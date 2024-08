Rowe, Lopez, De Zerbi… Les 3 infos mercato OM de ce jeudi 15 août 2024

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque jour, retrouvez les 3 informations importantes concernant le mercato de l’Olympique de Marseille. Ce jeudi 15 août 2024, nous évoquons les dossiers Jonathan Rowe, Pau Lopez ainsi que le plan de De Zerbi.

1 – Mercato OM : Le dossier Rowe totalement relancé !

Pablo Longoria doit vite recruter un ailier gauche. Le dossier Jonathan Rowe était au point mort, il est relancé selon la Provence, Norwich et l’OM ont rapproché leurs positions…

Selon La Provence, « le club avance aussi sur le dossier de Jonathan Rowe, ailier gauche de Norwich. Les positions se rapprochent avec les Canaris concernant le Britannique qui a brillé en Championship la saison dernière (12 buts). » Rowe sera-t-il le dernier rouage de l’attaque totalement renouvelée, avec Greenwood, Wahi et Carboni ?

Selon l’Equipe « une arrivée éventuelle de Rowe apparaît complexe, à ce stade de la semaine, mais le mercato marseillais est toujours plein de rebondissements. » Si le joueur a été écarté du groupe de Norwich, l’offre de l’OM esitmée à 12M€ selon The Telegraph n’a pas convaincu le club anglais. Reste à savoir combien la direction olympienne est prête à miser dans ce dossier…



C’est une bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille. Johannes Hoff Thorup a donné son avis concernant le transfert de ses joueurs, une opinion plutôt favorable. L’OM souhaite recruter Jonathan Rowe pour renforcer son attaque. Ce transfert pourrait bien avoir lieu dans les prochains jours.

Johannes Hoff Thorup admet que la situation actuelle est complexe, surtout lorsqu’elle survient à une période aussi critique. « C’était une décision trop tardive. Cela ne doit évidemment pas se faire les jours de match », déclare l’ancien coach du FC Nordsjælland, faisant référence aux conséquences que les transferts de dernière minute peuvent avoir sur l’équipe. « Il est juste de dire que cela peut avoir un impact sur le groupe et sur le niveau de performance », ajoute-t-il.

Hoff Thorup voit aussi le bon côté des choses. « Je pense que c’est positif que nous ayons des joueurs qui intéressent d’autres clubs », explique l’entraîneur de 35 ans, en remarquant que ses joueurs ont de la valeur aux yeux du monde.

Parmi les joueurs les plus en vue, Jonathan Rowe est l’un des noms les plus cités. L’ailier gauche natif de Londres intéresse particulièrement l’Olympique de Marseille. Johannes Hoff Thorup a indiqué que d’autres membres de l’équipe pourraient être concernés par des transferts. « Nous devons être prêts à ce que quelque chose se produise, pas seulement avec Jonny (Rowe), mais avec d’autres pendant le reste de la fenêtre des transferts », précise l’entraîneur de Norwich City.

2 – Mercato OM : c’est réglé pour Pau Lopez… les détails du deal !

Suite à son départ avorté pour Côme, le gardien marseillais Pau Lopez va finalement filer en Espagne. Le portier va retrouver son pays mais aussi sa ville natale, Gérone…

Selon les plus gros médias français comme l’Equipe ou encore RMC, le deal est bouclé entre l’OM et Girona pour Pau Lopez, ce sera un prêt avec OA et prise en charge intégrale du salaire. La Provence va dans le même sens tout comme Fabrizio Romano. « l’OM est sur le point de se séparer de Pau Lopez. Le gardien espagnol va être prêté avec option d’achat à Gérone. Le club catalan, qualifié pour la Ligue des champions, prendra en charge l’intégralité du salaire de Lopez, sur lequel l’OM ne comptait plus. L’option d’achat, non automatique, est de 6,5 millions d’euros. »

Selon le journaliste Nil Solà qui travaille pour Carrusel Deportivo, Pau Lopez devrait filer en Espagne. « Les FC Girona négocie avec Marseille pour l’arrivée du gardien PAU LÓPEZ à Montilivi. Il ne compte pas pour les Français et s’entraîne avec la reserve. L’Atlético de Madrid est le principal concurrent dans les négociations. Décision cette semaine. » Pau Lopez ne fat pas partie des plans de De Zerbi, l’OM a recruté deux gardien, Rulli et De Lange. Le portier espagnol va quitter l’OM à deux ans de la fin de son contrat. Le média Relevo précise que « Valence l’a en option si Mamardashvili part et l’Atlético si le Moldave part. »

Subasta por Pau López. El Girona está en la pole.

