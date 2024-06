Gros départ de Monaco, Paris vise un international belge et Lyon une pépite portugaise… les 3 infos mercato concurrents OM de ce vendredi !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Voici le récapitulatif des 3 infos de ce vendredi.

L’ASM Monaco devrait laisser partir l’international français Youssouf Fofana. Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, il devrait quitter le rocher cet été.

L’international français Youssouf Fofana, devrait quitter le club monégasque. À un an de la fin de son contrat plusieurs clubs sont intéressés. Selon le corriere dello sport c’est bien le Milan AC qui dominerait les débats pour l’instant. Paulo Fonseca ancien coach lillois et nouveau coach de l’ACM, la vue évoluait en Ligue 1. Il est persuadé qu’il permettrait d’améliorer son équipe. L’AC Milan devrait bientôt entrer en négociation avec Monaco d’après le média.

