Le bilan du mercato, Alvaro se paye Neymar et deux jeunes recrues… Les 3 infos OM de ce mardi

Le bilan du mercato de l’OM 2020

Voici le récapitulatif des transferts lors du mercato 2020 de l’Olympique de Marseille après la fermeture du marché estival ce 5 octobre… L’arrivée d’un joker est envisagée.

Le mercato estival a fermé ses portes ce lundi 5 octobre. Côté arrivées, cinq joueurs ont signé, le dernier aurait pu être Joakim Maelhe mais l’opération a capoté à cause de la gourmandise de Genk. Un joker français pourrait venir…

Côté départ, Bouna Sarr et Maxime Lopez ont quitté Marseille lundi. Au final l’OM aura dépensé 8M€, sans compter les options d’achat de Balerdi et Cuisance, et encaissé 10M€ sans compter les OA de Lopez…

Arrivées

Départs

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Isaac Lihadji LOSC Joueur libre Niels Nkoukou Everton Joueur libre Mohamed Abdallah Zulte-Waregem Prêt avec OA Bouna Sarr Bayern Munich 10M€ Maxime Lopez Sassuolo Prêt avec OA (2M€) TOTAL 10M€ + OA

Alavaro : « Neymar ne mérite rien de moi, ni mon respect ni rien »

Sur les ondes de la radio espagnole Onda Cero, Alvaro Gonzalez est revenu sur l’affaire qui l’a opposé à l’attaquant du PSG Neymar suite au match PSG – OM (0-1). Il n’a pas été tendre avec la starlette du club francilien :

« Nous avons passé un mauvais moment, pas seulement moi, ma famille et mon environnement. Si je lui avais dit quelque chose, cela serait apparu dans toutes les caméras. J’étais supérieur à Neymar dans ce match, je l’ai fait sortir de ses gonds et il a été impuissant ce jour-là. Il faut savoir digérer les défaites. Neymar m’a dit qu’il gagnait en un jour ce que je gagne en un an, et c’est vrai. Je lui ai dit que j’étais très content de mon salaire. Tout le match de Neymar ce jour-là était regrettable, plein de provocations. Neymar ne mérite rien de moi, ni mon respect ni rien ». Alvaro Gonzalez – Source : Onda Cero

Un milieu et un attaquant débarquent à Marseille

En marge du mercato visant à renforcer l’équipe d’André Villas Boas, l’Olympique de Marseille a également recruté deux jeunes joueurs pour son centre de formation. Le club marseillais a en effet enregistré les arrivées de deux recrues venues du continent africain : Oussama Targhalline, milieu relayeur marocain de 18 ans, et Ahmadou Bamba Dieng, attaquant sénégalais de 20 ans.

Ces deux joueurs avaient réalisé des essais au centre RLD il y a quelques mois. Ils renforceront cette saison l’équipe de National 2, précise l’OM dans un communiqué.

