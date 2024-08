Le coup de pression de Dortmund pour Moukoko, Harit vers un départ? Will Still répond sur Wahi… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche : Le coup de pression de Dortmund pour Moukoko, Harit vers un départ? Will Still répond sur Wahi…

Mercato OM : « Nous ne nous laisserons pas faire », le coup de pression envoyé par Dortmund !

Pablo Longoria et ses équipes tentent de récupérer Youssoufa Moukoko depuis quelques semaines maintenant. Le directeur sportif du Borussia Dortmund affirme qu’il sera intransigeant dans ce dossier.

L’OM a coché le nom de Youssoufa Moukoko pour le mercato d’été. Le jeune allemand est toujours en Allemagne au Borussia Dortmund et attend que son cas soit scellé. Les Marseillais multiplient les offres mais les pensionnaires de Bundesliga ne lâchent rien. Le directeur sportif du club a été interrogé par Sky Sport Allemagne à ce sujet.

Le Borussia Dortmund fait passer un message à l’OM https://t.co/uDkcoqWQB6 — Foot Mercato (@footmercato) August 11, 2024

« Je peux déjà dire que quelque chose va se passer avec nous dans les prochains jours, au niveau des départs comme des arrivées, a expliqué Sebastian Kehl. Oui, nous avons certains objectifs. Moukoko sur le banc? C’était une décision sportive aujourd’hui. Nous allons attendre et voir. Nous sommes très détendus. Nous ne nous laisserons pas faire. Nous connaissons la valeur de certains de nos joueurs »

Moukoko? J’ai une relation spéciale avec lui

Annoncé comme dossier indépendant des pistes Wahi/ Nketiah, Youssoufa Moukoko est proche de l’OM, les contacts avec la direction de Dortmund sont réguliers pour un prêt avec option d’achat selon 90 minutes. En conférence de presse Lars Ricken, ancienne légende du BVB et dirigeant au club a semblé indiqué que l’international allemand était proche d’un départ. « J’ai une relation spéciale avec lui. Je crois que je l’ai fait venir au BVB quand il avait 11 ou 12 ans. Il a beaucoup progressé jusqu’au niveau international sénior. Nous avions quatre attaquants et maintenant nous en avons trois. Je pense que ce n’est pas si mal pour le moment en raison de son temps de jeu et son taux de réussite. Il y a quelques autres noms qui ont fait l’objet de rumeurs dans les médias.

En fin de compte, ce sont des joueurs du BVB. Ils ont tous leurs qualités et si des joueurs viennent nous voir et pensent qu’ils n’ont pas le temps de jeu qu’ils méritent d’avoir, nous devons voir si nous sommes prêts à trouver une solution. Au final, il y a toujours trois gagnants : le club qui recrute, le joueur et l’intérêt du BVB. En d’autres termes, c’est ainsi que les choses se sont passées dans le cas présent. Et cela vaut pour tous les autres joueurs« , a lancé Lars Ricken dans des propos relayés par BeiN Sports.

Mercato OM : Discussions pour le départ d’Amine Harit?

Malgré une place dans la rotation depuis le début des matchs de préparation, Amine Harit pourrait quitter l’OM. Le Genoa serait intéressé par son profil.

Vers un départ d’Amine Harit? L’international marocain intéresserait un club italien. En effet, selon les informations de Gianluca Di Marzio, les deux clubs discutent pour un prêt.

Harit? Je le vends

Invité de l’émission Débat Foot de ce lundi, Jérémy Attali journaliste d’actu Marseille a donné son avis sur le potentiel départ d’Amine Harit. Un joueur qui entre plus dans le nouveau projet de l’OM.

Harit ne rentre plus dans le nouveau projet

Alors que l’intérêt du Zenith grandit le milieu offensif marocain, les consultants ne s’opposent pas à un départ d’Amine Harit cet été. Le journaliste d’actu Marseille Jérémy Attali est d’accord et pense qu’il ne rentre plus dans le nouveau projet de l’OM : « C’est un joueur qui pour moi n’a aucune stat, maintenant il y a un nouveau projet, un nouveau style de jeu. Il est très fort au milieu mais dès qu’il approche de la surface c’est un peu maladroit. Parfois il y a des joueurs avec qui on est injuste, on les a trop vu on veut plus les voir et là c’est mon cas. Il s’est beaucoup investi mais j’ai plus trop envie de le voir Harit ».

