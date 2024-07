Lens prend un stop, Rennes veut doubler l’OM et Lyon doit se débarrasser de 12 joueurs… Les infos mercato concurrents OM du jour !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Voici le récapitulatif des infos de ce Vendredi.

Lens peut oublier ce joueur…

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Avec l’arrivée de Will Still le Racing club de Lens essaye de reconstruire un effectif compatible avec la vision de jeu du coach. La semaine dernière, le RCL s’intéressait à un milieu de terrain offensif qui impressionne dans le championnat russe depuis plusieurs saisons. Néanmoins le joueur voudrait rester en Russie.

Le Racing club de Lens compte bien être actif durant ce mercato estival. La semaine dernière, le club nordiste s’intéressait au milieu de terrain offensif Eduard Spertsyan. Ce milieu, dispose de plusieurs qualités, il est très technique efficace et dispose d’une superbe qualité sur les coups de pied arrêtés. Cette saison avec Krasnodar, il a disputé 29 matchs toutes compétitions confondues inscrit 11 buts et délivrés 3 passes décisives. Auteur d’une saison pleine et solide, il a impressionné de nombreux clubs en Europe et notamment le Racing club de Lens qui aimerait bien s’attacher ses services. Le droitier est sous contrat jusqu’en 2026 avec le club russe, sa valeur marchande est estimée à environ 20 millions d’euros. Aucune offre officielle n’a été formulée par Lens, qui doit d’abord vendre des joueurs. À l’âge de 24 ans l’international arménien ( 27 sélections, 4 buts) pourrait bien atterrir en Europe pour la saison à venir.

Aujourd’hui on apprend via Selon le journaliste Nobel Arustamyan, relayé par Arménie Football, Eduard Spertsyan ne souhaiterait pas rejoindre l’Europe et le RC Lens, mais préférerait rester au Krasnodar. Le Racing club de Lens devra trouver une autre option en tant que milieu offensif pour la saison prochaine. Alors que le club nordiste et Monaco aurait trouvait un accord total pour El Aynaoui.

lire aussi: Mercato OM: cette piste importante va bien filer à Chelsea

OM et Rennes sur le même joueur

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Rennes et Marseille au coude à coude pour recruter un milieu du Borussia Dortmund. Les 2 clubs doivent se renforcer au milieu de terrain, ils ciblent le même joueur.

Rennes et Marseille s’intéresseraient à Salih Özcan, milieu de terrain turc de 26 ans évoluant au Borussia Dortmund depuis 2022. Le joueur est sous contrat jusqu’en 2026 avec le Borussia Dortmund, sa valeur marchande est estimée à environ 10 millions d’euros. En cette saison, il a disputé 34 matchs toutes compétitions confondues avec le club allemand. Dortmund accepterait de laisser partir son joueur si une offre de 8 à 10 millions d’euros était transmise par un des 2 clubs.

Özcan visé par Marseille et Rennes

Le stade Rennais après avoir perdu Enzo Le Fée, Terrier, Rennes est sur le point de perdre les 2 frères Doué, Bourigeaud, Theate. Le Stade Rennais pourrait se séparer de Lorenz Assignon. Le club Breton a absolument besoin de renfort dans son effectif. Quant à l’Olympique de Marseille le milieu de terrain est déjà bien garni avec l’arrivée d‘Ismaël Koné et de Pierre-Emile Hojbjerg. Le club phocéen aimerait intégrer un 3e milieu de terrain pour la saison prochaine. Reste à voir quel projet et quel club choisira le joueur turc en cas de départ.

lire aussi: Mercato OM: cette piste importante va bien filer à Chelsea

Lyon doit vendre 12 joueurs

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). L’Olympique Lyonnais est très actif sur ce mercato, mais attention à ne pas se faire piéger par la DNCG. En effet le club rhodanien s’est engagé à vendre pour près de 100 millions d’euros à la DNCG. Pour l’instant l’olympique lyonnais à dépenser 120 millions d’euros durant ce mercato estival, il n’a quasi rien vendu.

L’Olympique Lyonnais a annoncé la signature de l’attaquant géorgien, Georges Mikautadze en provenance de Metz. Un transfert qui s’élève aux alentours des 20 millions d’euros. Alors qu’il devait signer à Monaco, l’attaquant 23 ans a décidé de rejoindre son club de cœur. Ce transfert conséquent qui vient s’ajouter aux 31,9 millions dépensés pour Moussa Niakhaté (recrue la plus cher de l’histoire du club) et au 8 millions pour Abner Vinicius. Mais ce n’est pas tout puisque cet été, l’OL a aussi décidé de lever l’option d’achat d’Orel Mangala (23,4 millions), Ernest Nuamah (28,5 millions), Mama Baldé (6 millions), Caleta-Car (3,59 millions). En tout, le club dirigé par John Textor a déjà brûlé 125 millions d’euros lors de ce mercato estival.

Lyon doit vendre 12 joueurs pour éviter la sanction

Pour rappel l’Olympique Lyonnais s’est engagé devant le gendarme financier du football à vendre à hauteur de 100 millions d’euros cet été. Pour l’instant le club rhodanien n’a vendu qu’en hauteur de 4,75 millions d’euros. De quoi inquiéter les spécialistes qui ne voit pas comment Lyon pourrait atteindre cet objectif. L’effectif lyonnais doit passer de 37 joueurs à 25. Le club rhodanien doit vendre 12 joueurs et récupérer 100 millions d’euros. Des joueurs sont poussés vers la sortie, ils sont même placés dans un loft (Dejan Lovren, Paul Akouokou, Amin Sarr et Sinaly Diomandé). D’autres départs sont attendus comme celui de Cherki vers Dortmund. Celui l’Equipe d’autres joueurs pourraient quitter Lyon cet été comme Maxence Caqueret, Anthony Lopes, Jake O’Brien, Gift Orban, Nicolas Tagliafico et Saël Kumbedi. Lyon doit absolument récupérer 100 millions d’euros afin d’éviter une sanction par la DNCG.

lire aussi: Mercato OM: Au moins 7 recrues encore attendues ?