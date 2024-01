Agoumé, Matic… Les tableaux mercato OM de ce 5 janvier 2024 !

Le mercato hivernal 2024 est ouvert, voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato hivernal 2024. Le nom d’Agoumé est définitivement enterré pour l’OM tout comme Matic. David Jurasek est pisté, le nom de Mady Camara revient ainsi que celui de Walace !

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Alors que l’OM aurait fait une offre de prêt pour Lucien Agoumé, le milieu français devrait rejoindre Séville. David Jurasek de Benfica fait partie des pistes. Ounahi devrait rester à l’OM. Mady Camara et Walace sont deux pistes relancées ! Matic ne devrait pas venir non plus.

ARRIVEES

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert

DÉPARTS

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert