Rien de concret pour Ferhat, aucune offre concrète pour Kamara, le retour de Milik se précise… les 3 infos OM du jour !

Voici les 3 infos OM qu’il ne fallait pas rater ce mardi 10 août 2021 !

MERCATO OM : ÇA SE CONFIRME POUR UNE CIBLE DE LONGORIA, MAIS…

Alors que les pistes menant à Thiago Almada et Amine Adli s’éloignent, l’OM a activé d’autres pistes. Parmi elles, l’OM lorgnerait bel et bien sur Zinedine Ferhat mais il n’y aurait rien de concret à l’heure actuelle d’après Foot Mercato.

On l’avait appris il y a quelques semaines, mais la piste serait toujours d’actualité depuis hier. Le bien informé, Mohamed Toubache-Ter nous apprenait que l’OM lorgnait toujours sur le profil de Zinedine Ferhat en vue d’un éventuel transfert cet été. Après avoir vu s’éloigner les pistes menant à Thiago Almada ou encore Amine Adli, l’international algérien figurerait sur une liste de Pablo Longoria cet été. Après avoir été relégué en Ligue 2 avec Nîmes cette saison, Zinedine Ferhat pourrait se laisser tenter par le challenge olympien. Lors du dernier exercice en Ligue 1, le milieu offensif a été précieux pour Nîmes puisqu’il a inscrit 6 buts et a adressé 10 passes décisives lors de ses 33 apparitions en championnat.

Toutefois, Foot Mercato nous apprend aujourd’hui qu’il n’y aurait toujours rien de concret entre l’Olympique de Marseille et Zinedine Ferhat. Même si le joueur algérien figure bel et bien sur une liste établie par Pablo Longoria, il n’y aurait aucun contact avancé entre les deux parties. Transfermarkat estime la valeur marchande de Zinedine Ferhat à 8 millions d’euros. Pour le recruter, l’OM devra donc formuler une offre proche de ce montant à Nîmes. Reste à savoir de quelle manière évoluera le dossier dans les prochains jours.

Info : rien de bien concret entre l’OM et Zinedine Ferhat pour le moment. Le joueur est bien sur une liste de Pablo Longoria mais clairement pas sur le dessus de la pile. L’algérien est toujours à Nimes et étudie avec son club et son entourage les différents projets. #TeamOM pic.twitter.com/bKzPioB3xa — Sébastien Denis (@sebnonda) August 9, 2021

FERHAT EST UN JOUEUR QUI POURRAIT ÊTRE INTÉRESSANT À MARSEILLE – MAMADOU NIANG

À l’occasion de l’After Foot la semaine dernière sur RMC, Mamadou Niang louait ses qualités et révélait que sa venue du côté de l’OM pourrait faire du bien cette saison.

« Je pense qu’il y a pas mal de bons joueurs qui évoluent en France. Zinédine en fait partie. Aujourd’hui, il a fait ses preuves, que ce soit en Ligue 2 où il a fini meilleur passeur en battant le record de passes en Ligue 2. Il arrive en Ligue 1 et termine avec 10 passes décisives, ce qui n’est pas rien dans ce championnat. Je pense que dans une équipe comme Marseille qui joue sur tous les tableaux et qui a besoin d’un effectif conséquent et de qualité, c’est un joueur qui pourrait apporter beaucoup. Il peut jouer à trois postes différents. Il est intelligent dans le jeu. Techniquement, il est assez bon. Et il sait faire la dernière passe. C’est aussi un joueur qui connait très bien le championnat. Pour moi, c’est un joueur qui pourrait être intéressant à Marseille. » Mamadou Niang – Source : L’After Foot RMC (03/08/2021)

MERCATO OM : AUCUNE OFFRE CONCRÈTE POUR BOUBACAR KAMARA ?

À un an de la fin de son contrat, Boubacar Kamara est toujours dans l’incertitude sur son avenir. Alors qu’il n’a toujours pas prolongé son contrat avec l’OM, le milieu de terrain olympien n’aurait toujours pas reçu d’offres concrètes de la part d’autres clubs.

À un an de la fin de son contrat, Boubacar Kamara est considéré comme le joueur le plus susceptible de partir cet été. Tout comme Duje Caleta-Car, Dario Benedetto ou Nemanja Radonjic, il ne devrait pas être retenu par les dirigeants de l’OM en cas d’offre jugée satisfaisante. Depuis plusieurs jours, les noms de nombreux clubs reviennent avec insistance. Parmi eux, on retrouve l’AC Milan, Newcastle ou encore Séville.

Alors qu’une prolongation de contrat semble compliquée, Pablo Longoria pourrait se résoudre à le vendre incessamment sous peu. Ces derniers jours, l’OM aurait reçu une offre orale de Newcastle autour de 11 millions d’euros. Refusée et jugée insuffisante par le club phocéen. À l’inverse de ce que l’on aurait pu penser, Boubacar Kamara montre cependant sur le terrain qu’il a toujours la tête à l’OM.

AUCUNE OFFRE CONCRÈTE POUR KAMARA

Aujourd’hui, on apprend dans l’édition du jour de L’Équipe qu’aucune offre concrète ne serait encore arrivée sur la table des dirigeants phocéens pour Boubacar Kamara. Alors qu’il semble se sentir bien dans le système hybride de Jorge Sampaoli, le milieu de terrain olympien ne verrait pas d’un mauvais œil un départ de l’OM cet été. En revanche, L’Équipe confirme que Pablo Longoria a bel et bien reçu une proposition orale de la part de Newcastle pour Boubacar Kamara. Le montant avoisinerait 14 millions d’euros. Le président olympien aurait repoussé cette offre qu’il juge insuffisante.

