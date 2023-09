Longoria ne démissionnera pas ! Molina lâche une grosse info sur la vente de l’OM ! La mise au point de McCourt… Les 3 infos de ce jeudi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi: Longoria ne démissionnera pas et part au combat ! Molina lâche une nouvelle grosse info sur la vente de l’OM ! La mise au point de McCourt !

OM: Longoria ne démissionnera pas et part au combat !

Le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria a accordé un entretien à La Provence. Il assure ne pas avoir présenté sa démission à Frank McCourt, et se montre combatif en dénonçant des pressions de la part des groupes de supporters.

« Je n’ai pas proposé ma démission à Frank McCourt, assure Longoria auprès du quotidien régional. Malgré tout ce qu’on dit sur moi, je ne suis pas quelqu’un qui regarde ses intérêts personnels. Si je suis mêlé à tout ça, c’est parce que je suis le président de l’OM. Je représente une institution. J’ai un mandat donné par le propriétaire et le conseil de surveillance. Je dois assumer mes responsabilités, « a ainsi déclaré le président de l’OM dans les colonnes du journal régional.

Le dirigeant olympien se montre ensuite combattif pour faire évoluer la situation : « Il est impossible de travailler avec le statu quo actuel. Impossible (il se répète). Au moins pour nous. On aimerait trouver, réfléchir, et voir s’il y a des solutions mais il faut que tous ceux qui aiment le club aillent dans une direction qui le fasse devenir un club de football qui, tout en gardant son ADN, puisse fonctionner avec un minimum de normalité. Ce qui est sûr, c’est que l’on doit dire stop. On ne peut pas travailler avec la peur généralisée, en entendant : ’On va sortir des dossiers. Fais attention et ça ne sortira pas »

Comment je pourrais le laisser comme ça ? Non — Longoria

« Maintenant, la chose la plus importante, c’est l’institution, continue Longoria dans La Provence. Il faut analyser les choses, avec tous les gens qui aiment ce club. Je ne me fais pas passer pour le sauveur du club ou autre chose. Je pense être quelqu’un qui veut donner son maximum ou a donné son maximum pour chercher à arriver le plus haut possible avec ce club. Avec des bonnes choses et avec des mauvaises, mais toujours avec l’objectif de faire le mieux possible pour l’intérêt du club, pour protéger les intérêts du propriétaire qui est une personne extraordinaire, de grande valeur. Comment je pourrais le laisser comme ça ? Non. »

Vente OM: Molina lâche une nouvelle grosse info !

Dans une vidéo publiée sur YouTube ce mercredi, Romain Molina s’est exprimé sur la situation compliquée qui a lieu à Marseille. Le journaliste ajoute aussi qu’un dirigeant du football français veut racheter le club !

L’Olympique de Marseille traverse une énorme crise extra sportive. Si Marcelino a déjà quitté le club, ça ne devrait pas encore être le cas pour Pablo Longoria comme il l’a annoncé à La Provence. Ce mercredi, Romain Molina a sorti une vidéo sur sa chaîne YouTube pour éclairer ses spectateurs sur cette situation.

McCourt a des demandes irréalisables !

Outre les accusations d’arrangements financiers de la part de Pablo Longoria pour récupérer une partie des transferts, le journaliste annonce qu’un dirigeant du football français, Julien Fournier, aurait tenté de racheter le club. Seulement, Frank McCourt en demande une énorme somme.

