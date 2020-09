Tensions Eyraud/Deschamps, une cible de l’OM bloquée par son président et le bon plan mercato de Pierre Ménès… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au menu ce mercredi 9 septembre : Eyraud ne décolère pas contre la FFF, l’OM va devoir trouver une autre cible en attaque et Pierre Ménès qui soumet une idée recrutement…

om : eyraud tente d’avoir la tête du médecin des bleus (ex-om) ? deschamps furieux ?

Très remonté contre l’Équipe de France suite au renvoi de Steve Mandanda, dépisté positif au Covid-19, Jacques-Henri Eyraud avait une cible dans son viseur. Et cette dernière n’est autre que le médecin des Bleus, passé par l’OM, Franck Le Gall.

Cette bataille à distance Olympique de Marseille/Équipe de France aura fait parler dans les médias ces derniers jours. Suite au renvoi du capitaine marseillais, Steve Mandanda, dépisté positif au coronavirus, le président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud, a très mal vécu cette situation. Pour la direction marseillaise, cela signifiait que le suivi médical de l’olympien, réalisé par le staff du club, était défaillant, au vu des nombreux tests obligatoires effectués par les joueurs. Une position gênante, qui n’est pas passée pour JHE. Même si le communiqué de la FFF, concernant le renvoi de Mandanda, n’a pas remis en cause les compétences du staff marseillais. Les Bleus n’ont tout simplement pas voulu prendre de risque, par peur de contagion.

EYRAUD EN VEUT À L’ANCIEN MÉDECIN DE L’OM : LE GALL

Colérique, JHE en voulait plus précisément au médecin de l’Équipe de France, Franck Le Gall, passé par l’Olympique de Marseille. Selon L’Équipe, le président de l’OM avait rédigé un communiqué, tout sauf dithyrambique, à l’égard de son ancien salarié, avant de se raviser. Il aurait tout de même essayé d’obtenir sa tête, après cet imbroglio qui a tant fait parler au club. Le média sportif ajoute que le sélectionneur, Didier Deschamps, n’a pas apprécié…

Mercato OM : visé par l’om, ce talentueux attaquant est bloqué par son club !

En quête d’un nouveau buteur pour concurrencer Dario Benedetto, l’OM a activé la piste El Bilal Touré (18 ans, Stade de Reims). Cependant, le président rémois, Jean-Pierre Caillot, a définitivement enterré les espoirs marseillais…

L’Olympique de Marseille cherche encore à se renforcer à un poste durant ce mercato. Après avoir réalisé les souhaits d’André Villas-Boas, qui étaient de recruter en défense (Balerdi), au milieu (Gueye), et sur le couloir gauche (Nagatomo), le club s’attarde sur la position d’avant-centre désormais. Et dernièrement, un nom a été évoqué : le jeune buteur du stade de Reims, El Bilal Touré (18 ans)

IL N’A PAS DE BON DE SORTIE — CAILLOT

Le club présidé par Jacques-Henri Eyraud s’est tout naturellement positionné sur le Sénégalais. Un intérêt validé par notre consultant à FCM, Jean-Charles De Bono, qui a jugé le profil du joueur intéressant, lors de l’émission Débat Foot Marseille, de ce lundi 7 septembre. Cependant, le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, a tenu a clarifié la situation. Et son club n’est pas vendeur.

« Il n’a pas de bon de sortie pour cette année et donc, pour être très clair, il portera le maillot rémois au moins toute cette saison.»

Jean-Pierre Caillot. Source : butfootballclub.fr – 09/08/2020

mercato om : le bon plan mercato de pierre ménès

L’OM cherche un buteur et aurait une enveloppe estimée entre 5 et 10 M€ selon le profil trouvé. Pour Pierre Ménès, les dirigeants marseillais pourraient tenter de faire un prêt avec option d’achat comme dans le dossier Balerdi…

Même si André Villas-Boas a clairement fait savoir que Mbaye Niang n’était pas le profil recherché, la situation de l’attaquant rennais pourrait faire de lui une opportunité. En effet, Pierre Ménès estime que le joueur de 25 ans, qui est clairement poussé dehors, pourrait être une solution pour l’OM dans le cadre d’un prêt avec OA obligatoire…

L’INTÉRÊT DU STADE RENNAIS SERAIT PEUT-ÊTRE DE FAIRE UN PRÊT AVEC OPTION OBLIGATOIRE D’ACHAT — MÉNÈS

« L’OM peut recruter un jeune pas trop prometteur. Parce qu’un jeune très prometteur, regardez Camavinga, c’est 50 ou 60 millions d’euros. Au foot, tu en as en général pour ton argent, si tu as 6 ou 7 millions d’euros, tu auras un attaquant dont le marché estime qu’il en vaudra peut-être 15 ou 20 dans 3-4 ans. Vu que Julien Stéphan ne compte plus sur M’Baye Niang, puisqu’il n’a même pas été foutu de l’emmener dans un match amical au Portugal, je pense que l’intérêt du Stade Rennais serait peut-être de faire un prêt avec option obligatoire d’achat. Ce qui permettrait peut-être à l’OM d’avoir un attaquant, même si je sais que Villas-Boas a dit qu’il n’était pas intéressé. Mais il n’y a que les cons qui ne changent pas d’avis et je pense que M’Baye Niang a un profil intéressant pour l’OM, complémentaire avec Payet et Thauvin, mais aussi de Benedetto dans d’autres configurations. Donc il y a peut-être ça, mais je ne fais pas le recrutement ».

Pierre Ménès – source : Pierrot Face Cam / Canal+ (07/09/2020)