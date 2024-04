Déjà un premier coup dur pour Gasset ! La nomination de Villas Bas relance cette piste olympienne ? La promesse de Longoria à l’Atalanta ! Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mardi : Déjà un premier coup dur pour Gasset face à l’Atalanta ! La nomination de Villas Bas relance cette piste olympienne ? La promesse de Longoria à l’Atalanta !

Déjà un premier coup dur pour Gasset face à l’Atalanta !

Alors annoncé incertain pour la rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’Atalanta, Gianluca Scamacca sera finalement disponible ce jeudi.

Plus de peur que de mal ou intox révélée pour Scamacca? Gasperini avait annoncé ce dimanche soir après la victoire face à Empoli que son attaquant était incertain. « Je n’ai pas pu le faire rentrer et ça me contrarie, c’est un joueur qui a besoin de jouer (…) On va voir comme sa gêne évolue dans les prochains jours », avait déclaré le coach. Finalement, l’attaquant italien est bien de retour à l’entraînement et devrait faire partie du déplacement au Vélodrome pour affronter l’OM.

Que vaut cette Atalanta ? Points forts, faibles

« La saison de l’Atalanta connaît des hauts et des bas. Sûrement à cause de l’enchaînement des matchs mais cette saison on a perdu trop de points bêtement. Les points forts sont un jeu collectif et de construction rodé, le point faible est un manque de réalisme avec beaucoup trop d’occasions ratées qui coûtent beaucoup de points. »

Cette Atalanta est entrainée par Gian Piero Gasperini qui utilise deux systèmes de jeu : « 343 avec deux joueurs en soutien de l’attaquant ou en 3412 : avec un 10 en soutien des deux attaquants. Les joueurs défensifs apportent offensivement, il y a marquage individuel. »

La nomination de Villas Bas relance cette piste olympienne ?

Nommé président du FC Porto, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas, ne souhaiterait pas conserver Sérgio Conceição. Le Portugais viserait l’actuel coach de l’Atalanta Gian Piero Gasperini.

Après le dépouillement des 44 urnes, André Villas-Boas, ancien entraîneur de l’OM, a été élu président du FC Porto devant Pinto da Costa, à la tête du club depuis 1982. D’après les informations du journaliste Bruno Andrade, le Portugais n’envisagerait pas de conserver Sérgio Conceição, en poste depuis 2017.

Prolongation de Conceição annulée ?

Selon la presse portugaise, la prolongation de contrat récemment signée jusqu’en juin 2028 serait aujourd’hui considérée comme nulle et non avenue. L’avenir de Conceiçāo était lié au président historique da Costa. L’élection de Villas Boas pourrait donc tout remettre en question.

La presse locale indique également qu’AVB aimerait recruter l’entraîneur de l’Atalanta, Gian Piero Gasperini, réputé pour son football offensif. Une information confirmée par Foot Mercato.

À noter que l’ex-directeur sportif olympien, Andoni Zubizarreta, serait dans les papiers du FC Porto. Le désormais président du FC Porto aimerait retravailler avec l’ancien barcelonais, qu’il a côtoyé à Marseille lors de la saison 2019-2020.

La piste Conceiçāo relancée à l’OM ?

D’après les informations du journal L’Équipe, Sergio Conceiçāo serait dans la short-list des dirigeants marseillais pour remplacer Jean-Louis Gasset en fin de saison. Paulo Fonseca, cible prioritaire du duo Longoria-Benatia mais aussi Franck Haise, Thiago Motta, Vincenzo Italiano ou encore Habib Beye complèteraient cette liste.

La nomination d’André Villas Boas à la tête du FC Porto devrait bel et bien relancer la piste Conceiçāo, déjà évoquée par le passé à l’OM pour succéder à Igor Tudor.

La promesse de Longoria à l’Atalanta

L’Olympique de Marseille affrontera l’Atalanta Bergame en demi-finale de Ligue Europa. Les Olympiens recevront les Italiens ce jeudi au Vélodrome tandis que le match retour se jouera le 7 mai prochain. Pablo Longoria promet « l’enfer » aux hommes de Gasperini.

« Chapeau à l’Atalanta pour la victoire à Anfield contre Liverpool mais jeudi, ils vivront l’enfer du Vélodrome. Si seulement les matchs à domicile comptaient, nous serions deuxièmes la Ligue 1 », a indiqué le président olympien dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport.

Pablo Longoria promet l’enfer à l’Atalanta : « Chapeau à l’Atalanta pour la victoire à Anfield contre Liverpool mais jeudi, ils vivront l’enfer du Vélodrome.

« Le travail de Gasperini se voit beaucoup cette saison, j’ai envie qu’il gagne enfin un trophée »

« C’est une très belle fin de saison pour l’Atalanta qui est à la lutte pour une qualification directe en Ligue des Champions, a affirmé Crochet. Ils peuvent encore passer devant la Roma avec le match en retard qui aura sans doute lieu après la fin du championnat. Ils sont en finale de Coupe d’Italie. C’est une fin de saison vraiment existante. J’ai envie que Gasperini gagne un trophée pour valider son travail. C’est le reproche qui est lui encore fait. Ce week-end, la rencontre face à Empoli était assez simple même si l’effectif a beaucoup tourné. Le travail de Gasperini se voit beaucoup cette saison. L’année dernière, le recrutement n’a pas été bon. Cela manquait de créativité et de talent. De Ketelaere a beaucoup apporté la dessus. Koopmeiners a pris une nouvelle dimension au milieu de terrain. Il peut jouer défenseur central, devant la défense, milieu relayeur ou encore meneur de jeu. Il est en train de devenir un joueur exceptionnel grâce à Gasperini. Le style de jeu perdure malgré la perte de joueurs chaque saison. Le marquage individuel n’est plus tout terrain comme au début de l’ère Gasperini. Il est plus par zone. C’est de l’individuel sur une zone précise. L’agressivité sans ballon est toujours présente. Énormément de joueurs se projettent à la récupération. Scamacca peut venir face au jeu pour aider et peut également prendre la profondeur. Il est bon techniquement, il va vite et peut avoir des coups de classe à la Zlatan », a-t-il ajouté.