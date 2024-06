Départ de plus à Rennes et Lyon ? Mikautadze encore dans le flou… Les infos mercato concurrents OM du jour !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…) Voici un recap des infos et rumeurs mercato du jour ! Au programme : Rennes va perdre encore un jeune, et Lyon un cadre ? Mikautadze le mystère de sa futur destination…

Doué sur le départ ?

Auteur d’une bonne seconde partie de saison avec le FC Rennes, Guela Doué, le latéral droit de Rennes devrait s’envoler du côté de l’Italie durant ce mercato. Affaiblis après le départ de 2 de ses latéraux, l’AS Roma devrait se positionner sur le joueur ivoirien.

Alors que son petit frère, Désiré Doué, pourrait lui aussi quitter le Stade Rennais, Guela Doué, le latéral droit de 21 ans, est lui aussi convoité. À un an de la fin de son contrat, le Stade Rennais ne le prolongera pas et ne souhaitera sûrement pas le laisser partir libre la saison prochaine. Avec le départ de deux latéraux, c’est l’AS Roma qui serait bien avancé dans le dossier pour enrôler le jeune joueur ivoirien, selon Gianluca Di Marzio de Sky Sport.

Des départs à compenser

Apparaissant à 33 reprises avec le maillot rennais cette saison, Guela Doué est monté en puissance et s’est retrouvé titulaire en deuxième partie de saison. Des performances qui ont su séduire le club romain, qui cherche à se renforcer après le départ de Leonardo Spinazzola et Rich Karsdorp. Tout comme son petit frère, il devrait donc céder aux sirènes des cadors européens et quitter le championnat français.

A lire aussi : La reprise pour l’OM et les autres club de L1 c’est pour quand ?

Une vague de joueur sur le départ à Rennes

Outre les frères Doué, plusieurs autres joueurs importants du Stade Rennais devraient quitter le club breton durant le mercato. Martin Terrier, auteur d’une saison mitigé avec 9 buts TTC, serait également sur le départ. À 27 ans, le joueur dispose encore d’une belle valeur marchande et ne devrait pas rester la saison prochaine. Lorenz Assignon, en prêt à Burnley durant la saison, devrait également lui aussi quitter Rennes, d’un commun accord avec le club.

A lire aussi : Mercato OM : Aguerd a sa préférence en Ligue 1 ?

Lyon va perdre un cadre ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Benfica est à la recherche active d’un arrière gauche suite au départ en prêt de David Jurasek. Le club portugais pourrait se tourner vers un Lyonnais.

Le club portugais envisagerez de recruter le latéral gauche de Lyon, Nicolas Tagliafico selon A Bola. À un an de la fin de son contrat le latéral de 31 ans et sur les tablettes de l’AS Roma et de la Juventus de Turin. Tagliafico serait un plan B pour Benfica qui prioriserai d’attirer Robin Gosens, qui évolue actuellement à l’Union Berlin. Cependant, l’allemand a une valeur marchande nettement plus élevée que celle du lyonnais (estimé à 8 millions d’euros) . Tagliafico, cette saison c’est 25 matchs joués en championnat 3 buts et 2 passes décisives. En rejoignant le club portugais il aurait l’occasion de disputer la Ligue des Champions, alors qu’avec l’olympique lyonnais il devra se contenter de la Ligue Europa. Un argument de taille dans les négociations.

Suite à l’annonce du départ d’Henrique la semaine dernière, les Lyonnais devraient essayer de retenir leur latéral gauche argentin. En cas de départ le côté gauche lyonnais serait très affaibli, et obligerait les dirigeants à se pencher sur l’arrivée d’un ou plusieurs défenseurs gauches.

lire aussi: Mercato : L’OM cherche un rôle à cette ancienne légende pour l’intégrer dans l’organigramme !

Mikautadze vers quel club ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Georges Mikautadze est pisté par l’AS Monaco, le club du rocher est à la recherche d’un attaquant. Le géorgien intéresserait fortement le club monégasque.

