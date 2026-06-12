Weah, Aguerd, reprise… Voici les 3 infos OM du jour

Retrouvez les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’Olympique de Marseille ce vendredi 12 juin.

Info 1 : Internationaux OM : Weah débute cette nuit… retour sur son parcours !

Né à New York et sélectionné depuis de longues années avec les USA, Timothy Weah a été façonné par la mentalité américaine, tout en se nourrissant de ses autres cultures. Alors que les Etats-Unis entrent en lice dans la nuit de vendredi à samedi, Weah sera un des leaders de cette sélection aux grandes ambitions.

Timothy Weah a compté dans la saison de l’Olympique de Marseille. Avec son agressivité et sa détermination, il a fait partie des Marseillais les plus en verve la saison passée. Malgré les différents hauts et bas connus par le club marseillais, le latéral américain n’a jamais lâché et devrait poursuivre l’aventure dans le sud de la France la saison prochaine.

Un cadre de la sélection des USA

L’ailier ou latéral né à New York a régulièrement invoqué son état d’esprit américain, sa positivité et sa persévérance tout au long de la saison. Une mentalité qui n’a pas étonné Gaëlle Mediem, une amie de la famille qui l’a suivi à Marseille : “Depuis toujours, il intègre que tout rêve est réalisable, qu’il suffit de travailler et de croire en soi pour arriver à faire ce que l’on veut.”

Aujourd’hui international américain aux 51 sélections, Weah est un cadre de l’équipe américaine du haut de ses 26 ans. Au point d’apparaître en plein Time Square sur des publicités géantes.

Fils du Ballon d’Or 1995 et ancien joueur de Monaco et du PSG, George Weah, Timothy a vécu son enfance aux USA sur les bords des terrains de foot du club de son oncle. La passion du football l’a rapidement habité sans que ses parents ne l’influencent.

“Ce qui étonnait les éducateurs, c’était cette façon de ne jamais baisser les bras”

Selon L’Equipe, Weah voulait jouer en club dès son plus jeune âge mais faute de catégorie adéquate, c’est sa mère qui l’entraînait. Son parcours prend ensuite de l’ampleur en Floride avec West Pines United puis à New York avec les New York Red Bulls jusqu’en 2014.

Il tente ensuite sa chance en Europe en passant des tests à Chelsea et Toulouse. Mais c’est au PSG qu’il effectue sa formation. Une première étape où sa mentalité américaine a surgi et étonné. “Au centre, ce qui étonnait les éducateurs, c’était cette façon de ne jamais baisser les bras. Cela l’a beaucoup aidé,” explique Benoît Souvelain, un proche du père Weah.

Un avis partagé par Badou Sambagué, son conseiller historique : “Quand il a une position, il la garde. Il ne va pas changer pour un intérêt potentiel de sponsors ou de titres. C’est une décision prise par rapport à son vécu. Et être international n’exclut pas les autres nationalités. La relation avec le Libéria, la Jamaïque et la France restent fortes.”

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Une richesse culturelle qui l’aide dans sa quête de perfection

Le mélange de culture présent dans sa famille l’aide avec notamment ses origines libériennes tenus de son père. Mais sa force de caractère est belle et bien américaine. Weah se nourrit complètement de ses différentes cultures.

Son rôle de cadre en sélection ne l’empêche à prendre certaines prises de position tranchées. On repense à sa déception exprimée haut et fort du prix des billets qui lui ont valu une remontrance publique de la part de son sélectionneur Mauricio Pochettino. Il s’est aussi montré aux côtés du maire de New York Zohran Mamdani pour saluer l’obtention de billets à prix réduits pour la communauté locale.

Cette nuit, le latéral américain s’apprête à disputer sa deuxième Coupe du Monde, qui plus est, à domicile. En concurrence avec Serginio Dest, Timothy Weah devrait débuter la première rencontre de phase de poules des Etats-Unis face à la Bosnie. Les Américains pour être sûr d’une chose. Ils peuvent compter sur un joueur qui ne lâchera jamais rien.

