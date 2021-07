Balerdi c’est réglé, Longoria va relancer le dossier Almada, Ferhat dans le viseur… Les 3 infos OM du jour !

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du vendredi 2 juillet !

Après une saison mitigée en prêt à l’OM, Leo Balerdi est retourné dans son club, le Borussia Dortmund. Même s’il a réalisé quelques maladresses défensives, il a montré qu’il avait des qualités, de quoi convaincre son entraineur et compatriote Jorge Sampaoli, de le conserver.

Prêté avec option d’achat estimée à 14 millions d’euros, Leo Balerdi devrait continuer sous les couleurs de l’OM. D’après La Provence, les deux écuries se seraient mises enfin d’accord. Un proche du joueur a confié au quotidien régional « C’est enfin bouclé ». Néanmoins, le board marseillais estimait que le prix demandé par les dirigeants de Dortmund était trop élevé. Finalement, l’Argentin devrait s’engager définitivement avec l’Olympique de Marseille contre une somme estimée à 8 millions d’euros. Le mercato de l’OM est bel et bien en train de s’accélérer…

A LIRE: MERCATO OM: « PAS LE CÔTÉ COMBATTANT DE POGBA… GERSON, UN JOUEUR QUI JOUE EN COSTARD »

Coaché par son compatriote, Jorge Sampaoli qui lui a accordé beaucoup de temps de jeu comparé à André Villas-Boas, Leonardo Balerdi souhaitait rester dans le sud de la France. Il avait exprimé cette envie au Dauphiné libéré :

» J’aimerais rester à l’OM car j’ai acquis beaucoup de confiance ici. Il y a un bon projet sportif futur. J’aimerais en faire partie et apporter mon aide. Les deux clubs doivent négocier pour trouver un accord. J’ai une très bonne relation avec le coach. J’en avais déjà une très bonne avec lui quand j’étais sparring-partner avec l’Argentine avant le Mondial 2018 (Sampaoli était le sélectionneur) et c’est aussi le cas à Marseille. Nous sommes Argentins, en France : il y a une bonne connexion. » Léonardo Balerdi – Source: Dauphiné Libéré (20/05/2021)

Sur le plateau de Débat Foot Marseille, Ronald Zubar, ancien joueur devenu agent, avait donné son avis tranché sur Leonardo Balerdi

A LIRE : MERCATO OM : BALERDI EST CASH SUR SON AVENIR À MARSEILLE !

12M€, MAINTENANT JE COMPRENDS POURQUOI — ZUBAR

« Non je ne suis pas convaincu, Balerdi peut repartir. Pour moi il pense à vouloir relancer avant de défendre. Pour moi, le problème est surtout défensif. Il n’est pas assez défenseur dans l’âme. Du coup il est souvent en retard, ce n’est pas pour rien qu’il s’est pris pas mal de cartons rouges cette saison, au moins 2. Il prend beaucoup de cartons jaunes. Il doit progresser défensivement, dans l’agressivité dans le bon sens du terme. La ligue 1 est un championnat très physique ou les défenseurs te rentrent dedans, à l’image de ceux de Lille qui ne te font pas de cadeaux. Il va au contact mais il est souvent très en retard. Il manque aussi de vitesse pour moi, il est souvent pris dans le dos. Je n’ai pas du tout aimé ce joueur pour être honnête. » Ronald Zubar – source : Débat Foot Marseille (13/05/2021)

Longtemps annoncé dans le viseur de l’OM, Thiago Almada est toujours un joueur de Velez. Alors que le dossier serait en stand-by, Pedro Almeida affirme que les négociations entre les deux clubs vont reprendre prochainement.

Ce jeudi soir, Mohamed Bouhafsi nous informait que l’OM aurait mis en stand-by les négociations, voyant que cette piste était trop chère pour les finances du club. En effet, Velez est trop gourmand sur le montant réclamé pour son jeune prodige. Mais pour Pedro Almeida, le scénario pourrait changer, avec une reprise très prochaine des négociations entre les deux écuries.

A LIRE: MERCATO OM: UNE PRESTIGIEUSE CIBLE SORT DU SILENCE SUR SON AVENIR

D’après Pedro Almeida, Pablo Longoria aurait l’intention de rencontrer les dirigeants argentins, afin de faire une nouvelle offre pour Thiago Almeida. L’envie de joueur reste la même : Rejoindre l’Olympique de Marseille.

🚨 #BreakingNews

Pablo #Longoria will meet again with the leaders of Velez and will make a new proposal for Thiago #Almada. The player wants to play in OM. 🔵🇦🇷 #transfers #OM #Velez https://t.co/hJW1HInDpm

— Pedro Almeida (@pedrogva6) July 1, 2021