Benedetto veut rester, la rumeur Costa, et la bonne nouvelle pour les supporters… Les 3 infos de ce vendredi !

OM Mercato: Benedetto prend une décision concernant son avenir

Pas titulaire en début de match, Dario Benedetto est entré en jeu à la mi-temps face au Servette de Genève (3-1). En 45 minutes, il a réalisé un doublé, de quoi lui redonner de la confiance. Il s’est d’ailleurs exprimé sur son avenir, alors que son nom est associé à un départ…

Relégué à un poste de remplaçant, Dario Benedetto a vécu une deuxième partie de saison difficile. L’arrivée d’Arek Milik a fait beaucoup de mal à l’Argentin qui manque cruellement de temps de jeu, mais qui peut toujours apporter de la qualité en fin de match. Justement, il a pu montrer l’étendu de son talent ce jeudi en match amical, face au Servette de Genève. Il a marqué un doublé, ce qui porte son total à trois réalisations lors de cette pré-saison, de quoi persuader les dirigeants de le conserver ? En tout cas, l’ancien attaquant de Boca Juniors a envie de rester à l’Olympique de Marseille :

J’espère être ici la saison prochaine — Benedetto

« Je suis content d’avoir marqué mon troisième but en deux matches. J’espère être ici la saison prochaine » Dario Benedetto— Source: La Provence (16/07/21)

Consultant pour RMC, Jérôme Rothen espère que des clubs de Ligue 1 vont flairer le bon coup… des écuries comme Lyon par exemple.

SI J’ÉTAIS UN DIRIGEANT AMBITIEUX EN L1, J’IRAIS LE CHERCHER — ROTHEN

« Il y a un coup à faire pour beaucoup de clubs de Ligue 1. […] Aujourd’hui il y a des clubs ambitieux en Ligue 1 qui devraient se mettre sur le coup. Lyon peut se mettre sur le coup. Nice ? Oui, exactement. […] Si j’étais un dirigeant ambitieux en L1, j’irais le chercher, je lui dirais que je lui fais confiance et il va te le rendre. » Jérôme Rothen— Source: RMC (11/06/21)

SON ENTOURAGE DÉMENT UN RETOUR À BOCA JUNIORS

Récemment certains médias argentins évoquaient la possibilité d’un échange avec Cristian Pavon (25 ans). Contacté par le journaliste German Garcia Grova, l’entourage de l’attaquant sous contrat avec l’Olympique de Marseille avait toutefois réfuté ces informations.

« L’OM et l’entourage de Dario Benedetto réfutent les informations indiquant un possible échange avec Boca Junior impliquant Cristian Pavon et Dario Benedetto. » Germán García Grova – Source : Twitter (27/05/21)

Mercato: L’OM se renseigne encore sur Diego Costa ?

Buteur à deux reprises, Dario Benedetto pourrait quitter le club cet été, malgré son souhait de rester. Afin de le remplacer, plusieurs noms ont été évoqués, dont celui de Giovanni Simeone. Mais l’OM, aurait aussi pris des renseignements sur cette ancienne cible, Diego Costa…

Depuis l’arrivée de McCourt à l‘OM, le feuilleton du grand attaquant est un sujet brûlant, et le nom de Diego Costa a souvent été cité. Mais avec l’arrivée de Milik, ce buteur a été trouvé, le Polonais a marqué 10 buts en une demi-saison. Pourtant, d’après les informations de Alfredo Pedullà, l’Olympique de Marseille aurait pris des renseignements sur le joueur brésilien. Désormais libre depuis son départ de l’Atletico en janvier dernier, il peut s’engager là où il le souhaite. Alors qu’il était proche de signer en faveur de Besiktas, l’opération ne s’est pas faites.

De ce fait, plusieurs écuries sont sur le coup, dont l’OM, le LOSC, et Bologne.

Une information démentie par Fabrizio Romano

Diego Costa aurait pu porter le maillot de l’Olympique de Marseille… Enfin c’est ce qu’indique l’ancien président de l’OM Jacques Henri Eyraud dans les colonnes de So Foot. Celui qui officie désormais au conseil de surveillance du club marseillais a ainsi confié que l’OM avait bien tenté de s’attacher les services du buteur portugais Costa (32 ans).

Romano affirme qu’il n’y a rien !

Fabrizio Romano, affirme de son côté qu’il n’y a aucun intérêt de l’OM pour l’ancien joueur de Chelsea.

Diego Costa, un salaire inaccéssible

« Diego Costa touche 16 millions d’euros par an hors taxe. J’ai reçu un message d’un numéro inconnu sur Whatsapp qui me disait que Diego Costa voulait venir à l’OM. Je me suis dit que c’était une blague. Il va chercher autre chose, à ce niveau de salaire ce n’est pas possible pour nous ». André Villas-Boas – source : Conférence de presse (15/01/2021)

OM: Jacques Cardoze annonce une bonne nouvelle pour les supporters

Ce jeudi, c’était le retour des supporters de l’OM dans un stade, pour l’opposition face au Servette de Genève (3-1), à Fos-sur-Mer. Une bouffée d’oxygène pour ces passionnés privés de leurs passions depuis mars 2020. A cette occasion, Jacques Cardoze, directeur de la communication a donné une bonne nouvelle aux fans olympiens…

Le 31 juillet prochain, l’OM accueille le tenant du titre de l’Europa League, Villareal, au Stade Vélodrome. Au micro de BFM Marseille, Jacques Cardoze a confirmé que 30 000 supporters pourront assister à cette rencontre amicale.

On a eu l’autorisation de la région– Cardoze

« Sous sommes les premiers à faire face à ce pass sanitaire. On échangera nos informations avec les autres clubs français. Ce retour au stade des supporters est important pour nous, mais aussi pour les autres clubs français, et pour l’avenir de la Ligue 1. On aura le rendez-vous contre Villareal le 31 juillet prochain, je peux vous annoncer qu’on a eu l’autorisation de la préfecture de région pour accueillir 30 000 personnes. On échangera notre expérience à l’égard des autres écuries de Ligue 1 » Jacques Cardoze— Source: BFM (15/07/21)