Alors que l’AS Monaco doit recruter un attaquant pour remplacer Wissam Ben Yedder, Le club de la principauté aimerait attirer Georges Mikautadze. « Oui je le confirme. Je vais rester en France mais je ne connais pas encore le club. Ce sera bientôt clair », a déclaré le joueur du FC Metz. Néanmoins, lorsque les rumeurs l’envoyaient à Monaco, il est directement démenti sur son compte Instagram. L’attaquant géorgien a réalisé une très bonne saison avec le FC Metz revenu à l’hiver. Il a joué 20 matchs sur 20 possibles en inscrivant 13 buts et en délivrant 4 passes décisives. La valeur marchande du joueur de 23 ans, est de 15 millions d’euros et il est sous contrat avec le FC Metz jusqu’en 2028. Toutefois, l’AS Monaco n’est pas la seule équipe de Ligue 1 à être sur le coup, l’Olympique Lyonnais reste proche du dossier. Le joueur a un attachement tout particulier pour ce club où il y a évolué en jeune de 2008 à 2015. L’OM garde un œil sur la situation.

Monaco sans 9 ?

🚨EXCL #ASMonaco 🔴⚪️

▶️ La piste Georges Mikautadze s’enlise à Monaco

▶️ l’ASM a activé d’autres pistes offensives pour remplacer Wissam Ben Yedder

🆕 Arnaud Kalimuendo fait partie des pistes sérieuses creusées par Thiago Scuro https://t.co/AuZmWga9ge pic.twitter.com/77ia5NWsJb — Sébastien Denis (@sebnonda) June 17, 2024

Si le dossier venait à échouer l’ASM aurait un plan B. Sébastien Denis, le rédacteur en chef de Foot Mercato a annoncé sur son Twitter, Arnaud Kalimuendo serait une piste sérieuse en cas d’échec de Mikautadze. L’attaquant espoir français formé au Paris Saint-Germain, a joué 30 matchs de championnat. Il a inscrit 10 buts et délivré 4 passes décisives avec le Stade Rennais. Le joueur de 22 ans à une valeur marchande de 20 millions d’euros, il est sous contrat jusqu’en 2027 avec Rennes.

lire aussi :OM: Les premières RUMEURS MERCATO (départ et recrues), le duo DE ZERBI – ROSSI! Harit, Kondogbia quel avenir? *

Un espoir gâché à Nice ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). L’OGC Nice pourrait enfin trouver une porte de sortie pour son défenseur brésilien Robson Bambu qui n’a jamais convaincu !

Robson Bambu avait été recruté par Nice en 2020 pour un joli montant de 8M€. Il n’a disputé que 24 matchs avec l’OGCN et va rejoindre le Portugal. Selon RMC, « le Brésilien n’a jamais confirmé les espoirs placés en lui et poursuivra sa carrière sous les couleurs de Braga. » Le joueur de 26 ans avait encore un an de contrat, il devrait rapporter 1,2M€ à Nice dans le cadre de ce transfert. L’ancien joueur des Corinthians avait été prêté au Brésil puis au Portugal la saison dernière.

Robson Bambu jouera à Braga



Que va-t-il se passer dans les prochaine semaine du côté de Nice ? On apprend en effet que le Propriétaire des aiglons, Jim Ratcliffe serait prêt à vendre l’OGC Nice. L’homme d’affaire anglais est devenus il y a quelques mois, un actionnaire minoritaire de Manchester United.

Selon les informations de The Independant, Jim Ratcliffe souhaiterait ainsi désormais se concentrer sur les Red Devils, alors que les deux clubs sont qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue Europa la saison prochaine.

A lire aussi : Bon plan Mercato OM : « Si il vient c’est le meilleur joueur de l’effectif »

Ineos est ainsi confronté aux problèmes de multipropriété, comme a connu RedBird Capital avec le TFC et le Milan AC cette saison. Les dirigeants niçois avaient entamé des discussions avec l’UEFA pour régler la situation et permettre aux deux équipes de jouer la C3 l’an prochain.

Après avoir acheté le club azuréen en 2019, Ineos voudrait donc déjà se séparer de l’OGC Nice. C’est un véritable coup de tonnerre pour le club azuréen.

A lire aussi : L’OL incertain avec Cherki, Rennes vend une pépite, Nice fait le tri… Les infos mercato concurrents OM du jour !