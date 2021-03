Sampaoli veut garder un joueur prêté, Germain à la côte en Ligue 1 et l’énorme liste des départs… Les 3 infos OM du jeudi 11 mars !

Comme tous les jours à 20h10, nous vous proposons les trois actualités OM de la journée. Voici les informations du jeudi 11 mars !

Mercato OM : Sampaoli annonce qu’il veut conserver un des joueurs prêtés cette saison !

Michael Cuisance a endossé le rôle du sauveur hier contre Rennes en marquant le seul but de la rencontre en toute fin de match. Jorge Sampaoli compte visiblement sur lui, et souhaite même le conserver pour la saison prochaine.

C’est probablement la plus grosse déception du Mercato estival. Michael Cuisance a vécu une saison compliquée et n’a jamais réussi à s’imposer. Hier pour la première de Jorge Sampaoli contre Rennes, c’est lui qui a donné la victoire à l’Olympique de Marseille contre Rennes en toute fin de match d’un but de la tête (1-0). En conférence de presse d’après match, le coach argentin a dit tout le bien qu’il pensait du milieu de terrain prêté par le Bayern. Il a même confié qu’il souhaitait le conserver la saison prochaine.

Nous souhaitOns qu’il reste à l’OM — Sampaoli

« C’est vraiment un joueur que l’on avait étudié avant même de venir. Il a énormément de capacités. Il marque ce soir. On discuté, ce n’est que le début, il réfléchit aussi de son côté. Mais s’il y a moyen de trouver un compromis pour qu’il reste, nous le souhaitons » Jorge Sampaoli – Source: Conférence de presse (10/03/21)

mercato om: Germain a déjà un point de chute en ligue 1?

Le mercato estival de l’OM va être très actif. Entre les joueurs en fin de contrat, les prêts et les possibles transferts, Pablo Longoria va être obligé de beaucoup recruter. Certains éléments ont déjà des touches, c’est le cas de Valère Germain.

Comme Amavi, Thauvin ou encore Khaoui, Valère Germain sera libre en juin prochain. L’attaquant a souvent refusé des offres en Ligue 1 afin de conserver son énorme salaire marseillais. Il sera contraint de faire des efforts cet été, il aurait déjà au moins un candidat à son recrutement en France.

Nantes vise toujours Germain, mais…

Le FC Nantes se spécialise dans le recrutement de joueurs sans indemnités de transfert. Cela a été le cas pour Castelletto, Chirivella, Corchia ou encore Jean-Kévin Augustin. Si le club de Kita réussit à se maintenir en Ligue 1, il pourrait retenter sa chance avec Germain. Selon But Football, le FC Nantes est toujours intéressé par Valère Germain. L’attaquant de 30 ans sera libre et pourra donc s’engager dans le club de son choix. Vu les difficultés rencontrées par le club nantais, Germain pourrait attendre de disposer d’offres de clubs plus stables, surtout après 4 saisons à Marseille. Son profil pourrait attirer d’autres clubs de l’élite…

mercato om: L’énorme liste des départs (actés et probables)!

André Villas-Boas avait annoncé l’année zéro pour cet été, cela va être le cas. Jorge Sampaoli vient d’arriver et va devoir faire des choix dans cet effectif qui va perdre quoi qu’il arrive une bonne partie de ses joueurs.

FCMarseille vous propose un petit bilan (parfois subjectif) des joueurs sous contrat cette saison avec l’OM. 7 sont en fin de contrat, 5 en prêt et plusieurs sont susceptibles d’être transférés. Si Pablo Longoria ne dispose pas de moyens pour lever les options d’achat des prêts et doit vendre avant de recruter, l’effectif pourrait être vite réduit à une dizaine d’éléments.

Les fins de contrat

Florian Thauvin – Le champion du monde 2018 ne devrait pas prolonger et partira libre en juin

Jordan Amavi – Même si un espoir existe encore, le latéral gauche pourrait changer de championnat cet été

Valère Germain – Il ne sera pas retenu

Saîf-Eddine Khaoui – Il ne devrait pas être conservé

Yuto Nagatomo – Il ne devrait pas être conservé

Yohann Pelé – Il ne devrait pas être conservé

Christopher Rocchia – Il ne devrait pas être conservé

Les joueurs en prêt

Michael Cuisance – Sampaoli veut le garder mais son OA (17M€) semble trop élevé pour les finances du club

Leonardo Balerdi – Lui aussi dispose d’une OA élevé (15M€)

Pol Lirola – Une des satisfactions du mercato hivernal, le joueur de la Fiorentina coûte cher (OM à 12M€)

Olivier Ntcham – Il n’a pour le moment pas été convaincant, son OA est plus abordable (5M€)

Bamba Dieng – L’OM est prioritaire pour le faire signer et devrait valider son transfert

Les probables transferts

Boubakar Kamara – Son contrat se termine en 2022, si le minot de prolonge pas, l’OM sera contraint de vendre l’un de ses meilleurs éléments cet été

Duje Caleta-Car – Il était déjà tout proche d’un départ en janvier, il devrait permettre à Longoria de disposer d’un peu de liquidité

Kevin Strootman – Titulaire avec le Genoa, son départ vers l’Italie est espéré.

Les possibles transferts

Arek Milik – Même si Longoria affirme que l’OM a le contrôle total dans ce dossier, une belle offre italienne pourrait changer la donne ?

Valentin Rongier – Il reste une valeur marchande que l’OM pourrait sacrifier selon les choix de Sampaoli

Nemanja Radonjic – Poussé vers la sortie, il pourrait être transféré si un club fait une offre cet été

Hiroki Sakai – Annoncé sur le départ depuis 2 mercatos, le japonais pourrait être tenté par un autre challenge en cas d’offre

Les joueurs qui devraient rester

Steve Mandanda – Même si des rumeurs annoncent une lassitude et l’envie de Longoria de le faire partir, le portier devrait rester à Marseille£

Lucas Perrin – Il sera là si Sampaoli compte sur lui, sinon le jeune défenseur central pourrait être prêté

Alvaro – C’est un élément solide du groupe sans trop de valeur marchande, il ne devrait pas bouger

Pape Gueye – Il vient d’arriver et sauf gros problème de liquidités il ne devrait pas changer d’air

Dimitri Payet – Comme Mandanda, des rumeurs annoncent son départ mais le meneur de jeu devrait rester à Marseille

Luis Henrique – Il a besoin de temps, il sera encore là sauf si le club décide de le prêter

Dario Benedetto – Il devrait continuer l’aventure à Marseille surtout avec l’arrivée de Sampaoli

L’effectif possible dans un 3-4-3 (potentiellement la nécessité de recruter 10 joueurs)

Mandanda / ?Sakai /Perrin – Alvaro / ? – ? / ? Lirola / ? – Rongier / ? – Gueye / ? – ? / ?Payet / ?Milik / Dieng – Benedetto / Henrique