rentrer dans la compétition de la meilleure des manières. Ce qu’on a appris par rapport à dimanche? On savait que c’était une grosse désillusion, car quand on voit le match qu’on fait et toutes les occasions qu’on s’est créées, on n’aurait jamais dû le perdre. Donc on était vraiment remontés pour ce match-là. Ce qui a fait la différence aujourd’hui est le discours du coach. Il nous a bien remis dedans, il nous a donné la confiance qu’il fallait. Je pense que ça a été retranscrit sur le terrain, » a ainsi expliqué Rayan Cherki au micro de Canal +, visiblement toujours marqué par la défaite face à Marseille.

