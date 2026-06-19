Koné, Greenwood, Hojbjerg…Voici les 3 infos OM du jour

Retrouvez les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’Olympique de Marseille ce vendredi 19 juin.

Info 1 : Ex OM : terrible coup dur pour Ismaël Koné !

Le Canada s’est largement imposé face au Qatar cette nuit à Vancouver (6-0) avec notamment un triplé de Jonathan David. Pourtant, cette grande joie s’est accompagnée d’une lourde peine quand Ismaël Koné a été victime d’une très grave blessure.

La soirée canadienne a été contrastée. La joie prédominait après ce lourd succès canadien (6-0) face au Qatar pour la deuxième journée de Coupe du Monde du groupe B, mais la tristesse faisait aussi son chemin. Première équipe de la CONCACAF à inscrire six buts, le Canada a donc écrit une page de l’histoire. Une performance marquée par le triplé inscrit par Jonathan David mais aussi par la triste et horrible blessure de l’ancien marseillais Ismaël Koné.

“On a tous entendu l’os craquer”

Le match avait repris depuis cinq petites minutes en deuxième mi-temps quand la catastrophe est arrivée. Victime d’un coup d’Assim Madibo, exclu dans la foulée, Koné s’est immédiatement tenu la jambe gauche et un immense silence est tombé sur le stade de Vancouver au vue des horribles images. Le tibia semblant se plier vers l’intérieur, une vision d’horreur.

“Ca s’est passé devant nous et on a tous entendu l’os se briser”, a raconté le sélectionneur du Canada Jesse Marsch, laissant craindre une fracture de la jambe gauche. “Je n’ai pas encore parlé à Ismaël, mais il est à l’hôpital. Il va se préparer pour une opération. Je vais aller le voir après cette conférence de presse. On verra exactement ce qu’on décidera de faire de lui.”

Le staff médical canadien s’est immédiatement affairé autour de l’ancien marseillais. Évacué sur civière avec de l’assistance pour l’oxygène, Koné a pu adresser un petit signe de main au public pour rassurer.

“Ce sera une grande perte pour nous”

Une blessure qui a agi comme un choc pour ses coéquipiers. “Après la blessure, on eu du mal à rester concentrés sur le match, voire à aller jusqu’au bout. Je ne dirais pas qu’on était impatients, mais on voulait juste que le match se termine”, a confié l’attaquant Jonathan David. Du côté qatari, le malheureux fautif, Madibo est venu s’excuser dans le vestiaire canadien selon Jesse Marsch. “Le joueur qatari est venu dans le vestiaire pour présenter ses excuses à Ismaël. Je ne pense pas qu’il ait voulu commettre un tacle aussi violent ni provoquer une situation aussi grave, je ne lui en tient donc pas rigueur.”

La blessure de Koné est un vrai coup dur pour le Canada comme l’a souligné son sélectionneur : “Tout le monde est secoué en raison de la nature de la blessure, mais aussi parce qu’Ismaël est un pilier de notre équipe. Ce sera une grande perte pour nous.”

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Un hommage rendu par ses coéquipiers après le but de Saliba

La sortie de Koné est restée dans les esprits de ses coéquipiers qui lui ont rendu hommage durant le match. Un quart d’heure après la blessure du milieu, Nathan Saliba a inscrit un coup france et célébré en mimant le numéro huit avec ses mains, le numéro de Koné.

Le meilleur hommage que pourront lui rendre les Canucks sera de continuer l’aventure en Coupe du Monde le plus loin possible alors qu’il ne leur reste plus qu’un match pour officiellement franchir la phase de poules. Ce sera mercredi soir à 21h face à la Suisse pour viser la première place du groupe.

Info 2 : OM : Pierre-Emile Højbjerg, premier gros départ ? Une première offre refusée…

