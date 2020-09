Mercato concurrents OM : Lyon prêt à mettre 20 M€ sur un Brésilien? Lille trouve une autre pépite, et Rennes sur la piste d’un gardien… les 3 infos mercato concurrent du jour

Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM. Au menu ce mercredi 9 septembre : Lyon veut casser sa tirelire pour un Brésilien, Luis Campos qui fait venir à Lille une pépite, et Rennes qui travaille à la succession d’Édouard Mendy (bien qu’il ne soit pas encore parti)

MERCATO CONCURRENT OM : LYon pret à mettre 20 m€ sur un jeune brésilien ?

Durant ce mercato, le club de Jean-Michel Aulas est scruté pour ses « probables » ventes, en vue d’une saison blanche en coupe d’Europe, en 2020-21. Hors, Lyon serait en passe de faire une offre pour un milieu de terrain du Milan AC…

Memphis Depay ? Houssem Aouar ? Moussa Dembelé ? Qui d’entre eux quittera le Rhône avant le 5 octobre ? Sans coupe d’Europe cette saison, il sera difficile pour la direction lyonnaise de garder tous ses éléments clés. Ce mercredi 9 septembre, la tendance est plutôt à un départ du Néerlandais (vers le Barça ?), qui fait la Une du Mundo Deportivo.

Cependant, le club rhodanien compte bien se renforcer. Et selon la Gazzetta Dello Sport, Lyon suivrait attentivement un joueur du Milan AC. Ce dernier en question se nomme : Lucas Paquetá (23 ans). Une offre serait même attendue à en croire les dires du média italien…

LYON PASSE À L’OFFENSIVE ?

Arrivé en janvier 2019 pour près de 35 M€, Lucas Paquetá connait des débuts compliqués sous le maillot des Rossoneri. La saison dernière, l’ancien de Flamengo au Brésil a pris part à 24 rencontres de Serie A, pour une passe décisive seulement. Le club de Jean-Michel Aulas, via son directeur sportif brésilien, Juninho, voudrait profiter de la mauvaise passe du joueur pour le rapatrier dans leur effectif. La Gazzetta Dello Sport évoque une proposition de transfert à hauteur de 20 M€. Sous contrat jusqu’en 2023 avec le Milan et au vu de son coût, Paquetá ne devrait pas être bradé par les dirigeants milanais tout de même…

MERCATO CONCURRENTS OM : campos (lille) a trouvé une autre pépite ?

FCM vous propose les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM. Le directeur sportif du LOSC, Luis Campos, est proche de boucler un nouveau bon coup pour pas cher.

Lille réactive la filière turque. Après Yusuf Yazici, Zeki Celik et Burak Yilmaz, le LOSC est proche de boucler l’arrivée de Mustafa Kapi. Âgé de 18 ans, ce milieu de terrain était en fin de contrat à Galatasaray. Et selon les infos du média turc Nexus Sport, la jeune pépite et le LOSC ont déjà trouvé un accord pour un transfert.

ARRIVÉE PRÉVUE VENDREDI POUR MUSTAFA KAPI ?

Toujours selon Nexus Sport, le jeune Mustafa Kapi devrait arriver vendredi dans le nord de la France. Sa signature à Lille devrait être officialisée dans la foulée de son arrivée sur le sol français. Ce transfert coûtera zéro euro au LOSC, vu que le joueur était libre, après son refus de prolonger avec Galatasaray. Un refus qui lui a valu une mise à l’écart du club stambouliote et de finir la saison avec l’équipe U19. À Lille, le milieu de terrain va avoir l’occasion de lancer sa carrière professionnelle au plus haut niveau.

mercato concurrents om : edouard mendy pas encore parti, mais déjà remplacé ?

Très convoité par Chelsea, l’ancien gardien de la réserve de l’OM, Édouard Mendy, est pour l’instant toujours joueur du Stade Rennais. Mais le club breton travaille à sa succession !

Ancien gardien de l’OM, Édouard Mendy sort d’une saison pleine avec Rennes. Ses performances ont tapé dans l’oeil de Chelsea. Le géant londonien serait ainsi prêt à payer plus de 25 millions d’euros pour faire venir le Sénégalais à Stamford Bridge. Et même si aucun accord n’a été trouvé pour le moment avec les Blues, Rennes travaille déjà à la succession de son gardien de but. Et le nom de son probable remplaçant a été trouvé.

RUI SILVA, PRIORITÉ ABSOLUE DU STADE RENNAIS

Selon les informations du quotidien Ouest-France, le Stade Rennais souhaite faire venir le Portugais Rui Silva. Âgé de 26 ans, Silva sort d’une saison pleine avec le FC Grenade (Espagne) où il a disputé 35 matchs de Liga la saison passée. Le Stade Rennais aurait déjà formulé une offre à hauteur de 8 millions d’euros pour recruter Silva, sous contrat jusqu’en 2021 avec Grenade. Le club espagnol a refusé et joue la montre pour l’instant, en mettant en avant la clause libératoire de leur joueur, fixée à 15 millions. Néanmoins, les dirigeants andalous ne pourront pas attendre trop longtemps car leur gardien est en fin de contrat dans un an. Tout pourrait se débloquer une fois le départ d’Edouard Mendy entériné…