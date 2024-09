De Zerbi, Locatelli, Ricci… Les 3 infos OM de ce mardi 10 septembre 2024 !

Comme chaque jour, retrouvez les 3 informations importantes concernant l’Olympique de Marseille. Ce mardi 10 septembre 2024, nous évoquons les échecs de Roberto De Zerbi dans les dossiers Manuel Locatelli et Samuele Ricci, ainsi que l’officialisation d’un nouveau départ surprise !

1 – Mercato OM : De Zerbi a bien tenté ce gros coup cet été !

L’Olympique de Marseille a bien tenté de recruter Manuel Locatelli d’après les informations de TuttoSport… Un joueur que Roberto De Zerbi a bien connu à Sassuolo !

L’OM était à la recherche d’un milieu de terrain jusqu’à la fin du mercato avec le départ annoncé de Jordan Veretout… D’après les information de Tuttosport, Roberto De Zerbi a bien essayé de chiper Manuel Locatelli à la Juventus. Seulement, l’international italien aurait décliné la proposition, affirmant qu’il voulait rester dans le club de Serie A.

🔴 Roberto De Zerbi a tenté de recruter Manuel Locatelli à l’OM ! 🩵🤍 Le joueur a directement annoncé son envie de rester à la Juve. 🗞 @tuttosport pic.twitter.com/SMqbaQARRp — Vibes Foot (@VibesFoot) September 9, 2024

« Nous avons procédé à beaucoup de changements »

Depuis que Roberto De Zerbi s’est assis sur le banc de l’Olympique de Marseille, les choses vont pour le mieux. Huitièmes la saison dernière, les olympiens occupe actuellement la deuxième place du classement de Ligue 1. À 5 jours du match contre l’OGC Nice, l’ancien entraîneur de Brighton a donné son avis sur son effectif et sur Valentin Rongier.

Roberto De Zerbi a exprimé sa satisfaction concernant les changements apportés à l’effectif de l’Olympique de Marseille depuis le début du mercato estival, ce matin, au centre d’entraînement Robert-Louis Dreyfus. « Je suis très content du mercato réalisé, aussi bien pour les arrivées que pour les départs », confie le coach de l’OM. « Nous avons procédé à beaucoup de changements en un seul mercato et ce n’est pas simple d’arriver à changer autant les choses. La situation aujourd’hui est bien différente, avec beaucoup de jeunes joueurs qui peuvent représenter un patrimoine pour le club. Beaucoup d’entre eux resteront pendant de nombreuses années à l’OM. Nous avons œuvré dans l’intérêt du club et de son futur. Pour les départs, j’ai considéré que beaucoup de joueurs devaient partir : Veretout, Clauss, Lopez, Mbemba. Ce sont tous de très bons joueurs, mais l’OM avait besoin d’un changement radical. Ounahi voulait partir aussi et je le savais dès le début. C’est pour ça que je ne l’ai pas fait disputer nos matchs amicaux en Angleterre et à Augsbourg. Nous allons observer sa saison et nous verrons l’année prochaine, car il est encore sous contrat. »

A lire aussi : Mercato OM : De Zerbi a pesé pour faire venir ce joueur de caractère !

2 – OM : De Zerbi voulait recruter cet international italien !

Avec de nombreuses arrivées pour satisfaire les volontés de Roberto De Zerbi, l’OM a également connu des échecs. Notamment celle de Samuele Ricci au poste de milieu.

L’arrivée de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille a provoqué un total remaniement de l’effectif avec de nombreux départs et 11 arrivés. Mais le technicien italien n’a pas pu réaliser tout ce qu’il souhaitait et a connu quelques échecs. Parmi elles, le milieu de terrain Samuele Ricci estimé à 22 millions d’euros par transfermarkt. Selon TuttoMercatoWeb, De Zerbi aurait demandé à recruter le joueur du Torino, une opération qui n’a finalement pas abouti. Cela pourrait notamment expliquer la volonté finale de garder Geoffrey Kondogbia.

De Zerbi a bien tenté ce gros coup cet été !

L’OM était à la recherche d’un milieu de terrain jusqu’à la fin du mercato avec le départ annoncé de Jordan Veretout… D’après les informations de Tuttosport, Roberto De Zerbi a bien essayé de chiper Manuel Locatelli à la Juventus. Seulement, l’international italien aurait décliné la proposition, affirmant qu’il voulait rester dans le club de Serie A.

A lire aussi : Effectif OM saison 2024/2025

3 – [OFFICIEL] Mercato OM : Un nouveau départ en attaque officialisé !

Ce lundi, nouveau départ surprise officialisé ! En effet, Neuchâtel Xamax annonce l’arrivée du jeune Salim Ben Seghir en provenance de l’OM. L’attaquant n’a pas réussi à convaincre Roberto De Zerbi.

La saison dernière, Salim Ben Seghir a été prêté au Neuchâtel Xamax en deuxième division suisse. Le club a récupéré une nouvelle fois le jeune joueur en provenance de l’OM mais cette fois-ci de manière définitive. Malgré quelques entrées en match de préparation, le natif de Saint-Tropez n’a pas réussi à convaincre Roberto De Zerbi.

𝗕𝗘𝗡 𝗦𝗘𝗚𝗛𝗜𝗥 ❌ 𝗫𝗔𝗠𝗔𝗫 Neuchâtel Xamax a le plaisir d’annoncer le retour en Rouge et Noir de Salim Ben Seghir 😍🔴⚫ L’ailier, âgé de 21 ans, arrive à titre définitif en provenance de l’Olympique de Marseille.#BienvenueSalim #SangRougeNoir pic.twitter.com/k7QFXO5Ren — Neuchâtel Xamax (@XamaxFCS) September 9, 2024

« Nous avons procédé à beaucoup de changements »

Depuis que Roberto De Zerbi s’est assis sur le banc de l’Olympique de Marseille, les choses vont pour le mieux. Huitièmes la saison dernière, les olympiens occupe actuellement la deuxième place du classement de Ligue 1. À 5 jours du match contre l’OGC Nice, l’ancien entraîneur de Brighton a donné son avis sur son effectif et sur Valentin Rongier.

Roberto De Zerbi a exprimé sa satisfaction concernant les changements apportés à l’effectif de l’Olympique de Marseille depuis le début du mercato estival, ce matin, au centre d’entraînement Robert-Louis Dreyfus. « Je suis très content du mercato réalisé, aussi bien pour les arrivées que pour les départs », confie le coach de l’OM. « Nous avons procédé à beaucoup de changements en un seul mercato et ce n’est pas simple d’arriver à changer autant les choses. La situation aujourd’hui est bien différente, avec beaucoup de jeunes joueurs qui peuvent représenter un patrimoine pour le club. Beaucoup d’entre eux resteront pendant de nombreuses années à l’OM. Nous avons œuvré dans l’intérêt du club et de son futur. Pour les départs, j’ai considéré que beaucoup de joueurs devaient partir : Veretout, Clauss, Lopez, Mbemba. Ce sont tous de très bons joueurs, mais l’OM avait besoin d’un changement radical. Ounahi voulait partir aussi et je le savais dès le début. C’est pour ça que je ne l’ai pas fait disputer nos matchs amicaux en Angleterre et à Augsbourg. Nous allons observer sa saison et nous verrons l’année prochaine, car il est encore sous contrat. »

A lire aussi : Mercato concurrents OM : Le sale coup qui attend le LOSC !

A lire aussi : Concurrents OM : une absence importante confirmée côté Nice !