Alors que le mercato estival débute à peine, un premier dossier pourrait rapidement s’accélérer du côté de l’OM. Arrivé l’été dernier, Pierre-Emile Højbjerg suscite déjà l’intérêt de plusieurs clubs européens, avec l’Atalanta Bergame qui s’est récemment manifestée. L’Atalanta Bergame s’intéresse à Pierre-Emile Højbjerg A lire : Mercato OM : Cette recrue estivale 2025 exfiltrée en Italie ? Le premier gros mouvement de l’été pourrait concerner l’OM. Selon les informations rapportées par L’Équipe, le milieu danois Pierre-Emile Højbjerg (30 ans), sous contrat jusqu’en 2028 et valorisé à 15 millions d’euros, figure bien sur les tablettes de l’Atalanta Bergame. L’information a été révélée par le journaliste italien Gianluca Di Marzio. Le club italien suit de près la situation de l’international danois, alors que le marché des transferts commence à s’animer en Europe. Avant cette approche de l’Atalanta, Besiktas avait déjà tenté sa chance. Le club turc avait formulé une première offre de 10 millions d’euros, finalement refusée. Ce refus témoigne de la volonté de l’OM de ne pas brader un joueur devenu un élément important de son effectif. Un dossier susceptible d’évoluer rapidement pendant le mercato Parmi les différents dossiers ouverts cet été au sein de l’OM, celui de Pierre-Emile Højbjerg apparaît comme l’un des plus avancés. L’Équipe souligne qu’il s’agit peut-être de la situation susceptible de se décanter le plus rapidement lors de ce mercato estival. Sous les ordres de Roberto De Zerbi puis d’Habib Beye, le milieu de terrain danois s’était imposé comme l’un des cadres de l’équipe marseillaise au cours de la saison écoulée. Son expérience et son profil ont contribué au parcours du club phocéen en Ligue 1. Reste désormais à savoir si l’intérêt de l’Atalanta Bergame se traduira par une offre concrète susceptible de convaincre les dirigeants de l’OM. À ce stade, aucun accord n’a été annoncé et aucune décision officielle n’a été communiquée concernant l’avenir de Pierre-Emile Højbjerg. La difficulté dans ce deal semble plus liée au salaire du joueur plutôt qu’au montant d’un transfert…

Info 3 : Mercato OM : Une nouvelle offre arrive pour Greenwood !

Mason Greenwood est encore un joueur de l’Olympique de Marseille. Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, l’attaquant fait encore partie de l’effectif olympien. Malgré un intérêt poussé de la Roma, le dossier patine mais une nouvelle devrait être proposé au club marseillais.

L’OM doit vendre. Alors que son avenir européen est assuré, le club marseillais doit rapidement vendre d’ici au 23 juin et son audition devant la DNCG. Pour satisfaire les exigences du gendarme financier du football français, la direction olympienne doit vendre pour cinquante à soixante millions d’euros.

Ca s’active autour de l’effectif marseillais

Petit problème, aucune vente n’a encore été réalisée. Il faut donc accélérer et l’Olympique de Marseille mise en grande partie sur le départ de Mason Greenwood pour atteindre, en partie, le montant attendu par la DNCG. D’autres joueurs seraient convoités comme Pierre-Emile Hojbjerg (Atalanta Bergame), Hamed Junior Traoré (Genoa) mais aussi Angel Gomes (Coventry et Hull City).

Le dossier Greenwood est donc celui qui apparaît prioritaire pour les finances de l’OM. Estimé à 55 millions d’euros par Transfermarkt, l’attaquant anglais est la plus grosse valeur marchande du club marseillais.

La Roma et son entraîneur Gian Piero Gasperini sont très intéressés à l’idée de signer le joueur. L’entraîneur italien en a d’ailleurs fait sa priorité. Mais le dossier a longtemps patiné à cause de la tardive nomination du directeur sportif de la Louve et de son besoin de vendre avant d’acheter.

Une première offre de la Roma refusée, une deuxième bientôt proposée

Il y a quelques jours, la Roma a proposé une offre de 40 millions d’euros avec un prêt payant de 5 millions d’euros et une option d’achat de 25 millions d’euros et 10 millions d’euros de bonus. Une formule qui n’a pas du tout convaincu l’Olympique de Marseille.

Greenwood et son entourage seraient enthousiastes à l’idée de rejoindre la capitale italienne et de disputer de nouveau la Ligue des Champions. Un sentiment que partage les Romains. Selon le Corriere dello Sport, en refusant la première offre italienne et en rappelant qu’ils attendent 55 millions d’euros minimum, l’OM a climatisé la Roma.

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La Roma doit vendre avant d’acheter

Le média italien ajoute qu’une nouvelle proposition qui se rapprocherait des exigences marseillaises serait en préparation. L’offre serait aux alentours de 45 millions d’euros alors que Rome ne compte pas payer les 55 millions d’euros attendus par Marseille.

La Gazzetta dello Sport indique une information similaire. Selon le média, la Roma devrait formuler une proposition de 45 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus.

Dans le viseur de l’UEFA, comme l’OM, la Roma doit d’abord vendre avant d’acheter. Le départ de Manu Koné qui pourrait rejoindre Arsenal pourrait rapidement faciliter la finalisation du dossier Greenwood.