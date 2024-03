Harit revient sur la saison de l’OM et évoque le retour de Marcelino au Vélodrome ! Les dessous du choix Gasset, Villarreal cartonne avant son déplacement au Vélodrome ! Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme chaque jour, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche: Harit revient sur la saison de l’OM et évoque le retour de Marcelino au Vélodrome ! Les dessous du choix Gasset. Villarreal cartonne avant son déplacement au Vélodrome !

Harit revient sur la saison de l’OM et évoque le retour de Marcelino au Vélodrome !

L’Olympique de Marseille recevra Villarreal ce jeudi pour le compte des 8es de finale de Ligue Europa. Au lendemain du large succès à Clermont (1-5), Amine Harit s’est confié au micro de Téléfoot sur la saison olympienne et sur les retrouvailles avec Marcelino.

« On sait que ça va être chaud, par rapport aux déclarations qu’il a pu avoir. Ça nous donne encore plus envie »

Amine Harit sur les retrouvailles avec Marcelino, lors d’OM – Villarreal en Ligue Europa « On sait que ça va être chaud, notamment par rapport aux récentes déclarations qu’il a pu avoir. Honnêtement, ça nous a donné encore plus d’envie de faire un gros match jeudi. » @MamoodTraore pic.twitter.com/D2zcMhyV74 — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 3, 2024

« Honnêtement, j’aurais aimé avoir une saison un peu plus simple où les résultats sont bons et où j’ai juste à me fondre dans la masse.Mais, voilà, c’est en vivant des moments comme ça qu’on savoure les bons moments, a livré Harit. Je peux et je dois faire mieux. C’est clair que je dois marquer plus et être décisif en championnat, c’est clair. Gasset est arrivé avec beaucoup de calme (….) Comme il nous l’a dit, le talent on l’a dans cette équipe, on le sait depuis le premier jour. Je pense que ça a été un problème plutôt mental.Ce sont les victoires qui font qu’un joueur s’épanouit dans un collectif. (…) Tu joues entre guillemets avec la peur et l’obligation de résultats. Et ton rendement, ce n’est pas le même. On sait que ça va être chaud, notamment par rapport aux récentes déclarations qu’il a pu avoir. Honnêtement, ça nous a donné encore plus d’envie de faire un gros match jeudi », a-t-il ajouté.

Amine Harit sur l’arrivée de Jean-Louis Gasset à l’OM. « Il est arrivé avec beaucoup de calme (….) Comme il nous l’a dit, le talent on l’a dans cette équipe, on le sait depuis le premier jour. Je pense que ça a été un problème plutôt mental. » @MamoodTraore pic.twitter.com/TkjusG8nKE — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 3, 2024

OM: les dessous du choix Gasset

À la suite du limogeage de Gennaro Gattuso, l’Olympique de Marseille a su rebondir sous l’impulsion d’un Jean-Louis Gasset, qui a apporté de la sérénité au groupe olympien. Depuis sa nomination, le club phocéen a enchaîné trois victoires en autant de rencontres disputées.

Reçu 3 sur 3 !12 buts inscrits pour 3 encaissés. Tel est le bilan de Jean-Louis Gasset depuis son arrivée sur le banc de l’OM. Le départ de Gennaro Gattuso, en pleine crise de résultats, semble déjà de l’histoire ancienne. Toutefois, la décision de mettre fin à son aventure ne date que du 20 février dernier.

Gasset, une idée de Benatia

🔹Medhi Benatia était à l’origine de la venue de Jean-Louis Gasset à l’OM, voyant que l’aventure avec Gennaro Gattuso ne prenait pas la bonne direction. (RMC) #TeamOM pic.twitter.com/X7LEMvSz45 — Infos OM (@InfosOM_) March 3, 2024

Arrivé en novembre en tant que conseiller sportif, Mehdi Benatia prend de plus en plus ses marques au sein de l’institution marseillaise. L’ex-défenseur de la Juventus était d’ailleurs à la manœuvre pour faire venir le technicien français. Une réflexion qui a débuté après le match nul concédé face au Shakhtar (2-2), puis la défaite à Brest en supériorité numérique (1-0).

Pablo Longoria souhaitait alors entamer les discussions avec des coachs français ayant une bonne expérience de la Ligue 1. L’ancien international marocain a soufflé le nom de Gasset au président olympien. D’après les informations de RMC Sport, le profil de Philippe Montanier a également été invoqué en interne, puis rapidement écarté. L’entraîneur de 70 ans a apprécié l’intérêt et les démarches de la direction phocéenne. L’espagnol s’est alors entretenu avec Gennaro Gattuso au lendemain de la défaite à Brest. C’est à la suite de cet échange que le changement d’entraîneur a définitivement été acté.

OM: Villarreal cartonne avant son déplacement au Vélodrome !

L’Olympique de Marseille recevra Villarreal ce jeudi pour le compte des 8es de finale de Ligue Europa. Avant son déplacement au Vélodrome, le Sous-Marin jaune a corrigé Grenade (5-1) cet après-midi lors de la 27e journée de Liga.

L’OM accueillera Villarreal pour le compte des 8es de finale de Ligue Europa. Les hommes de Marcelino ont corrigé cet après-midi Grenade (5-1) et restent sur sept matchs sans défaite. Alors qu’Amine Harit a déjà annoncé la couleur en révélant être plus motivé que jamais, le technicien espagnol a lui assuré en conférence de presse, après le récital de son équipe, que cette confrontation n’avait rien de spécial à ses yeux.

« Pour moi, ce n’est rien de spécial, tous les matchs sont pareils »

Marcelino, sobre el próximo partido europeo del Villarreal contra el Olympique de Marsella, su exequipo. 💬 « Para mí no es nada especial. Son iguales todos los partidos ». pic.twitter.com/HtfkkS6wju — Relevo (@relevo) March 3, 2024

« Pour moi, ce n’est rien de spécial. Tous les matchs sont pareils, a affirmé Marcelino. Nous ferons face à une équipe qui est dans une bonne dynamique et qui a signé deux victoires consécutives en Ligue 1. Nous avons beaucoup d’illusions en Ligue Europa, nous avons pour la première fois gagner deux fois de suite en Liga et avons marqué huit buts en deux matchs. Nous nous attendons à un match difficile mais nous sommes toujours optimistes. Nous devons être optimistes et ambitieux », a ajouté l’ancien entraîneur de l’OM.

