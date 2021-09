Tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Kamara pisté par un cador italien, Longoria sort du silence, l’avocat de l’OM réagit aux sanctions de la LFP…

Mercato OM : Un cador de Serie A à l’affût sur Kamara ?

Alors que le mercato estival est officiellement terminé, la Juventus ciblerait Boubacar Kamara. À un an de la fin de son contrat, la Vieille Dame aimerait enrôler le milieu de terrain gratuitement la saison prochaine.

Après avoir failli partir dans les derniers instants du mercato estival, Boubacar Kamara a finalement pris la décision de rester à l’OM cette saison.

En effet, le milieu de terrain olympien disposait de deux offres anglaises dans les derniers instants du mercato. Si Pablo Longoria a poussé pour s’en séparer et récupérer des liquidités, Boubacar Kamara n’a pas été emballé par ces deux offres. En effet, Wolverhampton et Newcastle étaient les deux seuls clubs intéressés par son profil. Toutefois, Boubacar Kamara a décliné ces deux propositions puisqu’il estimait que ces projets ne seraient pas idéaux pour sa progression.

En revanche, s’il n’est pas parti cet été, il pourrait très bien plier bagages à l’issue de la saison. À un an de la fin de son contrat avec le club phocéen, le milieu de terrain n’a toujours pas prolongé et plusieurs écuries européennes suivent attentivement son profil en vue de le récupérer libre à l’issue de la saison.

McKennie remplacé par Kamara à la Juventus ?

Si l’AC Milan s’est manifesté lors du mercato estival pour tenter de récupérer Boubacar Kamara, un autre cador italien serait à l’affût. En effet, à en croire les informations révélées par Tuttosport, la Juventus songerait à se séparer de Weston McKennie. En effet, le milieu de terrain américain aurait même pu partir du côté de West-Ham avant la fin du mercato estival.

De ce fait, la Juventus aurait manifesté son intérêt pour Boubacar Kamara, libre de toute contrat à l’issue de la saison. Mis à part sa situation contractuelle, la Vieille Dame apprécierait en lui sa polyvalence et son potentiel. En effet, Boubacar Kamara est capable d’évoluer à deux postes : défenseur central et milieu de terrain.

Toutefois, le média italien croit savoir qu’Aurélie Tchouaméni serait la priorité des Bianconeri à ce poste. Reste à savoir si la Juventus pourrait envisager de faire coup double l’été prochain. Dernièrement, on apprenait que l’OM avait soumis une offre de prolongation de deux ans à Boubacar Kamara. Affaire à suivre…

Kamara a été titulaire et c’était ton meilleur joueur – Mourad Aerts

« Boubacar Kamara se fait un peu défoncer en ce moment. C’est à dire qu’on dit qu’il est ingrat, qu’il vaut rien sans le club, qu’on a pas besoin de lui. Et puis arrêter de dire qu’il a été bon, moyen ou plus donc en fait il y a ce petit truc qui commence à grandir parce qu’on est dans une hype des nouveaux recrutements. On est très hypé par les nouveaux joueurs donc on se dit « En fait Kamara on s’en fou ». Et puis en plus de ça on ne se rend pas compte et on ne valorise pas assez que faire deux saisons comme Kamara l’a fait, à un poste qui n’est pas le sien de formation dans un contexte très compliqué à l’Olympique de Marseille, à 20 ans, très peu de joueurs l’ont fait. Mais nous par contre on va s’enflammer sur d’autres joueurs. Moi j’apprécie beaucoup Romain Perraud. Mais je ne suis pas sûr qu’il aurait réussi à l’OM. De toute manière il a signé en Angleterre. J’étais pour le fait qu’il vienne. Mais par contre quand quelqu’un est à l’OM, il faut comprendre comme c’est difficile d’être titulaire à l’OM. Kamara, il a été titulaire et c’était ton meilleur joueur. Oui l’équipe était nulle, mais c’était ton meilleur joueur. » Mourad Aerts – Source : Débat Foot Marseille (01/08/2021)

Sanctions Nice – OM : Longoria sort du silence !

À la suite des sanctions communiquées au sujet des incidents survenus lors de la rencontre entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille, le club phocéen a donné sa première réaction à travers un communiqué.

La réponse de l’Olympique de Marseille était attendue. À travers un communiqué officiellement sorti sur le site du club, Pablo Longoria a réagi aux sanctions décidées par la commission de discipline hier soir.

En effet, malgré l’envahissement de terrain et des agressions portés sur les joueurs phocéens, le match sera à rejouer dans son intégralité sur terrain neutre à huis clos. De plus, Alvaro a écopé de 2 matches de suspension fermes et Dimitri Payet a écopé d’un match de suspension avec sursis.

