Rennes veut doubler l’OM, Monaco va signer une pépite, Lille s’active…Les infos mercato concurrents OM du jour !

Voici le récapitulatif des 3 infos de ce mardi.

Rennes veut jouer un sale coup à l’OM !

Ça continue de bouger à Rennes dans le sens des arrivées comme dans celui des départs. Ce mardi, on apprend qu'une pépite du BVB pourrait rejoindre la Bretagne.

Après avoir perdu Enzo Le Fée, Terrier, Rennes est sur le point de perdre les 2 frères Doué, Bourigeaud, Theate. Le Stade Rennais pourrait se séparer de Lorenz Assignon. Le club entraîner par Julien Stéphan pourrait recruter une pépite du Borussia Dortmund. Ce talent précoce qui a commencé sa carrière professionnelle très jeune pourrait rejoindre la Bretagne durant ce mercato estival. Il s’agit du célèbre Youssoufa Moukoko le jeune ailier virevoltant de 19 ans. Le directeur sportif rennais Frédéric Massara compte bien tenir ses promesses, « Je vais faire le maximum pour aider le club à grandir encore et poursuivre le projet. J’ai la certitude que l’on peut faire du bon travail, il y a toutes les conditions pour réussir : la force des actionnaires, un club solide et des joueurs de qualité. On est bien positionné pour faire quelque chose qui plaise à la ville et aux supporters » avait-il déclaré au début du mercato.

Rennes et l’OM sur la même piste ?

🚨🔴⚫️ Le Stade Rennais 🇫🇷 essaye de réaliser un gros coup en ciblant l’attaquant du BVB 🇩🇪, Youssoufa Moukoko 🇩🇪. Le joueur chercherait à quitter le club outre-Rhin. 🗞️- @footmercato / #MercatoSRFC pic.twitter.com/aZYZmhqVot — Roazhon Média (@roazhonmedia) July 29, 2024

Le club Breton aurait coché le nom de Youssoufa Moukoko, le jeune joueur allemand est sous contrat jusqu’en 2026 avec le BVB. Le joueur a du mal à exploiter son plein potentiel cette saison il a disputé 27 matchs, il n’a été titulaire que 6 fois, néanmoins le numéro 18 de Dortmund a quand même inscrit 6 buts. D’après les médias allemands l’entourage du joueur va discuter avec le Borussia Dortmund, afin de déterminer si son départ se fera sous forme de prêt de transfert sec ou de prêt avec option d’achat obligatoire.

La valeur marchande du gaucher et estimée à environ 22 millions d’euros. Le Stade Rennais combien rester très actif sur le dossier malgré une concurrence rude. Effectivement plusieurs clubs s’intéresseraient à Youssoufa Moukoko, le Betis Séville, la Real Sociedad ou encore l’Olympique de Marseille. Le club sudiste aimerait aussi s’attacher les services de l’attaquant virevoltant. Reste à voir quelle destination le joueur allemand choisira pour continuer son développement.

l’ASM va signer une pépite de Ligue 1

L'international sénégalais Lamine Camara passe actuellement sa visite médicale avec l'AS Monaco selon Fabrizio Romano. Le jeune milieu de 20 ans devrait donc quitter le FC Metz afin de rejoindre le club de la principauté.

L’AS Monaco vit un mercato estival animé, entre les arrivées et les potentiels départs le club entrainé par Adi Hütter doit se préparer au mieux afin de disputer les phases de poules de la Ligue des champions. Après le départ de Wissam Ben Yedder, Youssouf Fofana pourrait aussi quitter Monaco courtisé par de nombreux clubs.

L’attaquant suisse, Breel Embolo serait aussi courtisé par le Bayern de Munich. Avec toutes ces rumeurs l’ASM s’active sur le mercato afin d’anticiper les départs de dernière minute. Après avoir raté le coche avec Georges Mikautadze, qui s’est engagé avec l’Olympique Lyonnais à la dernière minute alors que tout semblait régler avec Monaco, le club du rocher ne compte pas s’arrêter après cet échec.

🔴⚪️🩺 Understand Lamine Camara’s currently undergoing medical tests as new AS Monaco player. Deal done with Metz for €13m fee plus €2m add-ons, now set to sign contract as new talent for Monaco. pic.twitter.com/u8Cuz3kYU6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2024

La direction monégasque aurait recontacté le FC Metz, cette fois-ci pour le jeune milieu de terrain sénégalais Lamine Camara. Sous contrat jusqu’en 2026 avec le club relégué en Ligue 2, la valeur marchande du joueur de 20 ans est estimée à 10 millions d’euros. D’après le journaliste Fabrizio Romano, le joueur serait actuellement en visite médicale avec l’AS Monaco.

Il rajoute qu’un accord aurait été conclu avec Metz pour un transfert à 13 millions d’euros +2 bonus pour le jeune international sénégalais. Cette saison le joueur a disputé 33 matchs toutes compétitions confondues, il a inscrit 2 buts et délivré 5 passes décisives. Il devrait donc s’engager prochainement et l’ASM, un renfort de taille et très prometteur pour le club du rocher.

Lille s’active !

Le LOSC va disputer le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Néanmoins le club nordiste n'a toujours pas renforcé son effectif en conséquence. Le club compte pas moins de 5 départs dont celui d'un taulier de la saison passée le jeune défenseur central français Leny Yoro. Une inaction sur le mercato qui inquiète jusqu'au vestiaire lillois. Mais ce mardi on apprend que le LOSC serait favori sur un dossier.

Le LOSC va disputer les tours de qualification à la Ligue des champions le week-end du 6 août. Le LOSC n’a toujours pas renforcé son effectif en conséquence puis qu’il s’est séparé de 5 joueurs durant ce mercato. Ce mardi, d’après le journaliste Santi Aouna apprend que le LOSC serait favori dans le dossier Aïssa Mandi.

En effet, les Dogues seraient intéressés par le défenseur central international algérien qui est sous contrat jusqu’en 2025 avec Villarreal. Le joueur connaît bien la Ligue 1, il a évolué sous les couleurs du stade de Reims de 2009 à 2016. Un club saoudien serait aussi sur le dossier, mais le défenseur central de 32 ans préférerait rejoindre le LOSC. Auteur de 22 matchs toutes compétitions confondues, il aurait pour rôle de remplacer le jeune Leny Yoro parti à Manchester United. Le joueur dispose d’une valeur marchande très peu élevé, Lille ne devrait pas casser la tirelire pour le récupérer. Une bonne pioche pour un joueur avec autant d’expérience.

🚨EXCL : 🔴🐶🇩🇿 #Ligue1 | ❗️ Le LOSC a accéléré depuis quelques jours sur Aïssa Mandi 💰 Al-Kholood était en négociations avancées avec le défenseur algérien mais Lille a désormais les préférences de Mandihttps://t.co/nRsC6wxpZZ pic.twitter.com/d4XZNk3jkj — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 29, 2024

