Un flop sur le départ ? Les 3 postes visés et une grosse opportunité pour Balerdi…Les 3 infos mercato OM de ce vendredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi :

Correa de retour en Argentine ?

L’Olympique de Marseille va se montrer actif durant le mercato hivernal. Les dirigeants marseillais n’ont toutefois pas une grande marge de manœuvre sur le plan financier. Un flop du marché des transferts estival serait déjà sur le départ.

L’Olympique de Marseille doit impérativement se renforcer durant le mercato hivernal. Le club marseillais pourrait être privé de six joueurs et non des moindres durant la CAN : Harit, Ounahi, Mbemba, Sarr, Ndiaye, Pape Gueye.

Sur le plan financier, l’OM n’aura pas forcément une grande marge de manœuvre pour recruter. La DNCG a d’ailleurs encadré la masse salariale du club marseillais. Les dirigeants olympien étudieront donc également des offres pour certains joueurs afin de s’offrir un peu d’oxygène financièrement.

Selon les informations de plusieurs médias argentins, un gros flop du mercato estival pourrait plier bagage dès le mois de janvier. Il suscite en tout cas l’intérêt du club d’Estudiantes, son club formateur. Des discussions seraient déjà en cours. Ce dossier ne sera toutefois pas simple car rappelons que l’argentin a été prêté par l’Inter avec une option d’achat obligatoire de 16 millions d’euros en cas de qualification de l’OM en Ligue des champions.

On doit trouver des joueurs polyvalents – Longoria

En conférence de presse ce jeudi, Pablo Longoria a évoqué le mercato hivernal et les profils de joueurs recherchés : « Les postes ciblés lors du mercato. En 4-3-3 ou 3-5-2 ce n’est pas pareil. Il faut respecter l’ADN de l’entraineur, il y a des postes où l’on est court, latéral gauche par exemple. On a aussi une situation particulière avec la CAN, on doit faire avec ça et aussi la blessure de Valentin Rongier, a confié Longoria. On doit aussi renforcer les positions centrale pour pouvoir jouer aussi en 4-3-3. La situation économique conditionne le mercato comme le système de jeu. On doit trouver des joueurs polyvalents. L’équipe a été planifié pour un 4-4-2, ce ne va pas forcément en 4-3-3. On cherche des joueurs qui peuvent jouer dans différents systèmes. La situation économique, on est dans une situation confortable en terme de trésorerie, mais on doit penser au bilan de fin de saison. On n’est pas obligé de vendre pour recruter, on peut arriver au 30 juin identique à celui de la saison dernière. La C1 c’est aussi important, on a une équipe avec une masse salariale pour jouer cette compétition, on prend ce risque. On doit finir la saison avec 22/23 joueurs, on est donc à l’écoute pour libérer de la masse salariale pour la saison prochaine. On a des actifs de valeur. Ce n’est pas une nécessité de prendre des prêts mais cela peut être un choix« , a ajouté le président de l’OM.

Alors que Pablo Longoria a évoqué le mercato jeudi, les rumeurs commencent déjà avant l’ouverture du mercato hivernal 2024. L’OM serait à la recherche de trois recrues.

Comme nous l’avait confié l’agent de joueur Cyril Astier, l’OM a déjà défini il y a plusieurs semaines deux profils, un latéral gauche et un ailier droit faux pied. RMC précise que la direction « pourrait être tenté de rechercher un vrai piston, au profil plutôt offensif, capable donc de pallier également un manque sur l’aile gauche du secteur offensif. Un joueur polyvalent, donc, qui serait capable à la fois de dépanner en défense mais aussi, dans un autre système de pouvoir, de jouer un cran plus haut. » En plus de ce latéral gauche polyvalent, « un ailier capable de percuter, de créer le danger sur le côté, pourquoi pas un gaucher habitué à évoluer à droite de l’attaque » est donc aussi recherché. Mais un 3e poste pourrait aussi être renforcé. En effet, RMC rajoute qu’au « milieu de terrain, l’OM restera à l’affût d’une éventuelle opportunité mais, avant de prendre une décision, la direction olympienne attend de savoir si Pape Gueye sera ou non concerné par la CAN. »

Un latéral gauche polyvalent, un ailier droit gaucher et un milieu défensif en option ?

Les postes visés pour cet hiver

Présent en conférence de presse pour dresser le bilan de la première moitié de saison très agitée du club olympien entre la crise avec les supporters, le départ de Marcelino et la nomination de Gennaro Gattuso, le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria est revenu sur les postes à renforcer et les moyens disponibles pour le mercato.

« Il y a des postes où l’on est court comme celui de latéral gauche. On est dans une situation économique confortable »

La Juve vise Balerdi ?

Souvent critiqué mais souvent aligné par les différents entraineurs de l’OM, Léonardo Balerdi suscite des controverses à cause de ses erreurs flagrantes. Pour autant, le défenseur argentin serait visé par un gros club italien.

En effet, selon le journaliste Ekrem Konur, « la Juventus surveille la situation du défenseur belge de Rennes, 23 ans, Arthur Theate, et du défenseur argentin de Marseille, Leonardo Balerdi, 24 ans. » Léonardo Balerdi est sous contrat avec l’OM jusqu’en 2026, il a disputé 12 matches de Ligue 1 et 5 de Ligue Europa cette saison pour un total de 1401 minutes jouées.

Le défenseur Léonardo Balerdi était en conférence de presse, il avait évoqué son rapport avec les supporters marseillais.

Balerdi veut tout donner sur le terrain. « J’ai toujours senti cet amour du public, même si certains m’ont critiqué. j’ai senti qu’il m’appréciaient. je vais tout donner, ils sont toujours là pour nous, j’essaye d’être un supporter de plus mais sur le terrain. Je veux aussi qu’ils s’identifient à moi. »

J’essaye d’être un supporter de plus mais sur le terrain