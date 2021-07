Une révélation de l’Euro pistée, Milan relance Kamara, et ça coince pour Lirola… Les 3 infos OM de ce jeudi

Chaque soir à 20h10, FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce jeudi: Kamara dans le viseur de Milan, Zuber pisté et Lirola ça traîne…

Depuis l’ouverture du mercato estival, l’Olympique de Marseille a déjà recruté sept joueurs. Parmi ces derniers, deux ailiers, Konrad de la Fuente et Cengiz Under. Alors que la priorité semble désormais être un latéral droit, Pablo Longoria aurait noué des premiers contacts avec un offensif suisse…

D’après Blick, l’Olympique de Marseille s’intéresserait au profil de Steven Zuber. Alors que deux ailiers ont déjà signé en faveur de l’OM, Pablo Longoria n’aurait pas encore terminé son marché dans ce secteur de jeu. Le joueur de 29 ans, qui évolue à Francfort serait une vraie une vraie piste pour le président espagnol. Selon Rudy Galetti, journaliste italien, les premiers contacts entre le club olympien et l’Eintracht ont eu lieu. Son prix tournerait autours des 7 millions d’euros, il se pourrait que cette cible arrive en remplacement de Radonjic, sur le départ.

Norwich, le Torino et le Dynamo Moscou seraient aussi sur le coup pour ce milieu gauche. International suisse à 40 reprises, il pourrait apporter du leadership et de l’expérience aux coéquipiers de Dimitri Payet. Deux qualités nécessaires, pour un groupe professionnel aussi jeune…

