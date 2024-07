Echec du deal avec Valles, révolution en attaque suite au départ d’Aubameyang et une belle piste argentine vers le City Group…Les 3 infos mercato OM de ce mardi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : le dossier Valles capote ? Aubameyang pourrait faire avancer certains dossiers ? Une piste argentine tombe à l’eau ?

Mercato OM : Pourquoi le deal Álvaro Valles ne se fera pas !

On ne connait pas le nom du remplaçant de Pau Lopez à l’OM. Si les noms de Meslier ou Samba ont été évoqués, le club olympien semblait tout proche de s’offrir le portier de Las Palmas, Alvaro Valles. Mais ce dernier a décliné l’offre, il préfère aller à Séville…

Selon le média Canarias7, l’accord trouvé entre l’OM et Las Palmas pour le transfert d’Alvaro Valles ne pourra pas se concrétiser. Un accord a été trouvé entre les deux club pour un montant de 8M€ + 2.5 de bos et 10% sur la futur vente du portier. Cependant, Valles veut aller au Betis Seville et ne veut pas entendre parler d’un transfert à Marseille. Las Palmas a trouvé son remplaçant et n’a pas accepter l’offre de 4M€ du Betis, le gardien est donc en attente alors qu’il a refusé de prolonger… L’OM pourrait donc accélérer dans un autre dossier, surement celui de Filip Jörgensen (Villarreal).

Valles veut aller au Betis



Selon Radio Burgao FM, « Álvaro Valles et l’OM sont proches d’un accord. Le gardien sévillan sera un joueur du club français pour les 4 prochaines saisons. Il commencera à facturer 1,2 millions par an, soit 100 mille euros par mois. Des montants dont les joueurs du Real Betis ne se sont même pas approchés. » Le montant du transfert est estimé à 8M€ + 2M€ de bonus…

Contrat de 4 ans, 100k€/mois pour Valles ?

🚨💣| Noticia RB Álvaro Valles y el O. Marsella llegan a un acuerdo. El guardameta sevillano será jugador del club Francés para las próximas 4 temporadas. Pasará a cobrar 1.2M anuales 100 mil euros mensuales. Cantidades a las que los tiesos del Real Betis ni se acercaban. pic.twitter.com/mOAoOAtw6P — Radio Burgao FM 🎙️ (@Cardonin19) July 11, 2024

L’OM n’aura pas connu sa meilleure saison riche cette année ! En sous-performance dans plein de domaines, la question du gardien de but aura posé soucis durant toute l’année. Soucieux de régler ce problème et repartir sur de meilleures bases, l’OM va se séparer de Pau Lopez, qui partira en Italie. Avec l’arrivée de De Zerbi, le recrutement d’un gardien bon balle au pied est pratiquement indispensable.

La bonne pioche

Et c’est justement dans ce cas-là que l’OM s’est tourné vers le gardien de Las Palmas : Alvaro Valles. Le joueur serait une réclamation de De Zerbi qui serait séduit par le portier de 26 ans. Mesurant 1m92, le joueur espagnol a toutes les qualités nécessaires pour réussir à Marseille et convient parfaitement au style de jeu de l’entraîneur italien.

Un accord proche d’être trouvé ?

Álvaro Valles (26 ans) souhaite rejoindre l’OM ! Il négocie déjà son contrat avec le club. Notre offre est de 8 M€ + 2 M€ en bonus facilement atteignables. Il est dit que le Betis ne s’alignera pas sur nos conditions ! Roberto De Zerbi le veut pour son projet et le lui a fait… pic.twitter.com/n4HmMFjmtY — Fabien (@Beye13) July 10, 2024

Un accord aurait été trouvé entre les deux clubs pour un montant de 8 millions d’euros + 2 millions de bonus selon le journal espagnol Canarias. Le Betis qui souhaitait également le joueur se serait fait distancer par la dernière offre de l’OM. Le gardien de son côté serait emballé à l’idée de rejoindre l’OM et aurait déjà donné son OK. Les dirigeants finalisent les derniers détails de son contrat, alors que De Zerbi fait du forcing pour qu’il vienne.

Mercato OM : 4 gros dossiers en attaque accélérés par le départ d’Aubameyang selon L’Equipe !