Le communiqué de l’OM :

« L’Olympique de Marseille a pris connaissance des décisions prononcées hier soir par la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel concernant la rencontre OGC Nice / Olympique de Marseille du 22 août 2021. Le club regrette que tout envahissement de terrain portant atteinte à la sécurité et à la santé des joueurs ne soit pas sanctionné immédiatement et avec plus de fermeté. Depuis toujours, l’OM est un club profondément ancré dans la lutte contre la violence et le racisme. «Les autorités du football avaient l’occasion historique de faire preuve d’exemplarité en marquant les esprits, déclare Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille. Ces sanctions ne semblent pas tenir compte du climat délétère qui a entouré cette rencontre au cours de laquelle leur sécurité n’était pas assurée, ce qui a pourtant été reconnu lors des auditions. Je souhaite par ailleurs saluer l’arbitre de la rencontre qui n’a jamais changé de position concernant la mise en danger des acteurs sur le terrain et son souhait de ne pas reprendre le match. Nos joueurs, qui devraient être les acteurs d’un match de football, ont été ce soir-là les victimes. Dans ce cas précis, les punir eux-mêmes de violences, me semble être une solution de facilité. En tant que président de l’OM, ma volonté a toujours été et restera de préserver la sécurité de tous les acteurs du football.» » Communiqué de l’OM – Source : OM.fr (09/09/2021)

Sanctions Nice – OM : La plaidoirie de l’avocat de l’OM

Après les sanctions communiquées par la commission de discipline de la LFP, l’avocat de l’Olympique de Marseille, Maître Olivier Grimaldi a tenu à réagir. Il a souligné le manque d’exemplarité dans les décisions prises.

Alors que l’Olympique de Marseille n’a pas encore officiellement réagi suite aux sanctions décidées par la commission de discipline, Jacques Cardoze s’est déjà exprimé depuis hier soir. Toutefois, le directeur de la communication de l’OM n’est pas le seul à avoir réagi à ces sanctions. En effet, dans son édition du jour, L’Equipe a retranscrit un extrait de la plaidoirie de l’avocat du club, Maître Olivier Grimaldi, pendant l’audience. À travers cette dernière, il souligne le manque d’exemplarité dans la décision prise par la LFP.

En effet, alors que l’OM espérait une victoire sur tapis vert, la commission de discipline a finalement décidé que le match sera rejoué dans son intégralité à huis clos et sur terrain neutre. De plus, Alvaro et Dimitri Payet ont tous les deux écopé d’une suspension. L’Espagnol est suspendu deux matches fermes tandis que le numéro 10 écope d’un match de suspension avec sursis.

Cette décision manque d’exemplarité – Maître Olivier Grimaldi

« Il nous semble que cette décision manque d’exemplarité par rapport à la violence commise par les supporters niçois à l’encontre de nos joueurs. La suspension d’Alvaro pour deux matches nous choque également et on ne comprend pas non plus celle pour Payet. » Maître Olivier Grimaldi – Source : L’Equipe (09/09/2021)

Il n’y a pas d’exemplarité pour le football français – Jacques Cardoze

Un manque d’exemplarité qu’a de nouveau tenu à souligner Jacques Cardoze sur RMC ce matin.

« C’est une décision en demi-teinte, c’est une décision politique et c’est une décision qui à mon sens n’est pas à la hauteur de l’exemplarité qu’elle aurait dû donner à l’ensemble du football français. On a vu des saluts nazis dans cette tribune Sud, on a vu 150 personnes envahir le terrain, on a vu 74 projectiles envoyés en 74 minutes. Et finalement, on s’attache à ce qu’il se passe à la 75e minute en sanctionnant Dimitri Payet et Alvaro qui sont considérés comme étant fauteurs de troubles d’une certaine façon. C’est oublié tout ce qu’il s’est passé pendant les 74 premières minutes de jeu et moi ça me choque beaucoup. Il n’y a pas d’exemplarité pour le football français. Trois matches de suspension, dont un qui est déjà purgé, un autre qui ne sera pas rejoué. Finalement, il n’y a qu’un seul match réellement à huis clos pour Nice. Ça me choque parce que c’était l’occasion pour le football français de dire stop à la violence, que ce n’est pas la normalité que 150 personnes envahissent un terrain et j’ai le sentiment d’une forme de banalité aujourd’hui. On banalise la violence. J’en parlais avec Dimitri Payet hier, il a reçu 25 bouteilles pendant le match. Quel homme peut supporter 25 bouteilles dans un match sans aucune réaction ? Les suspensions de Payet et Alvaro sont probablement les sanctions qui nous choquent le plus. Finalement, ce sont 2 joueurs marseillais qui sont sanctionnés. Aucun joueur niçois n’est sanctionné. M. Galtier avait porté un coup, ça n’a pas été retenu. Mettez-vous à la place d’un jeune adolescent qui voit tout ça, qui voit ce match et qui se dit « Finalement une tribune qui déborde, des saluts nazis c’est pas si grave » La justice, ce n’est pas de la politique. C’est pas rééquilibrer les choses. La justice dire « On ne veut plus voir ça sur un terrain de foot ». Le président de la commission de discipline parle d’exemplarité, moi je n’en vois pas. Je pense que la sanction à l’encontre de Nice est légère. Elle ne me paraît pas à la hauteur des événements. On a vécu ce qu’il s’est passé à Montpellier aussi. L’un de nos joueurs (Rongier) a reçu une bouteille et il a eu la lèvre ouverte. La bouteille qu’évite Alvaro à un moment donné, on a demandé à des universitaires de calculer la vitesse, c’est l’équivalent d’une boule de pétanque lancée à quelques mètres. Les joueurs sont choqués. » Jacques Cardoze – Source : Apolline Matin (09/09/2021)