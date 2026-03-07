Info Chrono
Accueil / Videos / OM : Les principaux responsables sont Benatia et Longoria !
Videos - 19h06

OM : Les principaux responsables sont Benatia et Longoria !

Extrait du dernier Débat Foot Marseille disponible sur la chaine Youtube de Football Club de Marseille. Nos journaliste donne leur sentiment sur la crise que traverse l’OM depuis de nombreuses semaines.

L’intégralité de la video disponible ici 

