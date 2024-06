Vitinha, Aubameyang, De Zerbi… les 3 infos mercato OM de la semaine !

Le mercato estival 2024 a ouvert ses portes ce lundi 10 juin 2024. L’OM reste en attente de connaitre son entraineur pour lancer les grandes opérations. FCMarseille vous propose les 3 grosses infos mercato OM de la semaine avec notamment un sacré coup de théâtre dans le recrutement du coach !

Conceiçao chipote, son adjoint travaille sur l’effectif… De Zerbi arrive !



Roberto De Zerbi est proche de devenir le prochain entraîneur de l’OM. Un accord de principe a été trouvé avec le coach italien hier. Le technicien italien est arrivé comme une surprise alors que les discussions étaient bien avancées avec le principal adjoint de Sergio Conceiçao !

Ce vendredi, le journal l’Equipe revient sur ces derniers jours et ce retournement de situation. Alors que le dossier Sergio Conceiçao tardait à se finaliser mais était toujours en négociation, c’est finalement un autre entraineur qui devrait débarquer à Marseille. Le quotidien sportif raconte que Pablo Longoria avait envoyé un message à l’agent de De Zerbi dès le 18 mai dernier quand ce le coach italien et Brighton ont annoncé leur séparation. Mais ce dossier était peu vraisemblable car le coach demandait trois fois ce que propose l’OM en salaire et il attendait de gros clubs comme Manchester United.

L’OM a donc lancé l’opération Conceiçao suite au départ de Fonseca vers le Milan. Début juin, le coach portugais fait toujours patienter la direction de l’OM, Medhi Benatia a donc repris contact avec l’entourage de De Zerbi. L’Equipe raconte que « depuis dix jours, le comportement de Conceiçao a lui commencé à tendre le duo Longoria-Benatia. Au coeur du printemps, l’ancien international marocain avait eu un vrai coup de cœur pour le manager de Porto, quand Longoria semblait plus prudent sur ce type de techniciens au caractère bien trempé. » L’affaire de son adjoint Vitor Bruno a ralenti le dossier, Conceiçao est parti en vacances à Marrakech, pour autant son bras droit Siramana Dembélé travaillait sur l’effectif marseillais évoquant même de possibles recrues défensives comme Lorenz Assignon, Lilian Brassier. Finalement, l’option De Zerbi a pris de l’ampleur et le coach italien a fait des efforts financiers, l’OM serait proche d’un accord avec Brighton !

Comme évoqué par nos deux confrères italiens, la piste de Zerbi est très avancé à l’#OM, au point d’être un vrai projet concurrent à la piste Conceicao. Il ne s’agit pas d’un plan B, nombreuses conversations depuis plusieurs semaines et intérêt de l’Italien pour #OM @lequipe — Mathieu Grégoire (@Serguei) June 13, 2024





L’Olympique de Marseille a accéléré ce jeudi les négociations pour tenter de boucler l’arrivée de Roberto De Zerbi. Un accord de principe entre l‘OM et l’entraîneur italien a été trouvé ce jeudi. Selon les informations du journal La Provence ce soir, les discussions avec Brighton avancent également très bien. Si elles n’ont pas encore abouti, les positions entre les deux parties sont proches.Les dirigeants marseillais négocient pour faire baisser la clause autour de 5M€

De Zerbi a refusé un club anglais ces derniers jours

⚪️🔵 Accord de principe entre l’#OM et Roberto De Zerbi. Contrat de 3 ans. L’OM espère boucler dans les 48h.

Après la lenteur des discussions avec Sergio Conceicao, l’OM s’est tourné vers de Zerbi qui venait de résilier son contrat avec Brighton. Il a tout de suite était sensible… — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) June 13, 2024

Prêt avec OA pour Vitinha, avec une clause de rachat ?

Vitinha va bien poursuivre sa carrière au Genoa. Un accord a semble-t-il été trouvé entre les deux clubs. L’OM aurait négocié une clause de rachat…

Comme indiqué depuis plusieurs jours, Vitinha va bien rester au Genoa. Selon les dernières informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio un accord total a été trouvé entre les trois parties. Il s’agit d’un prêt avec option d’achat obligatoire qui s’élève à 15 millions d’euros. Le salaire sera intégralement pris en charge par le club italien.

Le journaliste Fabrizio Romano précise par ailleurs un point très important : L’OM bénéficiera d’une clause de rachat dans le cadre de l’accord. On ne connait toutefois pas le montant de cette clause de rachat.

🔴🔵🇵🇹 Genoa are set to agree on Vitinha deal with Olympique Marseille for fee close to €15m. OM will have buy back clause as part of the deal. pic.twitter.com/NyZ7fxi8F5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2024

🔴🔵 Genoa and OM are now close to completing the agreement on new loan for Vitinha. The salary will be covered by Genoa, there will be buy option clause included with possibility to make it also mandatory. pic.twitter.com/yDIsFWWSYQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2024

Offre XXL pour Aubam ?

Alors que le joueur avait annoncé à la fin de la saison vouloir rester à l’OM, son salaire XXL pourrait s’avérer contraignant pour le club. Sans coupe d’Europe la saison prochaine, il n’est pas impossible de voir Aubameyang payer les frais de ces derniers mois. Alors que le profil du joueur est pisté depuis longtemps en Arabie Saoudite, ce serait le club Al-Shabab qui pourrait tenter le coup.

Grand artisan de la petite épopée européenne de l’OM, Aubameyang aura signé une de ses meilleures saisons sur le plan personnel. Meilleur buteur d’Europa League et du club cette saison, le gabonais a réussi à se relancer à bientôt 35 ans. Malgré cela, l’absence de compétition européenne et son salaire ultra conséquent pour le club pourrait peut-être le pousser à quitter la cité phocéenne, un an seulement après son arrivée.

Direction l’Arabie Saoudite ?

Si plusieurs clubs européens sont attentifs à l’évolution du dossier, la piste la plus crédible de signer l’attaquant serait Al-Shabab, un des gros clubs d’Arabie Saoudite. Comptant déjà quelques gros noms dans ses rangs comme Ivan Rakitić, Yannick Carrasco ou encore Romain Saïss, le club n’avait pas réussi à obtenir mieux que la 8ème place en championnat cette saison. L’arrivée d’Aubameyang pourrait être la clé qui leur a manqué.

Selon Ben Jacobs, « Al-Shabab a ajouté Pierre-Emerick Aubameyang et Che Adams à leur liste de cibles, aux côtés de Rafa Silva. Al-Shabab a été l’un des clubs saoudiens les plus actifs cet été et espère désormais recruter au moins deux grands noms dans les semaines à venir. Aubameyang est une cible saoudienne de longue date. »

Aubameyang est une cible saoudienne de longue date

🚨 Exclusive: Al-Shabab have added Pierre-Emerick Aubameyang and Che Adams to their list of targets, alongside Rafa Silva. Al-Shabab have been one of the most active Saudi clubs so far this summer and are now hoping to bring in at least two big names in the coming weeks.… pic.twitter.com/kpAL2gihXo — Ben Jacobs (@JacobsBen) June 12, 2024



Aubameyang aurait déjà fait son choix

Cependant, comme il l’avait déjà annoncé à la fin du dernier match de Ligue A contre le Havre, Aubameyang souhaite poursuivre son aventure à l’OM la saison prochaine. Conscient de son apport offensif et des recors battus cette saison, devenant le 2ème meilleur buteur sur une saison au 21ème siècle, derrière Didier Drogba, l’attaquant gabonais se sent prêt à rester et relever le défi. Une décision qui devrait devenir officielle avec l’arrivée imminente du futur coach.