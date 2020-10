Le bilan du mercato 2020 de l’OM en deux tableaux !

Voici le récapitulatif des transferts lors du mercato 2020 de l’Olympique de Marseille après la fermeture du marché estival ce 5 octobre… L’arrivée d’un joker est envisagée.

Le mercato estival a fermé ses portes ce lundi 5 octobre. Côté arrivées, cinq joueurs ont signé, le dernier aurait pu être Joakim Maelhe mais l’opération a capoté à cause de la gourmandise de Genk. Un joker français pourrait venir…

Côté départ, Bouna Sarr et Maxime Lopez ont quitté Marseille lundi. Au final l’OM aura dépensé 8M€, sans compter les options d’achat de Balerdi et Cuisance, et encaissé 10M€ sans compter les OA de Lopez…

Arrivées

Départs