Info 2 : Internationaux OM : Aguerd explique son forfait pour la Coupe du Monde

La déception est immense pour Nayef Aguerd qui s’est battu toute la saison pour soigner une pubalgie avant d’être opéré. Une action médicale qui n’aura pas permis au défenseur central marocain de se remettre à temps. Il a déclaré forfait pour l’entièreté du tournoi avant d’exprimer toute sa déception sur ses réseaux.

La tristesse est à la hauteur de l’attente que procure cette Coupe du Monde. Titulaire et cadre de la sélection marocaine, demi-finaliste du dernier Mondial, Nayef Aguerd ne prendra pas part à l’aventure marocaine en Amérique. Une immense déception pour Aguerd qui a bataillé toute la saison contre une pubalgie.

Aguerd forfait en dernière minute

Opéré en mars des adducteurs, le Marocain était lancé dans une course contre-la-montre. Aguerd avait même été libéré par l’OM avant la fin de la saison pour tenter d’être optimiser ses chances de jouer ce Mondial. Convoqué par le sélectionneur Mohamed Ouahbi, Aguerd avait tout espoir de disputer cette Coupe du Monde.

Il apparaissait notamment sur les vidéos d’entraînements collectifs partagées par la sélection et les joueurs. Mais l’espoir s’est éteint hier matin avec l’annonce officielle de son forfait pour l’entièreté de la compétition.

Pas encore à 100%, Nayef Aguerd voit la Coupe du Monde lui filer sous le nez. Remplacé par Marouane Saadane, il partage cette lourde désillusion avec Abde Ezzalzouli, lui aussi blessé et forfait.

“Il ne s’agit pas d’une rechute”

Selon les informations de Foot Mercato, le forfait du défenseur de l’Olympique de Marseille ne serait pas dû à une rechute mais d’un accord commun avec le staff marocain qui ne veut prendre aucun risque avec un joueur qui n’est pas à 100% et donc loin de son meilleur niveau.

La décision est difficile mais le joueur s’est exprimé sur ses réseaux et a confirmé sa décision de ne pas forcer un retour prématuré. ”Malheureusement, je ne prendrai pas part à cette Coupe du monde. Il ne s’agit pas d’une rechute. Au contraire, je me sens de mieux en mieux jour après jour et ma blessure est désormais derrière moi. Mais nous avons jugé, avec le staff, que mon niveau de performance actuel n’était pas encore suffisant pour pouvoir aider l’équipe comme je l’aurais souhaité durant la phase de groupes. Malgré tous les efforts mis en place ces dernières semaines, il est apparu que je ne serais pas prêt physiquement à 100 % pour le début de la compétition. C’est une décision prise en accord avec le staff, dans l’intérêt de l’équipe et de la compétition.”

“ Cette saison a été particulièrement éprouvante physiquement et mentalement”

Aguerd a ensuite remercié tout le staff marocain qui a fait tout son possible pour lui offrir un maximum de chance de jouer cette Coupe du Monde : “Un grand merci au président de la Fédération d’avoir mis tous les moyens à disposition dès le premier jour jusqu’au dernier pour que je guérisse. Je tiens à remercier le docteur Christophe Baudot, ainsi que l’ensemble du staff médical, pour leur accompagnement, aussi bien sur le plan médical que mental.”

Avant de revenir rapidement sur cette saison olympienne difficile, où il a manqué de régularité et subi de nombreuses blessures : “Cette saison a été particulièrement éprouvante physiquement et mentalement. J’ai tenté, tant bien que mal, de tout donner pour revenir à temps et retrouver mon meilleur niveau. Malheureusement, cela n’a pas été possible dans les délais nécessaires. C’est une déception, bien sûr, mais je l’accepte avec lucidité et responsabilité. Je serai désormais le premier supporter de l’équipe nationale. Je souhaite énormément de succès à mes coéquipiers pour cette Coupe du monde. Qu’ils nous rendent fiers.”

