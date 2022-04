Un Argentin plutôt que Kamara ? Bonne nouvelle pour Sampaoli face à PAOK ? Et Payet lance le Classico… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme tous les soirs FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : Un Argentin plutôt que Kamara ? Bonne nouvelle pour Sampaoli face à PAOK, et Payet lance le Classico…

Mercato OM : Un Argentin préféré à Kamara ?

Libre de tout contrat à l’issue de la saison, Boubacar Kamara est suivi de près par l’Atlético Madrid depuis ces dernières semaines. Mais il ne serait plus la seule cible des Colchoneros.

La belle histoire entre Boubacar Kamara et l’OM s’apprête à prendre fin. Après avoir signé son premier contrat professionnel avec son club formateur en 2017, le milieu de terrain olympien sera libre de tout contrat à l’issue de la saison. Si l’OM a tenté de le prolonger à de nombreuses reprises, Boubacar Kamara semble vouloir privilégié un autre challenge la saison prochaine.

À LIRE AUSSI : OM : « On a eu un comportement inacceptable avec Sampaoli »

Depuis plusieurs mois, de nombreuses équipes prennent la température à son sujet. L’AC Milan, Manchester United, le Bayern Munich, le FC Barcelone… Depuis ces dernières semaines, c’est surtout l’Atlético Madrid qui se montre le plus insistant à son sujet. En effet, les Colchoneros seraient prêts à saisir cette opportunité en le rapatriant gratuitement dès cet été. Toutefois, on apprend aujourd’hui que Boubacar Kamara ne serait pas le seul joueur ciblé par Diego Simeone dans l’entrejeu.

Guido Rodriguez plutôt que Boubacar Kamara ?

Ces dernières semaines, certains médias annonçaient même que Boubacar Kamara était proche de rejoindre l’Atlético Madrid. Mais voilà que les Colchoneros travaille sur d’autres pistes au milieu de terrain. À en croire les informations révélées par Radio Marca, c’est le profil de Guido Rodriguez qui est maintenant ciblé par Diego Simeone pour remplacer Hector Herrera en partance du côté du Dynamo Houston.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : Le prix de cette recrue multiplié par 4 !

Toutefois, le dossier menant au milieu argentin semble lui aussi complexe puisque le Real Betis souhaiterait le conserver et serait prêt à réaliser un effort financier conséquent pour le conserver la saison prochaine en cas de qualification en Ligue des champions. Reste donc à savoir si cette piste venait à aboutir et si elle pourrait gêner une éventuelle arrivée de Boubacar Kamara du côté de Madrid. Affaire à suivre d’ici les prochaines semaines.

🔜 Cuenta Gabino Rodríguez en @Marcador que GUIDO RODRÍGUEZ podría poner rumbo al Atleti 🔁 Sería el sustituto de Héctor Herrera 💶 Añade Agustín Varela que la operación estaría entorno a los 25-30 millones pic.twitter.com/I0CFWvyEtR — Radio MARCA (@RadioMARCA) April 9, 2022

PAOK – OM : Enfin une bonne nouvelle pour Sampaoli

Éloigné des terrains depuis sa blessure avec la Pologne, Arkadiusz Milik s’apprête à réintégrer le groupe pour le quart de finale retour de Ligue Europa Conférence face au PAOK.

C’est demain soir. L’Olympique de Marseille se déplacera en Grèce pour affronter le PAOK en quart de finale retour de Ligue Europa Conférence. La semaine dernière, l’OM a pris un avantage sur les Grecques en s’imposant 2-1 grâce à des buts de Gerson et de Dimitri Payet.

À LIRE AUSSI : Cette recrue lâche : « l’OM, c’est l’ambiance la plus forte que j’ai connue ! »

Demain, les hommes de Jorge Sampaoli donneront leur maximum pour obtenir leur ticket pour les demi-finales de la compétition. Toutefois, le technicien argentin ne pourra pas compter sur la totalité de ses joueurs demain soir. En effet, plusieurs d’entre eux sont absents :

Álvaro (mis à l’écart)

Léonardo Balerdi (blessé)

Konrad de la Fuente (blessé)

Gerson (suspendu)

Boubacar Kamara (suspendu)

Cheikh Bamba Dieng (suspendu)

Luis Henrique (non qualifié)

Arkadiusz Milik de retour

À LIRE AUSSI : OM : « Harit, une arme dont on ne peut pas se passer »

Malgré toutes ces absences, Jorge Sampaoli pourra tout de même compter sur un retour important. En effet, à en croire les informations révélées par L’Équipe, Arkadiusz Milik devrait bien faire son retour sur la tunique olympienne demain soir. Annoncé dans le groupe face à Montpellier, le Polonais avait finalement été préservé pour la rencontre de Ligue Europa Conférence. Un renfort offensif important pour que l’OM parvienne à décrocher sa qualification pour les demi-finales. Il pourrait même postuler à une place de titulaire à la pointe de l’attaque olympienne.

