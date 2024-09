Mercato OM : « Je pense que là, la direction a dit « stop » »

Christophe (CMFootball), Matthieu Ruzzante (supporter de l’OM) et les journalistes du FCM ont fait un bilan du mercato marseillais, pendant l’émission de ce jeudi. Ils ont notamment évoqué la perte de joueurs libres pendant les périodes de transfert.

L’Olympique de Marseille est actuellement deuxième du classement de Ligue 1, derrière le Paris Saint-Germain. Les dirigeants du club des Bouches-du-Rhône peuvent se vanter d’avoir fait un bon mercato estival, même si ce n’a pas toujours été le cas. Au cours des dernières années, l’OM a laissé partir beaucoup de joueurs gratuitement alors qu’il aurait pu en tirer un bon prix.

« Le foot est devenu un business »

« C’est cruel, mais on a perdu trop de joueurs libres ces dernières années » #OM #TeamOM #MercatOM

L’intégralité de l’émission ici : https://t.co/M3m3RtfTN8 pic.twitter.com/h1Rye7YbvI — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 6, 2024

Matthieu Ruzzante, développe son point de vue concernant le départ des joueurs en fin de contrat. « Ces dernières années, on a perdu beaucoup trop de joueurs libres et des joueurs importants à l’OM », estime le supporter de l’Olympique de Marseille. « Je pense que là, la direction a dit « stop » […] Après c’est vrai que c’est cruel. Quand ont voit le salaire, les indemnités, on ne peut plus se permettre de faire partir des joueurs libres. Le foot est devenu un business », ajoute-t-il.

Les départs gratuits

Depuis 2023, l’Olympique de Marseille a lâché beaucoup de joueurs libres, et pas des moindres. Cette année, les dirigeants du club phocéen ont laissé partir Jordan Amavi et Pape Gueye gratuitement. Le premier est resté en Ligue 1, au Stade brestois, tandis que le second est parti jouer en Espagne, à Villarreal. L’été dernier, c’est Dimitri Payet qui est parti librement au Vasco da Gama, suivi de près par Alexis Sánchez, qui lui, est parti à l’Inter Milan.

