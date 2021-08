Tensions entre Lirola et la Fiorentina, Sampaoli pas fan d’Amavi, l’entraîneur de Valence a parlé avec Wass… les 3 infos OM du jour !

Voici les 3 infos OM qu’il ne fallait pas rater ce vendredi 13 août 2021 !

MERCATO OM : ÇA SE TEND ENTRE LIROLA ET LA FIORENTINA !

De retour à la Fiorentina après la fin de son prêt à l’OM, Pol Lirola pousse pour revenir du côté de la cité phocéenne cette saison. Ces derniers jours, les relations se seraient nettement dégradées entre l’Espagnol et la Viola.

Depuis ces derniers jours, Pol Lirola s’impatiente et attend qu’une seule chose : être transféré définitivement à l’OM. Alors que Pablo Longoria fait tout son possible pour conserver définitivement le latéral droit espagnol dans son effectif, la Fiorentina se montre inflexible sur les négociations. Même si les discussions progressent, Pol Lirola s’agace et l’a fait savoir à ses dirigeants. À tel point que les relations se seraient nettement dégradées entre Pol Lirola et les dirigeants de la Viola ces derniers jours d’après La Provence.

En effet, la volonté de l’Espagnol reste inchangée. Il veut à tout prix rester à l’OM la saison prochaine et ne veut pas entendre parler d’un départ ailleurs ou de rester à la Fiorentina. Conquis par son expérience à l’OM en seconde partie de saison, Pol Lirola a également conquis les supporters olympiens qui attendent impatiemment son retour eux aussi depuis plusieurs semaines. Après avoir donné totale satisfaction à Jorge Sampaoli, il est la priorité à ce poste. Pol Lirola viendrait récupérer le poste de latéral droit laissé vacant depuis son départ et celui d’Hiroki Sakai.

POL LIROLA ABSENT DU GROUPE DE LA FIORENTINA

Alors que la Fiorentina s’apprête à disputer son premier match officiel en coupe d’Italie face à Cosenza ce samedi, Pol Lirola n’a pas été convoqué dans le groupe de la Viola. Une absence étonnante puisqu’il ne souffre d’aucun problème physique et qu’il a pris part à tous les matchs de préparation du club italien. Toutefois, à en croire les informations du média Firenzeviola.it, Pol Lirola aurait été puni par ses dirigeants suite à son attitude jugée mauvaise à l’entraînement par ses dirigeants et son comportement lors du dernier match amical de la Fiorentina.

POL LIROLA A LAISSÉ UNE TRÈS BONNE IMAGE AVEC UN TRÈS HAUT NIVEAU — LONGORIA

En conférence de presse il y a un mois, Pablo Longoria était interrogé sur le dossier Pol Lirola, de retour à la Fiorentina après un prêt concluant à l’Olympique de Marseille. Les supporters olympiens devront encore être patients…

« Quand on analyse notre effectif, on est court au poste de latéral droit. C’est une évidence. Pour Pol Lirola, on a parlé et on a discuté. Il a laissé ici une très bonne image avec un très haut niveau pour son adaptation dans le championnat de France. Il a très bien terminé la saison avec nous. Nous serions contents de ravoir un joueur comme Pol dans notre effectif. Ici à Marseille, il a eu une adaptation parfaite, il aime le club et la ville. Mais après, c’est toujours une question de mercato qu’on doit respecter car il reste sous contrat avec un 3e club » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)

MERCATO OM : SAMPAOLI PAS CONVAINCU PAR AMAVI ?

Alors qu’il était en fin de contrat à l’issue de la saison, Jordan Amavi avait finalement paraphé un nouveau bail avec l’OM jusqu’en 2025. Toutefois, Jorge Sampaoli ne semblerait pas extrêmement convaincu par le latéral gauche olympien.

Retournement de situation pour Jordan Amavi ? Alors qu’il a prolongé son contrat avec l’Olympique de Marseille en mai dernier pour 4 saisons supplémentaires jusqu’en 2025, Jordan Amavi semble avoir perdu sa place depuis l’arrivée de Luan Peres. Arrivé cet été en provenance de Santos pour 4 millions d’euros, le défenseur central brésilien, également capable d’évoluer en tant que latéral gauche semble être préféré par Jorge Sampaoli dans son système. En effet, Luan Peres a disputé les deux dernières rencontres face à Villarreal et Montpellier dans leur totalité au détriment de Jordan Amavi.