🗞Arkadiusz Milik va bien faire son retour dans le groupe pour le déplacement en Grèce ce jeudi.

Il devrait même être titulaire face au PAOK. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/mBTdg4Yaqu — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) April 12, 2022

Le problème Milik définitivement réglé – JCDB

Souvent expédié sur le banc par Jorge Sampaoli, Arkadiusz Milik a su inverser la tendance et faire changer d’avis son entraîneur ces dernières semaines. Une efficacité retrouvée qui a également rassuré les supporters et les suiveurs de l’Olympique de Marseille.

« Il a été décrié ces derniers temps et là on se rend compte que même seul devant Brest Milik a eu des opportunités, il a fait jouer ses partenaires lorsqu’il avait le ballon, il a su décrocher…Je pense que le problème Milik est définitivement réglé. Milik est un grand joueur. Il faut surtout qu’il ait des joueurs autour de lui qui puissent lui donner des bons ballons. A partir de là il fera son boulot comme il doit le faire. C’est un joueur de haut niveau » Jean Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille

OM: Payet pique le PSG et lance le classico

Dimanche soir, l’OM affrontera le PSG pour un classico qui une nouvelle fois devrait sentir la poudre. Après un match aller qui s’est terminé sur un score nul et vierge, les deux équipes auront à cœur de proposer du jeu et marquer le plus possible. Pour Dimitri Payet, l’OM a plus de certitudes que les parisiens sur ce point là.

À 7 journées de la fin du championnat Ligue 1 Uber Eats, l’Olympique de Marseille est parfaitement placé avec une deuxième place au classement et une avance de trois points sur son poursuivant Rennes et sept sur Strasbourg, 4ème. Une petite marge plus que bienvenue pour les olympiens avant un calendrier dans les prochaines semaines absolument dantesque. Déplacement à Paris, réception de Nantes, de l’Olympique Lyonnais et déplacement à Reims. Sans oublier que ces matchs de championnat pourraient être parsemés par une demi-finale voir une finale de Conference League si les phocéens se qualifient demain au PAOK.

À LIRE ÉGALEMENT : Cette recrue lâche : « l’OM, c’est l’ambiance la plus forte que j’ai connue ! »

Un programme en championnat pour le moins intense qui commence ce dimanche avec le classico au Parc des Princes. Un match qui s’annonce bouillant entre le leader et son dauphin où les deux équipes auront des enjeux bien différents. Pour l’OM, il sera important de faire un résultat pour ne pas voir les équipes poursuivantes recoller au classement, pour les parisiens il s’agira de regagner le coeur de leur public en gagnant ce match afin de sauver une saison une nouvelle fois plus que médiocre. Une victoire qui passera sans doute par le jeu proposé et pour le n°10 de l’OM qui réalise une de ses plus belle saisons avec 13 buts et 12 passes décisives en 39 rencontres, son équipe a l’avantage sur les parisiens sur ce point :

« »Nous on joue de la même manière depuis le début de la saison. Eux, ils repartent de derrière oui. Mais ils n’ont pas de style de jeu vraiment défini. (…) Ils ont la possession parce qu’ils ont les joueurs pour, mais ils ne sont pas organisés comme nous. » Dimitri Payet – Source : Le Vestiaire sur RMC SPORT (12/02/2022)

Les marseillais formés à Paris plus que jamais déterminés ?

Pour réaliser un gros coup au Parc ce dimanche, l’Olympique de Marseille aura besoin d’une grosse performance de la part de ses joueurs cadres et cela implique directement des joueurs originaires de la région parisienne. Que ce soit pour Guendouzi ou Harit qui ont passé une voir plusieurs années au centre de formation du PSG ou Pape Gueye ou William Saliba, natif de Bondy, ce match aura une saveur particulière et ils seront à 100% pour ne pas manquer ce rendez-vous dimanche soir :

« C’est chez nous, là-bas. Pape vient du Blanc-Mesnil, Amine de Paris 19e… Ce sera un gros match. On sait que contre nous, ils seront très forts. Ce sont des bons matchs à jouer. » William Saliba – Source : Le Vestiaire RMC SPORT (12/04/2022)