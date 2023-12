Aubameyang vit très mal les critiques ! Aubameyang revient sur sa célébration et fait son autocritique avant Rennes. Gattuso définit les axes de progression de ses attaquants. Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi: Aubameyang vit très mal les critiques ! Aubameyang revient sur sa célébration et fait son autocritique avant Rennes. Gattuso définit les axes de progression de ses attaquants.

OM: Aubameyang vit très mal les critiques !

Auteur d’un triplé face à l’Ajax Amsterdam ce jeudi (4-3), Pierre-Emerick Aubameyang a mis tout le monde d’accord à l’Olympique de Marseille. L’international gabonais a très mal vécu les critiques d’après son sélectionneur Patrice Neveu.

Pierre-Emerick Aubameyang a remis les pendules à l’heure avec l’OM en inscrivant un triplé face à l’Ajax Amsterdam (4-3). Une performance qui peut définitivement lancer la saison du Gabonais. Ces derniers jours avant la rencontre avaient été compliqués pour le joueur révèle Patrice Neveu, sélectionneur du Gabon : « Ce n’est pas anodin d’inscrire deux penaltys dans un même match. Encore plus dans sa situation. Il vit très mal les sifflets, il a beaucoup de souffrance intérieure. Pourtant, il ne se défile pas, il garde toute sa lucidité pour tromper le gardien adverse. Pareil pour son chef d’oeuvre. Il faut un talent certain et aussi une confiance en soi exceptionnelle pour avoir la folle inspiration de tenter ce geste.»

CE BUUUUT MONSTRUEUX D’AUBAMEYANG ! 😱 Quel retourné de l’attaquant de l’OM pour redonner l’avantage à Marseille 😍#OMAJA | #EuropaLeague pic.twitter.com/FRSBJGG9uk — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 30, 2023

A LIRE AUSSI:OM : Aubameyang, enfin ?

« Aubameyang est trop peu servi en Ligue 1 »

D’après Patrice Neveu, le manque d’efficacité du joueur de 34 ans en Ligue 1 n’est pas un problème de niveau personnel : « En coupe d’Europe, il ne fait rien de fondamentalement différent. Il profite juste d’un adversaire qui ferme moins le jeu qu’en Ligue 1. Sinon le problème reste le même : il est trop peu servi et a rarement l’occasion de marquer », a ajouté le technicien français dans les colonnes de La Provence.

OM: Aubameyang revient sur sa célébration et fait son autocritique avant Rennes

Auteur d’un triplé face à l’Ajax Amsterdam ce jeudi (4-3), Pierre-Emerick Aubameyang est revenu sur sa célébration lors de son deuxième but et a fait son autocritique depuis le début de saison en conférence de presse.

Pierre-Emerick Aubameyang a remis les pendules à l’heure en inscrivant un triplé face à l’Ajax Amsterdam (4-3) ce jeudi. Présent en conférence de presse avant la réception de Rennes ce dimanche pour le compte de la 14e journée de Ligue 1, l’attaquant de l’OM est revenu sur la célébration de son deuxième but et a effectué son autocritique depuis le début de saison.

A LIRE AUSSI:OM: Riolo approuve les critiques contre Aubameyang

« J’ai regardé tous mes matches et c’est un mix de bonnes et de mauvaises choses »

Aubameyang: « J’ai regardé tous mes matches et c’est un mix de bonnes et de mauvaises choses. Par exemple à Metz je me suis trouvé bon mais des petits détails on fait que tout n’est pas allé comme je le voulais. Sur d’autres matchs j’étais beaucoup moins bien et j’en suis… — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 2, 2023

« J‘ai regardé tous mes matches et c’est un mix de bonnes et de mauvaises choses. Par exemple à Metz je me suis trouvé bon mais des petits détails on fait que tout n’est pas allé comme je le voulais. Sur d’autres matchs j’étais beaucoup moins bien et j’en suis conscient, a confié l’international gabonais.

Aubameyang sur sa célébration: « Qu’est-ce qui vous fait penser que ma célébration était une défiance et pas une insatisfaction personnelle ? Je peux vous dire aussi qu’avec tout ce qui se passé j’avais de quoi ne pas être content. » #TeamOM #OMSRFC — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 2, 2023

« Qu’est-ce qui vous fait penser que ma célébration était une défiance et pas une insatisfaction personnelle ? Je peux vous dire aussi qu’avec tout ce qui se passé j’avais de quoi ne pas être content. J’ai un petit peu les boules par rapport à ce qui se passe depuis le début de saison. Je pense que les supporters ont aussi envie que je sois le Pierre-Emerick que tout le monde attend alors pourquoi défier le public », a-t-il ajouté.

Aubameyang: « J’ai un petit peu les boules par rapport à ce qui se passe depuis le début de saison. Je pense que les supporters ont aussi envie que je sois le Pierre-Emerick que tout le monde attend alors pourquoi défier le public ? » #TeamOM #OMSRFC — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 2, 2023

OM: Gattuso définit les axes de progression de ses attaquants

L’Olympique de Marseille recevra Rennes ce dimanche en clôture de la 14e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse, Gennaro Gattuso a révélé les axes de progression de ses attaquants.

À la veille de la réception du Stade Rennais en clôture de la 14e journée de Ligue 1, Gennaro Gattuso a révélé les axes de progression de ses attaquants. L’entraîneur de l’OM estime notamment qu’il y a encore du déchet dans le jeu d’Ndiaye et de Sarr, mais qu’il ne faut pas pour autant se résilier.

A LIRE AUSSI:OM: un cadre rennais incertain pour la rencontre

« Il y a du déchet dans le jeu d’Ndiaye et de Sarr, mais ils peuvent progresser et trouver des repères techniques »

Gattuso: « J’aimerais que tout se passe bien pour mes attaquants mais ici les qualités son spécifiques. Par exemple la passe d’Amine sur le ciseau d’Aubameyang, il la fait en deux touches d’habitude. Là, il a réussi à la faire en première intention. » #TeamOM #OMSRFC — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 2, 2023

« J’aimerais que tout se passe bien pour mes attaquants mais ici les qualités son spécifiques. Par exemple la passe d’Amine sur le ciseau d’Aubameyang, il la fait en deux touches d’habitude. Là, il a réussi à la faire en première intention », a affirmé Gattuso.

Gattuso: « Il y a toujours de la marge de progrès techniquement sur ce que l’on peut faire. Il y a parfois du déchet dans le jeu d’Iliman (Ndiaye) et d’Ismaïla (Sarr) mais ils peuvent trouver plus de repères techniquement avec un peu de temps. » #TeamOM #OMSRFC — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 2, 2023

« Il y a toujours de la marge de progrès techniquement sur ce que l’on peut faire. Il y a parfois du déchet dans le jeu d’Iliman (Ndiaye) et d’Ismaïla (Sarr) mais ils peuvent trouver plus de repères techniquement avec un peu de temps. Je pense que la solution c’est de parler (à Sarr) et s’entraîner dur. En première mi-temps jeudi il a eu du mal à s’exprimer puis c’est allé mieux ensuite. Comme Ndiaye, ce sont des jeunes joueurs et il faut communiquer avec eux pour qu’ils gardent en tête que rater quelques actions en début de match, cela peut arriver et qu’il faut aller de l’avant », a-t-il ajouté.