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Un avenir qui devrait s’écrire à l’OM

Le défenseur devrait suivre les matchs du Maroc durant l’été et se projeter sur son avenir en club. Selon La Provence, Nayef Aguerd devrait poursuivre à l’OM la saison prochaine même si l’OM reste attentif à toute offre le concernant. Le défenseur ne figure pas parmi les éléments à vendre en priorité malgré l’intérêt d’une écurie du Golfe dont l’identité n’a pas filtré.

La déception doit être dure à encaisser mais c’est peut-être un mal pour un bien pour l’OM qui pourrait retrouver un joueur revanchard lors de la préparation. Avide de rattraper le temps perdu et décidé à retrouver son meilleur niveau sous les couleurs de l’Olympique de Marseille.

Info 3 : OM : les premières infos sur la reprise !

Le calendrier de la saison 2026-27 de Ligue 1 est tombé et l’Olympique de Marseille doit maintenant planifier sa reprise. Alors que l’OM s’active sur le marché, on en sait un petit peu plus sur le programme de reprise du club olympien.

La première journée de Ligue 1 semble très loin. L’Olympique de Marseille recevra dans le cadre de son premier match de championnat Strasbourg le week-end des 21, 22 et 23 août. La LFP a dévoilé hier le calendrier de la prochaine saison du championnat de France. L’OM débute fort avec un enchaînement Strasbourg, Monaco, Paris FC, Rennes et PSG.

Une recherche active de liquidités

Un programme chargé que l’OM devra anticiper à travers son mercato et sa préparation. Seul problème, le club olympien navigue un peu dans le vague pour l’instant. L’Olympique de Marseille est dans le flou concernant son avenir européen. En effet, le verdict de l’UEFA se fait attendre alors que la plus haute sanction pourrait être attribuée à l’OM pour ses manquements financiers. A savoir, une expulsion pure et simple de la Ligue Europa.

Une catastrophe pour les finances déjà dans le rouge de l’OM. Un secteur sur lequel travaille d’arrache-pied le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi. Arrivé, il y a quelques semaines, l’ancien DS du Stade Brestois s’active pour vendre rapidement et répondre aux exigences de la DNCG avant son audition en fin de mois.

Un avenir flou tant pour l’effectif qu’autour du coach

Marseille doit trouver 50 à 60 millions d’euros d’ici fin juin. Pour cela, la direction cherche à vendre ses meilleures valeurs marchandes à l’image de Greenwood. L’attaquant aux 48 buts et 17 passes décisives puis son arrivée il y a deux ans devrait quitter l’OM et rejoindre la Roma. Seul souci, le club italien fait traîner le dossier et l’OM est dans l’urgence. Plusieurs cadres et joueurs indésirables pourraient aussi faire leur valise pour atteindre la somme attendue par la DNCG.

C’est dans ce contexte flou et tendu que Genesio patiente car, pour l’heure, Habib Beye est toujours en poste et prépare comme si de rien n’était la saison prochaine. Il aurait même selon RMC Sport communiqué la date de reprise du groupe professionnel. Alors que son avenir ne devrait pas s’écrire à l’OM, le Sénégalais qui dispose encore d’une année de contrat suit les informations. Genesio reste lui attentif aux verdicts qui attendent l’OM et pourraient modifier les perspectives de la saison prochaine.

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Le programme de la préparation prend forme

Malgré ce flou ambiant, L’Equipe a annoncé les contours de la préparation du groupe marseillais. Selon le quotidien, la reprise s’effectuera entre le 3 et le 6 juillet à la Commanderie avant de partir en stage de préparation aux Pays-Bas. On imagine que plusieurs rencontres amicales devraient avoir lieu avant la reprise du championnat. L’Equipe affirme que comme chaque année, un match de gala devrait être joué au Vélodrome.

La saison dernière, l’OM avait vaincu Aston Villa au Vélodrome (3-1). Un match qui promettait beaucoup avant de connaître une saison rocambolesque. Le début de saison prochaine paraît lointain mais l’urgence est bien présente dans les bureaux de l’OM où on s’active pour y voir clair le plus vite possible.