Par ailleurs, Séville figure aussi bel et bien parmi les prétendants pour récupérer Boubacar Kamara. Toutefois, le club andalou devrait se positionner sur ce dossier uniquement en cas de départ de Jules Koundé cet été. En cas de départ, Pablo Longoria privilégierait de vendre son joueur à Séville où il pourrait peut-être négocier plus facilement quelques pourcentages à la revente. Enfin, si Boubacar Kamara reste, Pablo Longoria tentera tout de même de le prolonger pour ne pas le voir partir libre la saison prochaine.

🔹À ce jour, aucune proposition n’est arrivée pour Boubacar Kamara 🇫🇷. Séville a fait part de son intérêt en cas de départ de Jules Koundé. Pablo Longoria devrait privilégier le club 🇪🇸 pour un transfert. S’il reste, il essaiera de le prolonger. (@lequipe)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/utpPgD48ET — MercatOM (@mercat_om) August 9, 2021

KAMARA PRÊT À PARTIR DE L’OM

De son côté, Boubacar Kamara serait aujourd’hui prêt à partir. Après avoir signé son premier contrat professionnel à l’OM en 2017, Boubacar Kamara est un pur produit du centre de formation olympien. Il a engrangé de l’expérience et de la confiance auprès de ses entraîneurs année après année. Aujourd’hui, il se verrait bien changer d’air. Lors d’une conférence de presse en avril dernier, il avait déjà laissé planer le doute sur son avenir. Reste à savoir de quelle manière évoluera le dossier.

« Au vu de cette saison, on savait très bien qu’on n’allait pas la faire. Il y a quatre équipes devant. Ce n’est pas la Ligue des champions qui me posera problème pour resigner ou pas. Je suis ici depuis tout petit. Cette sensation de partir je ne l’ai jamais ressentie. Mais je pense que je suis prêt à aller n’importe où avec ce que j’ai vécu à l’OM. » Boubacar Kamara – source : Conférence de presse (22/04/2021)

OM : LA DATE DE RETOUR DE MILIK SE PRÉCISE !

De retour à la Commanderie depuis la semaine dernière, Arkadiusz Milik se remet d’une blessure au genou qui l’a éloigné des terrains et empêché de disputer l’Euro 2020 cet été. L’attaquant polonais est déterminé à débuter cette nouvelle saison. Son retour est espéré rapidement !

Son retour sur les terrains est attendu par de nombreux supporters, Arkadiusz Milik donne son maximum pour retrouver le reste du groupe le plus rapidement possible. De retour à la Commanderie depuis la semaine dernière, l’attaquant olympien continue de se remettre de sa blessure au genou qui l’a éloigné des terrains et empêché de disputer l’Euro 2020 avec la Pologne cet été. Après avoir prouvé en seconde partie de saison qu’il était le « grantatakan » espéré par l’OM. Auteur de 9 buts en 15 rencontres de Ligue 1, Arkadiusz Milik risque d’être une arme redoutable dans l’effectif de Jorge Sampaoli cette saison.

MILIK DE RETOUR LA PREMIÈRE QUINZAINE DE SEPTEMBRE ?

À en croire les informations de L’Équipe, son absence ne devrait pas s’éterniser. Même s’il n’a pas encore repris l’entraînement collectif avec ses coéquipiers, le staff de l’OM et le joueur espèrent un retour lors de la première quinzaine de septembre. Une chose est sure, l’attaquant polonais est déterminé a retrouvé les terrains rapidement. Cet été, il a travaillé dur et s’est attaché des services d’un physiothérapeute à temps plein pour se remettre physiquement. Sur les réseaux sociaux, le Polonais s’est également montré déterminé.

🗞Arkadiusz Milik et le staff de l’OM espèrent un retour à la compétition dans la première quinzaine de septembre. Le polonais s’est entraîné dur cet été pour revenir rapidement, avec notamment les services à temps plein d’un physiothérapeute. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/6QeEUI0TOf — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) August 9, 2021

DEMAIN COMMENCE UNE NOUVELLE SAISON IMPORTANTE POUR L’OM, MÊME POUR MOI — MILIK

« Demain commence une nouvelle saison importante pour l’OM. Une étape importante pour tout le monde, même pour moi. Je suis désolé de ne pas pouvoir descendre sur le terrain dès le départ avec mes coéquipiers, mais je fais tout pour récupérer : je travaille dur chaque jour pour revenir le plus vite possible. Allez les gars ! Allez l’OM ! » Arkadiusz Milik – Source : Instagram (07/08/2021)

JE DOIS REMERCIER MILIK POUR ÇA– LONGORIA

« L’avenir de Milik ? Comme je l’ai déjà dit, je n’ai pas une boule de cristal. Mais c’est un joueur de l’OM, un joueur très engagé avec l’OM. Ce qu’il a fait avant l’Euro, en prenant en considération la situation du club et sa santé, de ne pas forcer pour aller à l’Euro et bien commencer le championnat avec nous, c’est un geste que l’on considère comme très fort, je dois le remercier pour ça. Je l’ai fait personnellement. Le niveau d’engagement qu’il a avec le club est haut, en tant qu’institution il faut l’en remercier » Pablo Longoria— Source: Conférence de presse (08/07/21)