🚨🚨Amine Harit 🇲🇦 a refusé un salaire aux alentours de 10M€/an !!!!! 👉 Le joueur n’est pas emballé par cette destination !!! 👀 Des clubs du Golf surveillent de loin sa situation !!!! 🗞️ @Adammser pic.twitter.com/9p9U9obIap — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) August 5, 2024

« Harit en joker je ne suis même pas sûr qu’il accepte »

Le journaliste d’Actu Marseille continue : « C’est un mec qui est fait pour être titulaire quelque part, il a le niveau pour être titulaire dans des clubs juste en dessous du top. Harit en joker je ne suis même pas sûr qu’il accepte ça, surtout si c’est Carboni 19 ans qui est titulaire ».

Mercato OM : Wahi absent avec le RC Lens, la réponse de Will Still

Will Still a répondu aux questions concernant l’absence d’Elye Wahi pour le dernier match de préparation. Le coach veut des joueurs concernés à 100%.

Depuis quelques jours, le nom d’Elye Wahi est cité à l’Olympique de Marseille. Beaucoup de médias évoquent un accord entre le joueur et le club marseillais mais les dirigeants des écuries de Ligue 1 mettent du temps à trouver un terrain d’entente. Le joueur n’a pas participé au dernier match amical du RC Lens. Will Still a répondu à ces interrogations.

« Elye (Wahi) reste un très jeune joueur et il y a pas mal de choses dans sa tête pour l’instant. C’est une façon de l’aider et de le protéger. Il y a des choses qui bougent ou pas. On verra ce que les jours qui viennent nous diront. On veut des joueurs à 100 % et prêts à jouer. »

Will Still sur Elye #Wahi qui n’a disputé que quelques minutes face à Leicester : « Y’a des choses qui bougent ou pas. On verra ce que les jours qui viennent nous diront. » #RCLens pic.twitter.com/Ag58koPHhn — Florian (@BrassartFlo) August 10, 2024

« Il y en a un qui a une expérience que n’a pas l’autre »

Wahi ou Nketiah ? C’est la question que tous les supporters marseillais se posent en ce moment. L’Olympique de Marseille cherche à renforcer son attaque, et ces deux attaquants sont les principaux candidats pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang.

Hugo FTBL, youtubeur spécialisé dans le football, ne cache pas sa préférence pour l’international anglais. « Nketiah a été entraîné par Arteta et par Bielsa. Il a un parcours », explique le fan de l’OM. « Il est beaucoup plus expérimenté et c’est beaucoup plus sûr selon moi. Entre les deux pour le même prix, je trouve qu’il y en a un qui a une expérience que n’a pas l’autre. Nketiah a été entraîné par de très grands coachs qui ont une philosophie proche de celle de Roberto De Zerbi. Il connaît le haut niveau et la pression de grands clubs, là où Wahi n’a été mis sous pression qu’à Lens. »

Qui sera nouvel attaquant marseillais ?

🚨Négociations à l’arrêt entre Lens et Marseille pour Elye Wahi 🔹Deuxième offre de l’OM : prêt payant de 2M€ + OA de 20M€ + 4M de bonus ➡️Rejetée par Lens 🔹Marseille se tourne vers Eddie Nketiah pour qui Arsenal a rouvert la porte. Les Gunners demandent autour de 25M€ pic.twitter.com/9yaOiQ2ACT — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 8, 2024

Selon les informations de Fabrice Hawkins, journaliste RMC Sport, les dirigeants olympiens favoriseraient Nketiah. Les négociations difficiles entre l’Olympique de Marseille et le RC Lens, concernant le transfert de Wahi, profitent à l’international anglais. L’OM a d’ailleurs fait une nouvelle offre à Arsenal, pour acquérir l’attaquant de 25 ans.