« Tu as des gens, en coulisses, un ancien directeur sportif d’un club français, qui dit avoir un mandat de vente, du golfe et de d’autres personnes, il y a des gens qui veulent racheter l’OM. McCourt il a des demandes qui sont juste irréalisables. Ça veut des centaines de millions d’euros, plus du demi-milliard. Au milieu de tout ça, vous avez un propriétaire, il est jamais là, on lui dit : ‘tu fais ça’ il dit ‘oui’. On lui a promis de vendre l’OM des centaines et des centaines de millions d’euros. Au-delà du demi-milliard. Oui, oui bien sûr, 600-700M€ même, bien sûr. Il est persuadé de ça, donc son but c’est de récupérer le pactole en lui disant qu’il va se faire plein d’argent. »

Longoria affirme n’avoir rien pris sur les transferts

Au cours d’un entretien accordé au journal La Provence, le président de l’OM Pablo Longoria explique qu’un audit a prouvé qu’il n’y avait eu aucune malversation financière dans la gestion du club et notamment des transferts de joueurs : « La saison dernière, des insinuations selon lesquelles j’avais volé de l’argent avec les transferts sont arrivées jusqu’au groupe McCourt (…) Pour me protéger, j’ai dû demander au groupe McCourt d’auditer toutes nos opérations par un cabinet indépendant, pour démontrer qu’on était transparent. J’ai donné tous mes comptes bancaires, mes téléphones, mes e-mails, tout… Il en est sorti qu’on était clean ! J’ai tout donné, jusqu’à des conversations privées avec ma mère. »

OM: La mise au point de Franck McCourt !

Après la réunion houleuse entre les responsables des groupes de supporters et la direction du club, l’OM traverse une crise importante. Le propriétaire Franck McCourt vient de publier un communiqué.

Marcelino a quitté l’OM, Pablo Longoria a accordé un entretien à la Provence pour remettre les points sur les i, Rachid Zeroual et Christian Cataldo ont eux aussi pris la parole. Il ne manquait que la position de l’actionnaire majoritaire, Franck McCourt, c’est fait.

Restons tous unis derrière l’Olympique de Marseille

« Au cours des sept dernières années, j’ai eu le privilège de posséder et de gérer l’Olympique de Marseille, l’un des clubs sportifs les plus emblématiques et les plus passionnants du monde. Je suis fier de ce que nous avons accompli, en particulier ces dernières années sous la direction de Pablo Longoria, et c’est pourquoi j’ai tenu à respecter son souhait de s’exprimer publiquement et de dire la vérité. Je suis également reconnaissant à tous les salariés talentueux qui travaillent sur le terrain et en dehors pour renforcer cette organisation.

La réunion de lundi entre le Directoire de l’OM et les représentants des groupes de supporters aurait dû être l’occasion de se réunir pour défendre les intérêts du club. Au lieu de cela, elle s’est transformée en une démonstration alarmante d’agression, les membres du Directoire de l’OM ayant fait l’objet de menaces de violence. »

Déclaration de Frank McCourt — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 21, 2023

Je soutiens fermement Pablo Longoria

« Face à cette situation, je soutiens fermement Pablo Longoria et nous nous efforçons de déterminer la meilleure marche à suivre pour le club et les membres de son équipe. Soutenir le Directoire, le personnel et les joueurs de l’OM, qui sont les garants du succès continu de notre club, est et restera ma priorité absolue. Ce soutien implique la garantie de leur sécurité et d’une atmosphère saine, propice à la victoire.

La situation qui s’est produite lundi et qui nous a menés à la démission de Marcelino et de son staff est inacceptable et, malheureusement, elle n’est pas le seul exemple de comportement qui aille à l’encontre de la mission de notre club. Notre objectif est de gagner sur le terrain, de rassembler et d’inspirer le peuple marseillais. L’incident de lundi n’en est qu’un parmi tant d’autres qui sapent les fondations et le bon fonctionnement du club, et rendent la réalisation de nos objectifs beaucoup plus difficile.

Notre gestion de l’OM nous a appris qu’un changement profond est nécessaire pour donner au club une véritable chance de se développer sans entrave à long terme. Ce changement nécessite un soutien collectif fort, à l’intérieur et à l’extérieur de l’OM. Seul le changement permettra à l’OM de conserver son identité tout en continuant à construire un club de la stature que nos supporters et la ville de Marseille méritent.

Restons tous unis derrière l’Olympique de Marseille, à commencer par le match très important de ce soir à Amsterdam.

Allez l’OM ! »