Saison terminée pour Payet, Milik forfait, Radonjic de retour… Les 3 infos OM du jour !

Hier en conférence de presse le défenseur de l’OM William Saliba évoqué le possible forfait de Dimitri Payet. Bien que déçu de voir son coéquipier blessé et peut-être indisponible jusqu’à la fin de la saison, William Saliba a tout de même reconnu l’apport crucial de Payet dans l’équipe. Le défenseur central a aussi déclaré que dans l’effectif, il y a des joueurs de qualité capable de le remplacer.

On n’a pas encore de nouvelles de l’IRM. Mais c’est sûr qu’on n’est pas pareil sans lui. On espère que ce n’est rien de grave, on est de tout cœur avec lui (…) Sans lui, on peut aussi gagner des matchs. Il y a beaucoup de bons joueurs dans l’équipe. Mais c’est le meilleur de l’équipe, donc c’est différent quand il n’est pas là. On a montré plusieurs fois cette saison qu’on pouvait quand même faire de bons résultats. C’est notre meneur de jeu, notre leader technique. Amine (Harit) l’a très bien remplacé néanmoins. » William Saliba – Source : Conférence de presse (06/05/2022)