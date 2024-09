Mercato : De Zerbi lâche… « l’OM avait besoin d’un changement radical »

Le coach de l’Olympique de Marseille a fait des déclarations ce matin, au centre d’entraînement Robert-Louis Dreyfus. Il a notamment parlé du fructueux mercato réalisé par l’OM et de Valentin Rongier.

Depuis que Roberto De Zerbi s’est assis sur le banc de l’Olympique de Marseille, les choses vont pour le mieux. Huitièmes la saison dernière, les olympiens occupe actuellement la deuxième place du classement de Ligue 1. À 5 jours du match contre l’OGC Nice, l’ancien entraîneur de Brighton a donné son avis sur son effectif et sur Valentin Rongier.

« Nous avons procédé à beaucoup de changements »

Roberto De Zerbi a exprimé sa satisfaction concernant les changements apportés à l’effectif de l’Olympique de Marseille depuis le début du mercato estival, ce matin, au centre d’entraînement Robert-Louis Dreyfus. « Je suis très content du mercato réalisé, aussi bien pour les arrivées que pour les départs », confie le coach de l’OM. « Nous avons procédé à beaucoup de changements en un seul mercato et ce n’est pas simple d’arriver à changer autant les choses. La situation aujourd’hui est bien différente, avec beaucoup de jeunes joueurs qui peuvent représenter un patrimoine pour le club. Beaucoup d’entre eux resteront pendant de nombreuses années à l’OM. Nous avons œuvré dans l’intérêt du club et de son futur. Pour les départs, j’ai considéré que beaucoup de joueurs devaient partir : Veretout, Clauss, Lopez, Mbemba. Ce sont tous de très bons joueurs, mais l’OM avait besoin d’un changement radical. Ounahi voulait partir aussi et je le savais dès le début. C’est pour ça que je ne l’ai pas fait disputer nos matchs amicaux en Angleterre et à Augsbourg. Nous allons observer sa saison et nous verrons l’année prochaine, car il est encore sous contrat. »

« Rongier est un joueur important de notre effectif »

Roberto De Zerbi poursuit en parlant des qualités du numéro 21 de l’OM. « Valentin Rongier est un joueur important de notre effectif, il va bien, il s’entraine bien avec nous », se réjouit l’ancien coach de Brighton. « Il ne faut pas oublier qu’il revient d’une longue blessure de 8 mois, nous sommes contents qu’il soit disponible et en bonne santé. C’est à lui de le montrer sur le terrain désormais, car il y a beaucoup concurrence, mais c’est joueur important, polyvalent, qui peut évoluer à différents postes. C’est une valeur ajoutée pour nous. »

À lire aussi : OM : Nouvelles rassurantes pour Sternal !

À lire aussi : OM – Nice / Maupay : « il peut y avoir mes enfants ou ma femme en face je ne ferais pas de cadeaux ! »