Paris une deuxième recrue bientot, Monaco sur un crack, Aguerd en Ligue 1… Les infos mercato concurrents OM du jour !

FCM vous fait un recap des infos et rumeurs mercato du jour ! Au programme : Paris sur un gros coup? Monaco sur une pépite croate, Aguerd de retour en france, Vanderson vers l’Angleterre…

Le mercato du PSG s’annonce mouvementer. Le club de la capitale compte déjà une recrue à son actif avec le gardien russe Matvey Safonovet. Paris pourrait bientôt voir sa deuxième débarquer selon RMC sport.

Selon RMC sport Paris serait en discussion avec le jeune défenseur central du LOSC Leny Yoro. Le coach Louis Enrique et le club seraient très intéressés par le profil un jeune Français avec du potentiel, à l’instar de Bradley Barcola la saison dernière. Les discussions avec le défenseur central de 18 ans seraient positives. Les dirigeants parisiens le promettre du temps de jeu, c’est ce que recherche le jeune pour pouvoir se développer, et pourquoi pas accède à l’équipe de France A. D’après le RMC le Paris Saint-Germain ne serait pas le seul club sur le dossier Leny Yoro.

Le mythique Real Madrid qui vient de remporter sa 15e Ligue des champions, ce serait très intéressé par le jeune Français. À la recherche d’un défenseur central suite à l’annonce du départ de nacho, la piste numéro 1 pour le club madrilène serait Leny Yoro. Ce qui pourrait freiner le défenseur du LOSC, c’est un manque de temps de jeu en Espagne. Effectivement, le Real Madrid possède des joueurs comme Rudiger, David Alaba ou encore Eder Militao au poste de défenseur central. Leny Yoro devrait bien quitter le LOSC cet été, en effet le président lillois Olivier Létang c’est déjà préparé à cette éventualité, « On a deux joueurs qui ont un bon de sortie : Leny (Yoro) et Jonathan (David) », a-t-il déclaré la semaine dernière. Reste à savoir où le jeune Français atterrira cet été.

Monaco proche de faire signer une jeune pépite en provenance de RB Salzbourg. La somme du transfert serait aux alentours de 15 millions d’euros.

L’AS Monaco devrait perdre pendant ce mercato estival son international français Youssouf Fofana pisté par de nombreux clubs. Mais aussi son attaquant star, Wissam Ben Yedder qui arrive en fin de contrat avec le club de la principauté. Néanmoins le club du rocher ne compte pas rester passif et espère frapper fort pour se renforcer pendant ce mercato estival. L’ASM ne devrait pas avoir de mal à attirer les joueurs ayant terminé 2e de Ligue 1 le club est assuré de disputer les phases de poules de la Ligue des champions. Un argument non négligeable lors des négociations avec les joueurs.

Le club monégasque pisterait de près l’international croate Luka Sucic, le jeune milieu offensif de 21 ans intéresserait fortement le club. À l’âge de 21 ans il compte déjà 8 sélections avec l’équipe A de la Croatie. Le joueur du RB Salzbourg était estimé à 15 millions d’euros par transfermarkt. Sous contrat jusqu’en 2025 avec le club autrichien il intéresserait fortement le coach monégasque. Auteur de 3 buts et 8 passes décisives en 22 matchs de championnat, il est actuellement avec la sélection croate à l’euro. Reste à voir si le club monégasque arrivera à s’attacher les services du prometteur Luka Sucic lors de ce mercato.

L’Olympique Lyonnais, l’OM, le Stade Rennais et le RC Lens seraient très intéressés par le défenseur central marocain Nayef Aguerd. Le joueur aurait une préférence parmi ces clubs.

D’après Football Insider (média anglais), le défenseur marocain de 28 ans, Nayef Aguerd est annoncé sur le retour dans le championnat français. Lyon, Marseille, Rennes ou encore Lens seraient intéressés par les services du défenseur de West Ham. Sous contrat jusqu’en 2027 avec le club londonien, le défenseur international marocain (47 sélections, 1 but) aurait une préférence parmi les clubs cités. Auteur d’une saison moyenne avec 21 matchs disputés en championnat sur 38 possibles et titulaire 55% du temps. D’après le média anglais Le Racing club de Lens et le Stade Rennais seraient mieux positionnés que les 2 Olympiques sur le dossier.

Néanmoins, le prix que réclament les Hammers devrait refroidir les clubs français. Sa valeur marchande actuelle est estimée à 35 millions d’euros par transfermarkt. Le club londonien aimerait faire un profit minimum de 40 millions d’euros sur son défenseur central. Une indemnité de transfert très élevée au vu des moyens du championnat français. Le joueur aurait une préférence pour son ancien club le Stade Rennais, où il a évolué de 2020 à 2022 en disputant 80 matchs et en inscrivant 7 buts. Reste à voir si le club Breton arrivera à négocier son prix pour le faire revenir en France.

L’AS Monaco pourrit perdre son latéral droit Vanderson. Le Brésilien intéresserait fortement Tottenham. Le club londonien pense à Vanderson seulement si Emerson Royal venait à quitter les Spurs.

C’est Fabrizio Romano qui l’a annoncé sur son Twitter, Tottenham pourrait recruter Vanderson le défenseur droit brésilien de l’AS Monaco. En effet, Tottenham serait à la recherche d’un latéral droit si Emerson Royal venez à quitter le club. Néanmoins l’AS Monaco voudrait au moins 40 millions d’euros pour son défenseur. Toujours selon Fabrizio Romano Emerson devrait quitter Tottenham pour s’engager avec l’AC Milan qui reste sa priorité.

🚨⚪️ Tottenham are showing interest in AS Monaco right back Vanderson, one of the options only if Emerson Royal leaves the club.

Not an easy one as Monaco want more than €40m fee, but Spurs appreciate him.

Emerson, expected to leave #THFC with AC Milan being his priority. pic.twitter.com/0V7IsqXoz1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2024