L’OM continue de s’activer pour renforcer son équipe et devraient accroître son secteur offensif dans les jours qui viennent. Que ce soit pour les arrivées ou les départs, Longoria avance sur des dossiers chauds comme celui de Aubameyang, Greenwood ou Hee-chan. Plusieurs mouvements devraient avoir lieu.

Le mercato de l’OM risque de s’emballer dans les jours qui viennent ! Plusieurs noms ont été évoqués du côté de l’OM ces dernières semaines, n’aboutissant pour le moment à aucun transfert. Cependant, Longoria continue d’avancer sur chaque piste et n’abandonne aucun dossier. Devant combler le futur départ de Aubameyang, le départ de l’attaquant pourrait entraîner un effet domino.

Le départ de Aubameyang pourrait accélérer les choses

En effet, selon l’Équipe, le président de l’OM négocierait une indemnité de transfert pour le Gabonais. Lui qui voulait faire de Aubameyang un cadre de l’équipe, ne devrait pas laisser filer son joueur gratuitement. Pour combler ce départ, l’OM dispose de plusieurs pistes, pas forcément du poste pour poste, afin de renforcer son attaque. Le départ du buteur phare de la saison dernière pourrait donc faire avancer d’autres dossiers.

L’OM avance sur plusieurs pistes chaudes

L’Équipe confirme ainsi que Longoria aurait avancé dans les dossiers de Mason Greenwood, Hwang Hee-chan, Valentin Carboni et Simon Adingra. Le journal explique aussi que le club travaille également sur « quelques pourparlers cachés et autres gourmandises ». Ces dossiers ne sont pas tous au même point, mais pourraient aboutir dans la plupart des cas. Alexis Sanchez reste toujours dans les petits papiers du club, même si l’OM reste vigilant sur les places d’extra-communautaire.

Mercato OM : une piste argentine de Longoria pourrait rejoindre City group !

Ezequiel Fernandez à l’OM ? Une rumeur qui fait saliver, mais le potentiel montant du transfert a de quoi refroidir l’Olympique de Marseille. Un grand groupe européen aurait déjà repris le dossier.

Annoncé à l’Olympique de Marseille depuis quelques jours Ezequiel Fernandez fais rêver le plateau du FCM. Le milieu défensif, colle parfaitement à l’ADN De Zerbi. Milieu défensif avec une superbe qualité de passe capable de jouer du pied droit comme du pied gauche. De quoi faire réagir les consultants, « Moi c’est le nom, ça fait vraiment quelque chose. C’est les joueurs à l’ancienne, les deux pieds. Le problème ça va coûter cher, et problème c’est en Argentine, c’est des clauses et des clauses malheureusement si vous les payez comptant. Si c’est de l’ordre de 15, 20 millions qu’il faut sortir sur une saison ça va être compliqué. Mais c’est vraiment super joueur. », a expliqué David (massilia1978) sur le cas Fernandez. Néanmoins les rumeurs envoient le jeune argentin chez le City group selon Golazo 24. En effet le groupe appartenant à Manchester City aimerait l’intégrer à Gérone, club satellite. Si le jeune milieu de terrain venait à performer avec le club espagnol, il rejoindrait Manchester City la saison prochaine. Porto je suivrai de près le dossier. Le joueur est sous contrat avec Boca junior jusqu’en 2028, sa valeur marchande est estimée à environ 14 millions d’euros.

BOCA JUNIORS. A Equi Fernández no le queda mucho en Boca y su partida a Europa es inminente. Un reconocido periodista cree que sería una gran incorporación para Barcelona. https://t.co/d6Ns5xwSUD — Urgente24.com (@U24noticias) July 16, 2024

Barcelone aussi intéressé par Fernandez ?

.« Et moi ce qu’on m’a dit c’est qu’il y a beaucoup de clubs intéressés. Et que Boca comme tous les clubs argentins et les clubs brésiliens ils vont jouer la surenchère. Et ça peut être au-delà de ce montant là (15 millions) même si une clause. Ça peut être plus que la clause s’il y a des clubs qui veulent payer plus. Moi du retour que j’ai eu là des premiers retours c’est qu’ils en attendent 20, 25 millions d’euros » précise Nicolas durant l’émission. En Espagne les éditorialistes aimeraient voir Ezequiel Fernandez débarquer au Barça. En effet ils pensent que son profil collerait parfaitement avec l’ADN barcelonaise.