SAMPAOLI PAS FAN D’AMAVI ?

À en croire les informations révélées par L’Équipe, il semblerait que Jorge Sampaoli ne soit pas extrêmement fan de Jordan Amavi. Toutefois, cette position pourrait devenir compliquée puisque le latéral gauche possède un salaire de 300.000 euros bruts par mois. Face à la concurrence avec Luan Peres, qui apporte totale satisfaction depuis ses débuts, la saison risque d’être longue pour Jordan Amavi. Reste à savoir comment évoluera la saison.

SAMPAOLI NOUS A DIT : ‘MAIS VOUS MÉRITEZ DE MOURIR’ ! — AMAVI

À l’entraînement, la patte de Jorge Sampaoli commence à se mettre en place jour après jour. Les Marseillais s’entraînent toute la journée et tous les jours de la semaine. Jorge Sampaoli insiste grandement pour que ses joueurs assimilent sa philosophie de jeu. Lors d’un entretien accordé à L’Equipe, Jordan Amavi s’était d’ailleurs exprimé sur les méthodes de Jorge Sampaoli.

« Les séances sont longues, costaudes, ça ne nous fait pas de mal, c’est la prépa, tu bosses, tu apprends à garder la lucidité dans l’effort. Rien à voir avec ce qu’on faisait sous AVB, qui va comprendre qu’on est un peu fatigués, s’adapter. Lui, il ne veut rien savoir. En juillet, le lendemain d’un match, on a fait un entraînement, on était crevés, la conservation du ballon était compliquée. Sampaoli nous a dit : ‘Mais vous méritez de mourir’ ! Il veut mettre en place un système qu’on ne connaît pas forcément, on travaille pour l’assimiler. On ne le fait pas encore à la perfection, mais on l’a assez bien compris, ça s’est vu sur le dernier match face à Villarreal, il y avait du beau jeu, tout le monde a respecté ce qu’il avait à faire. » Jordan Amavi – Source : L’Equipe (08/08/21)

MERCATO OM : « J’AI PARLÉ AVEC WASS »

Le feuilleton Daniel Wass se poursuit. Après avoir vu ses deux offres refusées, l’OM ne lâcherait pas le Danois. Mais les dirigeants marseillais n’ont pas l’intention de surpayer un joueur de 32 ans dont le contrat se terminera en juin prochain.

La presse espagnole fait une nouvelle fois le point sur la situation de Daniel Wass du côté de Valence. Hier, Las Provincias nous apprenait que Valence avait revu ses exigences à la baisse pour son joueur dont le contrat arrivera à son terme en juin 2022. Les dirigeants du club pourraient ainsi désormais se contenter d’une offre de 2 millions d’euros pour se séparer du Danois. De son côté, la Cadena COPE, indiquait que Daniel Wass ne serait désormais plus convaincu de quitter Valence cet été. Alors qu’il était prêt à tout pour partir, le Danois aurait été convaincu par son entraîneur Pepe Bordalas de rester.

WASS A UN FORT ENGAGEMENT AVEC VALENCE

Ce vendredi dans les colonnes du quotidien As, l’entraîneur de Valence fait le point sur ce dossier : « J’ai parlé avec Wass. Il a un fort engagement avec Valence. Il veut jouer, c’est un grand professionnel. Nous allons compter sur lui, car il est en forme », a-t-il ainsi expliqué. Selon le journal espagnol, le joueur continue de faire preuve d’une attitude très professionnelle, s’entraînant tout à fait normalement avec ses coéquipiers.

Reste à savoir si l’Olympique de Marseille va revenir à la charge pour convaincre Valence avec une meilleur proposition. De son côté, Pablo Longoria avait récemment expliqué qu’il ne pouvait pas s’aligner sur le montant demandé par ses homologues espagnols.

« Pour Wass, on a beaucoup de respect pour ce joueur que j’ai connu à Valence. Il y a un intérêt qu’on a transmis au joueur et au club de Valence. Mais comme toujours ce sont des négociations difficiles. Wass n’a plus qu’un an de contrat, Valence a essayé de le prolonger, il faut agir en respectant tout le monde, surtout envers un club que je connais bien. Attendons et voyons les possibilités » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/21)