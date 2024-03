Veretout revient sur l’apport de Gasset et considère que la saison « n’est pas encore ratée », Gasset confirme le rôle majeur de Benatia dans son arrivée, Balerdi révèle être dans « sa meilleure période », les 3 infos OM de ce samedi !

Comme chaque jour, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi : Veretout revient sur l’apport de Gasset et considère que la saison « n’est pas encore ratée ». Gasset confirme le rôle majeur de Benatia dans son arrivée. Balerdi révèle être dans « sa meilleure période ».

OM: Veretout revient sur l’apport de Gasset et considère que la saison « n’est pas encore ratée »

L’Olympique de Marseille recevra Nantes ce dimanche en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse ce matin, Jordan Veretout est revenu sur l’apport de Jean-Louis Gasset depuis son arrivée. L’international français estime que la saison olympienne « n’est pas encore ratée ».

L'OM recevra Nantes ce dimanche en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Interrogé ce matin en conférence de presse, Jordan Veretout est revenu sur l'apport de Jean-Louis Gasset depuis son arrivée. Pour le milieu de terrain olympien, « l'OM peut toujours atteindre ses objectifs ».

« Le coach est proche de nous, il a les mots justes. On est encore en course pour l’objectif en championnat »

« Le coach est proche de nous. Il parle individuellement aux joueurs pour les mettre dans les meilleures conditions, a indiqué Veretout. Il a eu les mots justes pour nous remettre la tête à l’endroit. Petit à petit, on essaie de produire plus de football », a-t-il ajouté avant d’évoquer la fin de saison: « On fera les comptes à la fin de la saison. On est en course pour l’objectif en championnat. L’équipe est en ballotage favorable en 8e de finale de Ligue Europa avant le retour. Pour l’instant, on ne peut pas dire que la saison est ratée. On doit rien lâcher et continuer. »

OM: Gasset confirme le rôle majeur de Benatia dans son arrivée

L’Olympique de Marseille recevra Nantes ce dimanche en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse ce matin, Jean-Louis Gasset a confirmé le rôle majeur de Mehdi Benatia dans son arrivée au sein du club olympien.

L'OM recevra Nantes ce dimanche en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Interrogé ce matin en conférence de presse, Jean-Louis Gasset est revenu sur son arrivée à Marseille. Le technicien français a indiqué le rôle majeur joué par Mehdi Benatia.

« Mehdi (Benatia), je pense que ça doit être lui qui a pensé à moi pour ce poste »

« Mehdi (Benatia), je pense que ça doit être lui qui a pensé à moi pour ce poste. Nous avons beaucoup d’amis en communs, a confié Gasset. Quand ils ont du définir le profil idéal avec le président, je pense que c’est lui qui a proposé mon nom. »

OM: Balerdi révèle être dans « sa meilleure période »

Dans une interview accordée à Free Ligue 1, Leonardo Balerdi, qui enchaîne les bonnes performances, a confié être dans sa meilleure forme depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, Le défenseur central argentin savoure le moment, lui qui a souvent été critiqué par les supporters à cause de ses erreurs.

Dans un entretien accordé à Free Ligue 1, Leonardo Balerdi, qui enchaîne les bonnes performances avec l'OM, a confié être dans sa meilleure forme depuis son arrivée. L'international argentin profite de l'instant présent, lui qui a souvent été pris pour cible par les supporters marseillais.

« Aujourd’hui ça va, mais si je ne suis pas bon lors des deux prochains matchs, je retombe »

« Actuellement, je pense que je suis dans ma meilleure période à Marseille, a indiqué Balerdi. J’ai évidemment vécu des moments difficiles. Mais c’est ça le foot. Si tu veux jouer dans un club comme ça… Je viens de Boca Juniors, j’étais à Dortmund, j’ai toujours joué dans des clubs comme ça, où l’on est exigeant chaque jour. Aujourd’hui ça va, mais si je ne suis pas bon lors des deux prochains matchs, je retombe. Mais c’est aussi ce qui me plaît, c’est ce qui fait que je suis toujours à 100%. Bien sûr, les moments difficiles se ressentent plus qu’ailleurs. Mais on profite deux fois plus des beaux moments », a ajouté le défenseur de l’OM.