C’est le feuilleton depuis le début du mercato, le départ de Pau Lopez est acté, reste à savoir dans quel club. Annoncé pendant longtemps du côté de Côme, le gardien marseillais ne signera pas en Italie. Selon l’Equipe il aurait tenté des renégociations de dernière minute, ses exigences auraient fait capoter le deal avec le promu italien. Le portier a désormais des touches du côté de l’Espagne, plusieurs clubs dont les noms n’auraient pas filtré se sont positionnés sur le dossier.

Gros point d’interrogation au poste de gardien de but depuis plusieurs semaines après la mise à l’écart de Pau Lopez. Avec la grosse blessure de Ruben Blanco qui devrait l’écarter des terrains pour plusieurs mois, le club a été contraint de recruter un numéro 1 bis avec Geronimo Rulli. Il s’agit de Jeffrey de Lange, peu connu des supporters de l‘Olympique de Marseille. C’est pourquoi Guillaume Tarpi a posé des questions à un suiveur du championnat néerlandais pour en apprendre un peu plus sur lui.

« C’est un gardien plutôt athlétique, quasiment 1m90, qui ressemble un peu dans le profil à Justin Bijlow de Feyenoord ou son prédécesseur à Go Ahead Noppert. C’est un garçon tranquille, il n’est pas du genre à être dans le dur mentalement, explique Foot néerlandais. C’est un gardien qui est très bon sur sa ligne, très rassurant et plutôt un bon meneur d’hommes pour gérer sa défense. Bon et imposant dans le domaine aérien, il a encore une petite marge de progression dans quelques aspects de son jeu, il n’est pas à son plein potentiel. Pour une doublure c’est très bien, pour être titulaire, par contre, c’est plus compliqué, notamment parce qu’il n’a jamais connu un environnement et une pression comme à Marseille, mais ce serait bien meilleur que Rulli à ce poste en revanche. À l’instar des autres gardiens néerlandais, son jeu au pied n’est pas terrible. Il n’a pas énormément d’expérience, il n’a que 2 saisons pleines en Eredivisie. Go Ahead était surtout une équipe de transition et plutôt solide en défense. Il était donc souvent sollicité pour effectuer des arrêts, ce sera peut-être moins le cas à Marseille. Ce n’est pas le gardien auquel on aurait pensé pour Marseille, mais il pourrait très vite devenir plus qu’un numéro 2. »

3 – OM : De Zerbi fait le point sur le mercato et explique son idée de l’attaque !

L’OM va débuter sa saison de Ligue 1 ce samedi à Brest. Le nouveau coach olympien Roberto De Zerbi a accordé un long entretien à l’Equipe ce jeudi, il évoque notamment son attaque, l’équilibre de son équipe et le mercato satisfaisant même si tardif.

Dans un long entretien accordé à l’Equipe, Roberto De Zerbi a fait le point sur son jeu offensif. « Le style de l’équipe dépend forcément des joueurs. Ici, on pourrait jouer à quatre attaquants, avec Luis Henrique, Greenwood, Wahi et Carboni. On pourrait aussi peut-être évoluer avec Koné en numéro 10, Harit en ailier… Ça dépend de plusieurs paramètres. Le tout, c’est de trouver l’équilibre. Et l’équilibre, ce n’est pas prendre peu de buts, c’est trouver le juste milieu entre ce que tu crées dans le camp adverse et ce que tu subis. Si une équipe prend peu de buts mais ne tire jamais, elle n’est pas équilibrée. » Le journaliste du media sportif lui a ensuite demandé s’il avait déjà tout ce qu’il lui faut à l’OM ? « On doit encore compléter certaines choses. Même si Wahi est arrivé mardi, Cornelius la semaine dernière, les gardiens aussi, je suis satisfait. Ce n’est pas un timing idéal mais si vous me demandez si je suis content de l’effectif, de la manière dont le club a travaillé, je vous réponds oui. »

